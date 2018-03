Résumé des principales informations économiques du jeudi 15 mars 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:Berne (awp/ats/afp) - POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) reconduit sa politique monétaire expansionniste sans donner de signal d'un durcissement. L'institut d'émission maintient inchangée sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) helvétique à environ 2% pour 2018. Depuis décembre, le franc s'est légèrement apprécié dans l'ensemble, du fait de l'affaiblissement du dollar américain, observe la BNS dans son examen. La devise helvétique reste à un niveau élevé. La situation demeure fragile sur le marché des changes et les conditions monétaires sont susceptibles d'évoluer rapidement, justifiant de maintenir le cap selon la banque centrale.TRANSPORT AÉRIEN: Grâce notamment à des avions plus performants, Swiss a publié "l'un des meilleurs résultats de son histoire". Le bénéfice d'exploitation (EBIT) de la compagnie aérienne, en mains du géant allemand Lufthansa, a bondi de 31% à 561 millions de francs. Le chiffre d'affaires de Swiss International Air Lines (Swiss) a progressé de 3,2% à 4,95 milliards de francs. Cette amélioration est due à l'utilisation d'avions de plus grande capacité et de taux d'occupation (passagers et fret) en hausse, a indiqué la compagnie aérienne.ELECTRONIQUE: Elma a poursuivi sa croissance et a vu ses résultats s'améliorer l'an dernier. Le fabricant zurichois de composants électroniques renonce toutefois à verser un dividende, les objectifs à long terme n'ayant pas encore été atteints. Les ventes ont progressé de 10,5% à 144 millions de francs. Le résultat opérationnel (EBIT) a quasiment doublé à 7 millions, pour une marge afférente de 4,8%, en hausse de 2,1 points de pourcentage, a précisé le groupe basé à Wetzikon (ZH) dans un communiqué. Le résultat net est ressorti à 3 millions, après 2,3 millions en 2016.SYSTÈMES DE CONTRÔLE: Les actionnaires de Comet vont bénéficier d'un relèvement de dividende au titre de l'exercice 2017. Le conseil d'administration propose 1,50 franc par action contre 1,20 franc au titre de 2016. La croissance devrait se poursuivre en 2018 et les objectifs moyen terme visés pour 2020 seront atteints en 2019 déjà. Le fabricant fribourgeois de systèmes de contrôle des matériaux avait déjà publié ses chiffres clés mi-février et les a confirmés. Le chiffre d'affaires a augmenté de 32% à 438,4 millions de francs. Le bénéfice net s'est inscrit en hausse de 30% à 35,5 millions.BANQUES: La Banque WIR boucle l'exercice 2017 sur des résultats solides. Le bénéfice net de l'établissement bancaire bâlois axé sur les petites et moyennes entreprises (PME) s'est étoffé de 7% sur un an pour atteindre 15,2 millions de francs. La somme du bilan a elle augmenté de 1,1% passant à 5,36 milliards de francs, annonce la Banque WIR. Celle-ci associe des produits bancaires traditionnels à son système WIR de trafic des paiements sans espèces entre participants (monnaie WIR).CONJONCTURE: L'indice des prix à la production et à l'importation a progressé en février de 0,3% par rapport au mois précédent. Le renchérissement est surtout imputable à la hausse des prix des produits chimiques et pharmaceutiques. Cet indice s'inscrit désormais à 102,6 points (décembre 2015 = 100). En comparaison annuelle, le niveau des prix a augmenté de 2,3%, a précisé l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.ENTREPRISES: En 2017, 59 cas de criminalité économique sont passés devant les tribunaux suisses. Le volume de dommages s'est élevé à 426 millions de francs, en net recul par rapport à 2016, selon le baromètre annuel de KPMG. Le volume des dommages avait atteint le niveau record de 1,4 milliard de francs en 2016. Ce record négatif avait essentiellement résulté d'un cas associé à un volume de 800 millions de francs, ainsi que de trois cas responsables chacun d'une somme de 125 millions, a indiqué le cabinet d'audit KPMG.BANQUES: La Banque alternative suisse (BAS) a dégagé l'an passé un bénéfice net en légère baisse à 1,7 million de francs, contre 1,8 million en 2016. Le nombre des clients de l'établissement basé à Olten (SO) a crû de 2,3% pour s'inscrire à 32'831. Les fonds de la clientèle ont augmenté de 4,5% pour s'élever à 1,56 milliard de francs à fin 2017. "Nous sommes très heureux de cet afflux, car cela confirme que notre pratique commerciale conséquente axée sur l'écologie et le social convainc de plus en plus de personnes", a expliqué Martin Rohner, directeur général, cité dans le communiqué.PHARMA: Vifor Phama a multiplié par presque cinq (+384%) son bénéfice net l'an dernier à 1,15 milliard de francs. Le groupe bernois actif dans les produits pharmaceutiques explique le bond par les gains tirés de la cession d'activités. Ces dernières ont été sorties du périmètre suite à l'externalisation de Galenica Santé (distribution et vente de médicaments), dans le cadre de la scission du groupe Galenica. Le chiffre d'affaires a augmenté pour sa part de 15% en 2017 sur un an à 1,34 milliard de francs, a indiqué Vifor Pharma.BANQUES: Clientis a réalisé une performance record l'an dernier. Le groupe de banques régionales, qui comprend la Caisse d'Epargne CEC à Courtelary (BE), vu son bénéfice net croître de 11,5% par rapport à l'exercice précédent à 70,7 millions de francs. "L'année 2017 s'est écoulée de manière exceptionnellement réjouissante pour notre groupe", a indiqué le directeur général Andreas Buri, cité dans un communiqué. Toutes les banques (15 au total) ont contribué à l'essor, ce qui constitue un facteur favorable les "projets d'avenir" de l'ensemble.RÉSEAUX SOCIAUX: Le réseau social élitiste Asmallworld sera le premier à faire son entrée à la Bourse suisse. L'entreprise zurichoise, qui a généré l'an passé 5 millions de francs de chiffre d'affaires, planifie son premier jour de cotation pour le 20 mars. Le prix de cotation de l'action a été fixé à 9,75 francs, indique la société Asmallworld, basée à Zurich, qui exploite le réseau social privé du même nom. Environ 40% des actions sont ouvertes au public. L'actionnaire majoritaire actuel, ASW Capital, qui détient une part de 60%, s'engage à conserver une participation de 50% jusqu'en mars 2020.RÉMUNÉRATIONS: Les patrons en Suisse ont vu leur salaire stagner en 2017. L'an dernier, leur rémunération moyenne s'est montée à 3,3 millions de francs, soit un recul de 1% par rapport à l'année précédente, selon le cabinet Hostettler & Company (HCM). Dans l'ensemble, les salaires des directeurs et des membres du conseil d'administration ont fait du surplace en 2017, observe le cabinet de conseil spécialisé. HCM a passé au crible les rapports de rémunération de 53 sociétés cotées, sur un total de 100, ayant déjà publié leur rapport de rémunération.CONSTRUCTION: Les syndicats genevois durcissent le ton contre les patrons du gros oeuvre pour les appeler à négocier. Des dizaines de leurs représentants ont cadenassé matin cinq grands chantiers pour demander de meilleures conditions pour les maçons. "On demande seulement que les patrons se remettent à la table des négociations", a dit à l'ats un secrétaire du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), Thierry Horner. Mais ceux-ci "se retranchent" derrière leurs centrales comme la Société suisse des entrepreneurs (SSE) et le Groupement genevois d'entreprise du bâtiment et du génie civil (GGE), selon lui.ENTREPRISES: L'institut de sondage lucernois Demoscope va transférer son antenne romande de Genève à Fribourg au cours des prochains mois. Le nouveau site héritera d'une quarantaine d'emplois, représentant une centaine de collaborateurs à temps partiel. L'entreprise relève que Fribourg offre des conditions optimales: une position centrale et une population plurilingue, en particulier parmi les étudiants de l'Université. Roland Huber, associé-gérant, a confirmé à l'ats l'information révélée par La Liberté.ENTREPRISES: Les faillites d'entreprises ont augmenté de 13% en février en Suisse pour atteindre 460. Sur les deux premiers mois de l'année, le total se monte à 848, soit une hausse de 5% en comparaison annuelle. En Suisse romande, et particulièrement dans le canton de Genève, les procédures d'insolvabilité ont particulièrement augmenté, a indiqué le spécialiste du recouvrement de créances Bisnode. Dans la région sud-ouest, qui comprend les cantons de Genève, Valais et Vaud, le nombre de faillites d'entreprises a progressé de 26% sur les deux premiers mois de l'année.LUXE: L'offre publique d'achat de Richemont sur Yoox Net-à-Porter Group (YNAP) a recueilli l'aval de l'autorité italienne des marchés financiers. Le groupe genevois, numéro deux mondial du luxe, veut prendre le contrôle total du distributeur de vêtements de luxe en ligne. Il est déjà au bénéfice de 50% de la société italienne et a proposé 38 euros par action pour l'achat des autres parts. La Consob a approuvé le principe de cette offre, a indiqué l'entreprise genevoise tôt .COMMERCE DE DÉTAIL: Dufry a enregistré des résultats en forte hausse l'année dernière, aussi bien au niveau de la rentabilité que du chiffre d'affaires. Le spécialiste bâlois des boutiques hors taxes a dégagé un bénéfice net de 110,9 millions de francs, en hausse de 142,1% comparé à 2016. Le chiffre d'affaires du numéro un mondial du commerce de détail aéroportuaire a progressé de 7% à 8,4 milliards de francs. La croissance organique se monte à 7,4%, a précisé le groupe en publiant ses résultats. Les effets monétaires ont eu un impact négatif de 0,3%.JOUETS: Internet a eu raison de Toys'R'Us: le célèbre distributeur de jouets, qui emploie 65'000 personnes dans le monde, ferme boutique aux Etats-Unis. L'avenir de ses magasins à l'étranger semble très compromis. En Suisse, la chaîne compte 10 magasins. Célèbre pour ses supermarchés de jouets ouverts dans les années 1980 et 1990 à la périphérie des villes, le groupe né après-guerre à Washington baisse le rideau faute d'avoir pu apurer son passif et trouver un repreneur.INDUSTRIE: Le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a annoncé que son siège social allait quitter Londres pour être regroupé dans une seule entité juridique aux Pays-Bas. Le groupe, connu pour les produits Dove, la célèbre pâte à tartiner britannique Marmite ou les crèmes glacées Ben & Jerry's, disposait jusqu'à présent de deux sièges sociaux, l'un à Londres et l'autre à Rotterdam.ASSURANCES: L'assureur italien Generali a annoncé avoir vu son bénéfice net progresser de 1,4% en 2017, à 2,1 milliards d'euros (2,4 milliards de francs), un chiffre légèrement supérieur aux attentes, et s'est dit "parfaitement positionné" pour atteindre ses objectifs en 2018. Selon le consensus fourni par la banque, les analystes s'attendaient à un bénéfice net de 1,968 milliard d'euros. Le bénéfice opérationnel a atteint pour sa part un niveau record, à 4,89 milliards d'euros, chiffre là aussi au-dessus des attentes (4,857 milliards), grâce à une progression sur un an de 2,3%.RÉASSURANCE: Le géant allemand de la réassurance Munich Re compte nettement améliorer son bénéfice en 2018 et le porter à 2,8 milliards d'euros (3,2 milliards de francs) d'ici 2020, a-t-il annoncé en même temps que le lancement d'un rachat d'actions. "Munich Re est de retour sur la voie de la croissance. Pour 2018, nous visons un excédent légèrement supérieur à l'objectif de bénéfice de l'année écoulée", a déclaré Joachim Wenning, président du directoire de Munich Re, dans un communiqué.ats(AWP / 15.03.2018 17h30)