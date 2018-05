Résumé des principales informations économiques du jeudi 17 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:Berne (awp/ats) - MARCHÉ DU TRAVAIL: Le nombre d'actifs occupés en Suisse a augmenté de 0,9% au premier trimestre 2018 par rapport à la même période de l'an dernier. Il a dépassé la barre de 5 millions de personnes. La main-d'oeuvre étrangère, le temps partiel mais aussi le chômage des jeunes ont progressé. En Suisse, 5,005 millions d'actifs étaient occupés au 1er trimestre 2018, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le nombre d'hommes actifs occupés a crû de 1,3%, celui des femmes de 0,5%.CONSTRUCTION: Les salaires moyens dans la construction ont augmenté de 0,6% par rapport à 2017, selon la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE). La rémunération moyenne dans la branche s'élève en 2018 à 5804 francs par mois, y compris le 13e salaire. Pour les travailleurs de la classe de salaire la plus basse selon le système fixé dans la Convention nationale, le salaire moyen avoisine les 5400 francs, indique la SSE. Ces collaborateurs n'ont toutefois pas de diplôme de fin d'apprentissage et n'ont pas suivi de formation spécifique, souligne l'organisation patronale.MODE: Unia réclame des négociations avec la direction d'OVS en Suisse. Le syndicat exige de la chaîne de confection qu'elle communique de manière transparente sur la restructuration en cours de ses magasins. "Unia constate depuis plusieurs mois de nombreux problèmes dans les filiales du groupe italien qui a repris la chaîne de mode Charles Vögele", écrit le syndicat dans un communiqué. Malgré des discussions en février, les problèmes persistent, tels que l'accumulation d'heures supplémentaires.INDUSTRIE: Le contexte de la reprise horlogère donnera le ton du salon des sous-traitants EPHJ-EPMT-SMT du 12 au 15 juin prochain à Genève. La participation des femmes à l'industrie et le manque de financement pour les jeunes entreprises seront notamment abordés. L'embellie des marques horlogères se répercute "évidemment sur la sous-traitance horlogère et joaillière", explique le directeur du salon Alexandre Catton. Les organisateurs ont annoncé prévoir une participation stable.PAPIER: L'industrie suisse du papier a légèrement augmenté ses livraisons et ses exportations l'année dernière. L'environnement économique est toutefois demeuré difficile, du fait de la numérisation, des surcapacités en Europe et de la problématique du cours de l'euro - bien qu'une détente se soit fait ressentir de ce côté-là. Les livraisons ont progressé de 0,8% entre 2016 et 2017, à un peu plus de 1,24 million de tonnes, indique l'Association de l'industrie suisse de la cellulose, du papier et du carton (Aspi) dans un communiqué. Les exportations ont de leur côté augmenté de 1,2%, à 933'000 tonnes. La consommation de papier et carton en revanche s'est réduite de 6,1%, à près de 1,18 million de tonnes.IMPRIMERIE ET ÉDITION: Orell Füssli restructure comme prévu Atlantic Zeiser afin de recentrer sa filiale allemande sur son coeur de métier dans la sérialisation des billets de banques et des documents de sécurité. La vente d'activités impactera les résultats annuels du groupe zurichois. Atlantic Zeiser cède au groupe italien Coesia ses activités dans les secteurs des systèmes de personnalisation de cartes et dans l'emballage ainsi que sa participation dans la société Tritron, détaille Orell Füssli. Le prix de la transaction n'est pas divulgué.ASSURANCES: L'assureur maladie bernois Atupri a bouclé l'exercice 2017 sur des résultats en progression. La société a enregistré un bénéfice de 12,3 millions de francs, contre un montant de 1,1 million un an plus tôt. Les recettes de primes ont augmenté de 13% par rapport à l'année précédente pour s'élever à 772,3 millions de francs, a indiqué Atupri dans un communiqué. Le montant des dépenses au titre des prestations a augmenté de 9% à 676,7 millions.LUXE: Richemont a bouclé son offre publique d'achat sur le commerçant en ligne Yoox Net-a-Porter (YNAP). Le groupe genevois, numéro deux mondial du luxe, pourra s'appuyer sur 94,999% des actions et devra débourser près de 2,47 milliards d'euros (2,89 milliards de francs). Il a obtenu davantage que le seuil de 90% fixé pour conclure une offre qui s'est terminée il y a une semaine, selon les résultats définitifs. L'autorité italienne de surveillance des marchés financiers avait elle donné en mars son feu vert au principe de cette prise de contrôle par le groupe genevois.IMMOBILIER: La société immobilière zurichoise Züblin a subi une perte qualifiée de "technique" sur l'exercice décalé 2017-2018, clos fin mars. Des effets uniques liés aux réserves sont à l'origine de cette plongée dans les chiffres rouges. Privés de rémunération depuis près de dix ans, les actionnaires devraient à nouveau toucher un dividende. Le groupe a subi une perte des 29,3 millions de francs, contre un bénéfice de 29,9 millions une année auparavant. Ce résultat négatif est imputable à des éléments exceptionnels résultant de la réaffectation des réserves de couverture des flux de trésorerie et celles pour les activités abandonnées en Allemagne, indique Züblin.BÂTIMENT: Arbonia a acquis la société belge Vasco Group, leader du marché des radiateurs au Benelux. Le rachat permet à l'équipementier du bâtiment thurgovien d'étendre sa présence géographique et de renforcer le portefeuille de produits de la division dédiée. Le montant de l'acquisition n'est pas dévoilé. Vasco Group emploie plus de 600 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 90 millions d'euros (105 millions de francs). La société occupe des positions de leader sur les marchés belge et néerlandais, a souligné Arbonia dans un communiqué.AUTOMOBILE: Le marché automobile européen a progressé de 9,6% en avril, confirmant sa bonne forme avec des hausses sur les cinq grands marchés nationaux (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et Espagne), selon des statistiques. Les immatriculations du groupe PSA ont bondi de 70% grâce à la consolidation d'Opel/Vauxhall avec Peugeot, Citroën et DS, alors que Renault a progressé de 9,7%, d'après les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).ats/jh(AWP / 17.05.2018 17h30)