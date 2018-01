Résumé des principales informations économiques du jeudi 18 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:WEF 2018: Greenpeace réclame plus de justice et de responsabilité de la part des entreprises et des gouvernements qui seront présents au WEF à Davos. L'ONG a publié un document pour mettre fin aux atteintes à l'environnement perpétrées par le secteur privé. Quelques jours avant le début de la réunion du Forum économique mondial (WEF), des militants de Greenpeace ont érigé une statue de 6 mètres de haut représentant l'allégorie de la Justice dans les environs de Davos.BANQUES: Les banques privées et de gestion suisses espèrent la mise en oeuvre d'une réglementation différenciée selon les modèles d'affaires et les risques réels qu'elles représentent. Des conditions-cadres compétitives doivent leur permettre de rivaliser à l'international, arguent-elles. Dix ans après la crise financière de 2008 et le durcissement qui a suivi, "les places financières se retrouvent avec un foisonnement réglementaire", a souligné Yves Mirabaud, président de l'Association de banques privées suisses (ABPS), devant les médias à Berne. Les coûts ad hoc ont "plus que doublé".IMMOBILIER: Les loyers des appartements en location en Suisse devraient en moyenne reculer de 10% ces trois prochaines années, estime UBS. Les prix des appartements en propriété devraient eux stagner et ceux des maisons individuelles légèrement augmenter. Le taux de vacance des appartements locatifs devrait atteindre un nouveau record en 2019 avec une hausse de près de 3%, selon une étude de la banque présentée à Lausanne. Résultat: les prix des loyers devraient encore reculer.IMMOBILIER: L'immobilier résidentiel demeure intéressant en Suisse, malgré des prix d'achat élevés. La numérisation, les nouveaux besoins des utilisateurs et l'évolution démographique ont une influence significative sur le secteur. Quatre personnes interrogées sur cinq considèrent que le marché immobilier helvétique est intéressant d'un point de vue local, et 17% le jugent même très intéressant, indique EY Suisse en publiant son Baromètre du marché de l'investissement immobilier Suisse 2018.HORLOGERIE: Piaget est sorti de la crise et veut axer son "renouveau" notamment sur la génération des millenials. La marque horlogère genevoise ne prévoit pas de nouvelle boutique en 2018, mais une refonte de son réseau en "salons". Et présente une montre concept épaisse de 2 mm. "Le téléphone portable a désinhibé les millenials", déclare dans un entretien accordé à l'ats le directeur marketing de Piaget, Jean-Bernard Forot, dans le cadre du Salon international de la haute horlogerie (SIHH). Avant, beaucoup de clients potentiels "n'osaient pas entrer dans nos boutiques".HORLOGERIE: Baume & Mercier a obtenu en 2017 des "résultats encourageants" en se renforçant sur le segment cadeaux et les montres sports. La maison horlogère genevoise va ouvrir en février une boutique en partenariat au Qatar, alors qu'elle lancera son propre calibre à l'automne. Des marchés comme la Chine ou la Corée du Sud "sont en reprise", affirme dans un entretien accordé à l'ats le patron Alain Zimmermann dans le cadre du Salon international de la haute horlogerie (SIHH) à Genève. Pour 2018, il souhaite vouloir atteindre de "manière pertinente" les acheteurs,TRANSPORT AÉRIEN: L'aéroport de Bâle-Mulhouse a enregistré en 2017 sa septième année record consécutive de fréquentation. L'EuroAirport (EAP) a accueilli pratiquement 7,9 millions de passagers, soit 7,9% de plus qu'il y a un an. Ce pourcentage correspond à la croissance moyenne des aéroports européens, indique la direction de l'aéroport franco-suisse. Il a doublé par rapport à l'année précédente.ASSURANCES: Evoluant dans un environnement de marché exigeant, les assureurs actifs en Suisse ont une nouvelle fois vu les primes encaissées dans les affaires vie diminuer l'an passé. Un repli que la croissance des assurances-dommages n'a pas pu compenser. Les primes encaissées dans les affaires dommages ont augmenté de 1,7% au regard de 2016 à 27,5 milliards de francs. La hausse, qui reflète pour l'essentiel la croissance des assurances-maladie complémentaires, s'est révélée nettement supérieure à celle du produit intérieur brut (PIB), attendue à 1%, a relevé à Zurich Thomas Helbling, le directeur de l'Association Suisse d'Assurances (ASA).BANQUES: L'Union Bancaire Privée (UBP) a dégagé un bénéfice net en hausse de 25% en 2017, à plus de 220 millions de francs contre 176,4 millions un an plus tôt. Porté par la gestion d'actifs et le conseil, le résultat opérationnel avance de plus de 41% à plus de 271 millions. Le bénéfice net a pu être dégagé notamment grâce à la poursuite de la bonne gestion des coûts, a indiqué la banque privée genevoise. Le rapport entre charges et produits continue de diminuer à 64,1%, contre 67,9 un an auparavant.TECHNIQUES SANITAIRES: Terminant l'année sur une vive croissance, Geberit a vu ses revenus progresser en 2017. Le spécialiste st-gallois des techniques sanitaires a dégagé un chiffre d'affaires de 2,91 milliards de francs, 3,5% de plus qu'un an auparavant. Favorables, les effets de change ont contribué à hauteur de 34 millions de francs à la performance, alors que les cessions mi-2016 et début 2017 des filiales Koralle et Virocor ont en revanche pesé sur le résultat, écrit le groupe sis à Rapperswil-Jona (SG). Les deux effets se sont ainsi compensés.PHARMA: Galenica a affiché une croissance supérieure à celle du marché l'an dernier, le premier exercice suivant son entrée en Bourse. Le chiffre d'affaires net du groupe de distribution pharmaceutique bernois a progressé de 6,8% l'an dernier, à 3,21 milliards de francs. La croissance des ventes est attribuable à l'extension du réseau de pharmacies, au développement supérieur à la moyenne de la pharmacie spécialisée Mediservice, au lancement et au développement de marques et produits propres et de partenaires, à l'intégration réussie du grossiste Pharmapool, ainsi qu'à l'acquisition de nouveaux clients et partenaires, indique Galenica dans un communiqué.INDUSTRIE SOLAIRE: Meyer Burger prévoit de "légèrement" réduire sa perte nette en 2017, après avoir subi un résultat négatif de 97,1 millions de francs en 2016. Le chiffre d'affaires du spécialiste des systèmes et des installations pour l'industrie photovoltaïque a progressé. Le groupe, basé à Thoune (BE), prévoit pour l'exercice écoulé un chiffre d'affaires en hausse de 4% à 473 millions de francs, selon des chiffres provisoires. Les estimations de l'entreprise se voient ainsi dépassées.COMMERCE DE DÉTAIL: En dépit d'un recul du chiffre d'affaires en 2017, le groupe Globus fait état d'une forte croissance du commerce en ligne. Après un exercice marqué par le regroupement de ses marques, la filiale de Migros s'estime en bonne voie pour l'avenir. Les ventes de Noël n'ont pas pu compenser la baisse enregistrée à l'automne en raison des températures douces, explique le distributeur. Comme déjà annoncé par le groupe Migros, le chiffre d'affaires global des grands magasins Globus a fléchi en 2017 de 2,5% à 857 millions de francs, ou -2% à surfaces comparables.INDUSTRIE: Le président de HNA Group, Chen Feng, s'est dit confiant sur les capacités du conglomérat chinois à gérer la crise financière qu'il traverse et à continuer à bénéficier du soutien des banques et d'autres organismes financiers cette année. Les problèmes de liquidités proviennent du fait "que nous avons réalisé un grand nombre de fusions", alors même que l'environnement extérieur devenait plus difficile et que l'économie chinoise "passait d'une expansion rapide à une croissance modérée", a dit Chen Feng à Reuters.CHINE: La Chine a vu sa croissance accélérer à 6,9% en 2017. Un sursaut attendu après avoir enregistré l'année précédente sa pire performance depuis plus d'un quart de siècle (6,7%), et signe d'une conjoncture plus favorable pour le géant asiatique. C'est la première fois depuis 2010 que l'activité accélère pour la deuxième économie mondiale. La croissance économique chinoise a également bien résisté au quatrième trimestre, à 6,8%, a indiqué le Bureau national des statistiques (BNS), malgré une vaste campagne antipollution qui a pénalisé l'activité dans les derniers mois de l'année.ats/(AWP / 18.01.2018 17h25)