Résumé des principales informations économiques du jeudi 19 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:APPAREILS AUDITIFS: Le cofondateur du fabricant d'appareils auditifs Sonova, Andy Rihs, est décédé à l'âge de 75 ans. Andy Rihs souffrait d'une maladie grave. Passionné par le sport, l'entrepreneur zurichois avait investi aussi bien dans le football que dans le cyclisme. "BSC Young Boys a le douloureux devoir de faire part du décès de leur actionnaire et membre du conseil d'administration Andy Rihs", a indiqué le club de football dans un communiqué. Andy Rihs est décédé des suites d'une maladie, qu'il a affrontée avec courage et patience, mercredi soir dans une clinique de Zurich en présence de sa famille.ALIMENTATION: Nestlé a accru son chiffre d'affaires de 1,4% au premier trimestre à 21,3 milliards de francs. Le géant alimentaire vaudois a avancé dans sa restructuration et s'est dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs d'ici à 2020. "Nous sommes heureux d'annoncer un début d'année solide, avec une contribution à la croissance de toutes les régions. La croissance des volumes s'est sensiblement améliorée, alors que l'adaptation des prix reste modérée", a commenté le directeur général Mark Schneider, cité dans un communiqué.PHARMA: Le géant pharmaceutique bâlois Novartis a dégagé de la croissance au 1er trimestre. Le bénéfice a atteint 2 milliards de dollars (1,93 milliard de francs) en hausse sur un an de 22% ou de 12% à taux de change constants. Durant cette même période, le chiffre d'affaires a crû de 10% à 12,7 milliards de dollars. A taux de change constants, la hausse n'est plus que de 4%. Novartis explique que la croissance en volume a été en partie contrebalancée par l'effet négatif de la concurrence des prix et des génériques.INDUSTRIE: ABB a bien démarré l'exercice 2018, malgré un bénéfice net en recul. Le groupe électrotechnique zurichois a nettement amélioré ses ventes et ses entrées de commandes au premier trimestre. Le bénéfice net s'est contracté de 21% à 572 millions de dollars (549 millions de francs). Ajusté de la vente de l'activité de câbles l'an dernier, le résultat affiche toutefois une progression de 10%, a précisé ABB dans un communiqué.INDUSTRIE BIS: Sulzer a connu un début d'année très dynamique. L'impact des sanctions américaines auxquelles l'entreprise industrielle zurichoise a récemment échappé s'avère limité. Les coûts occasionnés par le contentieux avec les autorités américaines s'élèveront à environ 10 millions de francs. L'impact de cet épisode devrait se limiter à cette année, a souligné Sulzer. Les activités ont pu reprendre normalement et les clients sont restés fidèles, assure le groupe.TRANSPORT ET LOGISTIQUE: Panalpina a dégagé un bénéfice en hausse de 34% sur un an au premier trimestre 2018, à 16,6 millions de francs. Le chiffre d'affaires net du groupe bâlois de transport et de logistique est lui aussi en progression, à 1,4 milliard, contre 1,2 milliard un an plus tôt. "Le début de 2018 est encourageant. La rentabilité par unité transportée a augmenté aussi bien dans les airs que par voie maritime", a déclaré Stefan Karlen, directeur général, cité dans le communiqué diffusé .ASSURANCES: Sanitas a bouclé l'exercice 2017 sur un bénéfice en forte baisse en raison de la constitution de provisions. L'assureur maladie zurichois a enregistré un bénéfice de 11,5 millions de francs, contre un montant de 61 millions en 2016. L'assurance de base a pesé pour 1 million de francs sur le bénéfice, tandis que l'assurance complémentaire privée a rapporté 11,2 millions, a précisé Sanitas dans un communiqué. Le nombre d'assurés a progressé de 43'000 pour atteindre près de 820'000.CONFECTION: La chaîne de confection italienne OVS connaît des débuts difficiles en Suisse. Le redressement des anciens magasins de Charles Vögele nécessite plus de temps que prévu. Le marché de l'habillement en Suisse a subi une contraction de 5,2% l'an dernier, écrit OVS dans un communiqué. L'entrée sur ce nouveau marché a été plus ardue que prévu.TEXTILE: Le secteur du textile suisse a renoué avec la croissance en 2017 pour la première fois depuis la suppression du taux plancher en 2015. Les exportations de tissus techniques ont particulièrement soutenu la progression, tout comme l'habillement, qui a profité du commerce électronique, d'après le rapport annuel de la faîtière Swiss Textiles. L'utilisation des capacités de production s'est stabilisée légèrement au-dessus de 80%, souligne le communiqué. Les exportations de textiles ont atteint 1,31 milliard de francs, un chiffre presque stable sur un an (-0,1%).VALISES: La Commission de la concurrence (COMCO) a clos son enquête contre le fabricant allemand de valises et autres bagages Rimowa avec un accord à l'amiable et une sanction. L'amende se monte à 134'943 francs. L'enquête a démontré que Rimowa, propriété du géant français du luxe LVMH, a convenu d'une interdiction illicite d'exporter ses produits en Suisse dans les contrats de concessions conclus avec ses partenaires commerciaux allemands du 25 janvier 2012 au 13 novembre 2013, a indiqué la COMCO.PHARMA: Issue du laboratoire bâlois Actelion, Idorsia a essuyé une perte de 79 millions de francs au 1er trimestre. En activité depuis le 15 juin 2017, la société n'a pas de base de comparaison, mais elle conserve un milliard de francs de liquidités au terme du 1er trimestre. Le chiffre d'affaires de 7 millions de francs est constitué pour l'essentiel de paiements d'étapes consentis par Janssen, filiale de Johnson & Johnson (5,3 millions) et par Roche (1,3 million). Les frais de recherche et de développement ont atteint 67 millions, a indiqué la société.AUDIT ET CONSEIL: BDO Suisse a poursuivi sur la voie de la croissance l'an dernier, pour le douzième exercice consécutif. Le spécialiste zurichois de l'audit, des services fiduciaires et de conseil a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 4,9%, à près 204,8 millions de francs. "Vu le contexte économique difficile, le succès de l'entreprise est d'autant plus satisfaisant", s'est réjoui le directeur général du groupe Werner Schiesser, cité dans un communiqué diffusé . Il a notamment évoqué les coûts de la réglementation, les investissements dans la numérisation et la tendance baissière des prix, qui touchent autant BDO que l'ensemble des prestataires de services.FMI/BANQUE MONDIALE: Ueli Maurer, chef de la délégation suisse, Johann Schneider-Ammann et Thomas Jordan participeront aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington. La rencontre se tiendra de vendredi à dimanche. Dans le cadre du comité monétaire et financier international du Fonds monétaire international (FMI), Ueli Maurer va notamment s'engager pour le renforcement de la capacité de résistance économique et financière, a indiqué le Département fédéral des finances (DFF). Le conseiller fédéral va aussi promouvoir l'ouverture des marchés de biens et de capitaux.ats/(AWP / 19.04.2018 17h25)