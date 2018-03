Résumé des principales informations économiques du jeudi 1er mars 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:CONJONCTURE: La Suisse a enregistré une croissance moindre en 2017. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 1%, selon une estimation provisoire, contre 1,4% en 2016. Les bons résultats du dernier semestre n'ont pas réussi à compenser un début d'année plus poussif. Après un début d'année timide, la reprise conjoncturelle, s'appuyant sur une assise toujours plus large, s'est fortement accélérée, explique le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) dans un communiqué.INDUSTRIE: L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) a vu ses revenus, ses commandes et ses exportations grimper en 2017. Sur le plan de la rentabilité, le tableau est moins rose. Les chiffres d'affaires ont progressé de 9,4% par rapport à l'année précédente, annonce Swissmem. Les nouveaux ordres se sont étoffés de 7,5%. Aussi bien les grandes entreprises que les PME ont profité de ces évolutions positives. Les effectifs de la branche ont aussi crû, passant à 322'100 emplois, soit 4500 de plus qu'en 2016.TRAVAIL TEMPORAIRE: Adecco a profité l'an dernier de la reprise de l'économie mondiale. Soutenu par les marchés européens, le numéro un mondial du travail temporaire a amélioré aussi bien ses revenus que ses profits. "Le groupe Adecco a enregistré une solide année en 2017, avec une bonne performance financière et des progrès significatifs réalisés au niveau stratégique", a souligné le directeur général Alain Dehaze, cité dans un communiqué.TÉLÉCOMMUNICATIONS: Malgré des revenus en baisse, Sunrise a comme attendu fortement accru son résultat en 2017. Le numéro deux du marché helvétique des télécommunications a vu son bénéfice net s'envoler en un an de 87 à 505 millions de francs, multiplié par près de six, à la faveur de la cession de mâts d'antennes. Le chiffre d'affaires s'est contracté de 2,2% à 1,85 milliard de francs, a précisé l'opérateur établi à Zurich. Le repli reflète la baisse des frais de terminaison mobile, Salt, Swisscom et Sunrise s'étant entendu en début d'année sur une réduction. Ajustés de cet effet, les revenus annuels ont légèrement crû de 0,3%.CONSTRUCTION: Redressant la barre après une perte au premier semestre, Implenia affiche une rentabilité en baisse en 2017. Conséquence du litige autour du stade du Letzigrund et d'ajustements sur les activités norvégiennes, entre autres, le groupe zurichois, numéro un suisse de la construction, a vu son bénéfice net chuter de 39,4% à 39 millions de francs. Sur l'année sous revue, le chiffre d'affaires du groupe s'est hissé à 3,86 milliards de francs, 17,3% de plus que douze mois auparavant, relève l'entreprise établie à Dietlikon. La croissance reflète notamment la première consolidation de la société allemande Bilfinger Hochbau.CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE: Le ministère public de Zurich a demandé la mise en détention provisoire de Pierin Vincenz, ancien patron de Raiffeisen et ex-président de la société Aduno. Un juge doit désormais se prononcer. Le ministère public pour les crimes économiques a également demandé la mise en détention d'un autre ancien membre du conseil d'administration d'Aduno. Le parquet a confirmé à l'ats une information du Tages-Anzeiger. En attendant la décision du juge des mesures de contrainte, Pierin Vincenz reste en garde à vue.COMMERCE EN LIGNE: Zalando, le groupe allemand de mode en ligne, a dit prévoir pour 2018 une nouvelle année de forte croissance mais au prix d'investissements élevés. Ceux-ci pèseront sur sa rentabilité. L'action chute de 4,58% à 44,75 euros en début de séance à la Bourse de Francfort, le groupe ayant en outre annoncé une prévision de croissance du chiffre d'affaires inférieure à celle de son concurrent britannique Asos.IMMOBILIER: Swiss Prime Site a amélioré ses revenus et ses profits en 2017. Le groupe immobilier soleurois a accru son bénéfice net hors réévaluation et impôts différés de 11,5% à la valeur record de 307,4 millions de francs. Les produits d'exploitation ont également atteint un nouveau sommet en progressant de 10% à 1,15 milliard de francs, a annoncé Swiss Prime Site dans un communiqué. Tant l'immobilier que les sociétés connexes du groupe y ont contribué.COMMERCE DE DÉTAIL: Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont reculé de 0,8% en termes nominaux au mois de janvier, en comparaison annuelle. Par rapport à décembre, ils ont diminué de 0,6%. Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les ventes du commerce de détail se sont repliées de 1,4% sur un an en termes réels, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'évolution en termes réels tient compte de l'inflation. D'un mois sur l'autre, la baisse se chiffre à 0,7%.CONJONCTURE: La reprise s'étend au marché suisse de l'emploi. Il profite de l'évolution positive dans l'industrie et les services, même si les indices des directeurs d'achats (PMI) de ces deux secteurs sont demeurés quasi stables en février. L'indice PMI de l'industrie manufacturière s'est inscrit en février à 65,5 points, soit un plus de 0,2 point seulement comparé à janvier, indiquent dans leur enquête mensuelle Credit Suisse et l'association pour l'achat procure.ch. Il s'affiche donc à des niveaux typiques des périodes de boom.LOGISTIQUE: Kardex a enregistré une solide croissance l'an dernier. Le spécialiste zurichois des équipements de stockage et de logistique a accru ses revenus de 4,9% à 376,1 millions d'euros. Le bénéfice net a progressé de 3,2% pour atteindre 31,8 millions d'euros (36,3 millions de francs). Quant au résultat avant intérêts et impôts (EBIT), il s'est accru de 11,4% par rapport à 2016, à 46 millions d'euros, a précisé Kardex dans son communiqué.TÉLÉCOMMUNICATIONS: Recentré sur les dispositifs de communication en milieu hospitalier, Ascom a renoué avec les profits l'an dernier. Affichant des ventes en hausse, le groupe zougois a dégagé un bénéfice net de 25,9 millions de francs, après avoir essuyé une lourde perte de 145,7 millions en 2016. Dans un communiqué, l'ancien fleuron industriel bernois rappelle que le plongeon dans le rouge en 2016 reflétait des effets uniques consécutifs à la cession de la division active dans le contrôle et l'optimisation des réseaux de téléphonie mobile (network testing) au groupe français Infovista. Les chiffres de 2016 ont été retraités pour être présentés pro-forma, soit en tenant compte de ce désinvestissement.BANQUES: La Banque cantonale de Bâle (BKB) a connu une année 2017 fructueuse. L'établissement rhénan a nettement amélioré sa rentabilité, grâce notamment à des charges maîtrisées. Le bénéfice net du groupe BKB, qui inclut les résultats de la Banque Cler (ex-Banque Coop), a bondi de plus d'un tiers (35,3%) à 186,2 millions de francs. Le groupe est parvenu à renforcer ses activités de base et à gagner des parts de marché, a-t-il souligné dans un communiqué.BIOPHARMA: La société biopharmaceutique américaine Incyte va installer son siège européen à Morges (VD). En novembre dernier, la firme spécialisée dans les traitements contre le cancer, avait déjà annoncé l'implantation d'une usine de production dans le canton, à Yverdon-les-Bains. Le siège européen actuel se trouve à Epalinges (VD), mais dès la seconde moitié de 2019, il devrait ouvrir ses portes à Morges. "Plus de 150 employés actuellement répartis entre Genève et Epalinges prendront possession de ce nouveau site qui amènera des possibilités d'expansion", indiquent le canton, la ville de Morges et la société.GESTION D'ACTIFS: GAM Holding boucle l'exercice 2017 sur un bénéfice net en recul de 8% à 123,2 millions de francs. En 2016, le gestionnaire d'actifs zurichois avait toutefois profité d'un crédit d'impôts particulièrement élevé. Avant impôts, le résultat opérationnel a grimpé de 44% sur un an à 172,5 millions de francs, explique la société dans un communiqué. Il a été porté par un bond de 16% du produit issu des activités de commissions et de services, qui ont généré 547,7 millions.ALIMENTATION: Orior signe un exercice 2017 dopé par l'acquisition du belge Culinor. Son bénéfice net s'est étoffé de 12,8% à 32 millions de francs. Le groupe alimentaire zurichois fait son entrée sur le marché premium des boissons bio en s'emparant du fabricant des jus Biotta. Le chiffre d'affaires a grimpé l'an passé de 10,9% à 585,5 millions de francs mais essentiellement grâce à l'acquisition, en septembre 2016, du belge Culinor Food Group, indique Orior. Si à l'international les affaires dépassent les attentes, elles sont en repli sur le marché domestique.AUTOMOBILE: Le constructeur automobile PSA a publié un bénéfice net "record" à 1,9 milliard d'euros (2,17 milliards de francs) pour 2017, en hausse de 11,5%, malgré le rachat d'Opel l'été dernier qui a pesé sur la rentabilité du groupe. La filiale allemande Opel (avec Vauxhall) a aidé le premier groupe automobile français (Peugeot, Citroën, DS) à atteindre un chiffre d'affaires record à 65,2 milliards d'euros, en hausse de 20,7%. Hors Opel, les ventes augmentent de 12,9%, à taux de change et périmètre constant.CONCURRENCE: La Commission européenne a autorisé le projet de fusion du français Essilor, numéro un mondial des verres ophtalmiques, avec l'italien Luxottica, géant des montures de lunettes, a-t-elle annoncé dans un communiqué. A l'issue d'une enquête approfondie ouverte en septembre 2017, l'exécutif européen est parvenu "à la conclusion que l'opération de concentration n'aurait pas d'effet préjudiciable sur la concurrence" dans le marché unique.ZONE EURO: Le taux de chômage dans la zone euro est resté stable en janvier, à 8,6%, soit le même niveau qu'en décembre (chiffre révisé) et le taux le plus faible depuis décembre 2008, a annoncé l'Office européen des statistiques Eurostat. Ce chiffre est conforme aux attentes des experts interrogés par le fournisseur de services financiers Factset. Le chômage dans la zone euro ne cesse de reculer depuis qu'il est repassé en septembre 2016 sous le seuil symbolique de 10,0%.BOISSONS: AB InBev, numéro un mondial de la bière, a annoncé un très fort bond de son bénéfice net l'an passé. Il a profité de synergies liées au rachat de son concurrent, le britannico-sudafricain SABMiller, en 2016. En 2017, AB InBev, groupe belgo-brésilien, a vu son bénéfice net progresser de 64,2% à 7,967 milliards de dollars (7,46 milliards de francs).ats/buc(AWP / 01.03.2018 17h25)