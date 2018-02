Résumé des principales informations économiques du jeudi 22 février 2018

Berne (ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:TOURISME: L'hôtellerie suisse s'est rapprochée l'an passé de ses années record, avec une hausse de 5,2% des nuitées par rapport à 2016, à 37,4 millions. Après huit années de recul, les hôtes européens reviennent en Suisse. Pour cette saison d'hiver, Suisse Tourisme table sur un plus de 4-5% de la demande. Les visiteurs étrangers ont généré 20,5 millions de nuitées, soit une hausse de 6,1%, a annoncé l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les séjours hôteliers indigènes ont eux progressé de 4,2% pour totaliser 16,9 millions, soit le meilleur résultat jamais enregistré par cette clientèle.TÉLÉCOMMUNICATIONS: Swisscom veut lancer la 5G dès cette année. Le numéro un suisse des télécommunications a décidé d'avancer de deux ans le lancement du réseau mobile ultra rapide. "Swisscom prévoit de déployer la 5G de façon ponctuelle au 4e trimestre 2018", a déclaré Heinz Herren, le responsable du réseau du groupe, dans un entretien paru dans le Tages-Anzeiger et le Bund.BANQUES: La Banque cantonale de Fribourg (BCF) a réalisé l'an passé son 24e exercice record consécutif. Son bénéfice net a augmenté de 2,2%, à 126,4 millions de francs. "La BCF est une grande dame qui a fêté en 2017 ses 125 ans - elle est sans ride, sereine, efficace et connaît toujours le succès", a commenté Albert Michel, président du conseil d'administration.BANQUES: Le spécialiste zurichois des crédits à la consommation Cembra Money Bank a dégagé en 2017 un bénéfice net de 144,5 millions de francs, en hausse de 1% sur un an. Le revenu net progresse aussi de 1% à 396,3 millions. "Nous sommes très satisfaits de notre résultat financier pour 2017. Nous avons atteint ou dépassé tous nos objectifs. Nous avons pu enregistrer de la croissance dans tous les secteurs et ainsi compenser le recul du revenu des opérations d'intérêt", a déclaré Robert Oudmayer, directeur général.CONJONCTURE: Le dynamisme de la demande intérieure et la hausse des commandes en provenance de l'étranger soutiennent la croissance économique de l'Allemagne, qui devrait continuer à profiter de ce contexte globalement porteur, écrit le ministère allemand des Finances. La consommation intérieure en Allemagne est tirée par un niveau d'emploi record, par la progression des salaires réels, par une sécurité de l'emploi accrue et par des coûts d'emprunt faibles. Le pays bénéficie en outre désormais de la bonne conjoncture mondiale, qui gonfle ses exportations et les investissements de ses entreprises.GRÈCE: Le parlement grec a décidé de constituer une commission d'enquête sur l'affaire des pots-de-vin présumés versés par le groupe pharmaceutique bâlois Novartis à une dizaine d'importants responsables politiques lorsqu'ils étaient en fonctions. A la suite d'un débat, une large majorité s'est prononcée en faveur d'une telle commission préliminaire d'enquête, qui était réclamée par les responsables politiques incriminés eux-mêmes, soucieux de blanchir leurs noms.ASSURANCES: L'assureur français Axa a dévoilé un bénéfice net en hausse de 7% sur un an pour 2017, porté principalement par la bonne tenue de ses activités d'assurance santé et dans une moindre mesure de celles de prévoyance. La filiale suisse Axa Winterthur a également enregistré des résultats "réjouissants". L'an passé, le bénéfice net d'Axa a atteint 6,2 milliards d'euros (7,1 milliards de francs). L'assureur signe ainsi une performance un peu meilleure que prévu par le consensus d'analystes compilé par Bloomberg, qui tablait sur environ 6 milliards.CHOCOLAT: L'industrie chocolatière suisse a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires en hausse de 3,1% à 1,85 milliard de francs, grâce aux ventes à l'étranger. En Suisse, la consommation par habitant a reculé. Le total du volume de chocolat suisse écoulé en Suisse et à l'étranger a progressé de 2,7%, totalisant 190'731 tonnes. Les ventes indigènes de chocolat ont reculé dans l'ensemble de 1,3%, a indiqué la Fédération des fabricants suisses de chocolat (Chocosuisse).FRANCE: Après les empoignades et la polémique, place à la justice en France: la répression des fraudes accuse Intermarché d'avoir pratiqué de la revente à perte avec ses fortes promotions sur plusieurs produits dont le Nutella et transmet le dossier au parquet d'Evry (Essonne). "Nos agents ont conclu au fait qu'Intermarché n'a pas respecté les dispositions en vigueur concernant la revente à perte, ce qui relève d'une infraction pénale", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la répression des fraudes. Elle a précisé qu'un procès-verbal allait être remis à la justice.MARCHÉ DU TRAVAIL: Le directeur général d'Adecco préfère les compétences aux quotas. Alain Dehaze reconnaît toutefois que l'introduction de quotas pour les femmes en Norvège a contribué à accélérer l'évolution des mentalités. De manière générale, "je suis persuadé que la diversité, pour autant que l'intégration de cette diversité soit bonne, conduit à de meilleures performances", estime le Belge Alain Dehaze, dans une interview parue dans l'Agefi.INDUSTRIE: Grâce à une forte croissance en décembre, la production et les chiffres d'affaires dans l'industrie en Suisse ont fortement augmenté au 4e trimestre. Dans l'ensemble du secteur secondaire, la progression est de 8,5% sur un an. Dans l'industrie, par rapport à l'année précédente, la production a progressé en octobre (+3,6%), en novembre (+9,5%) et en décembre de 13,9%. Sur l'ensemble du 4e trimestre 2017 la production a augmenté de 8,7%, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS).ARÔMES ET PARFUMS: Le numéro un mondial des arômes et parfums Givaudan veut rendre plus durable sa chaîne d'approvisionnement en Indonésie. Le groupe genevois s'allie à un autre acteur pour former plus de 1000 producteurs et leurs familles. Les conditions de petits prestataires indépendants rattachés à son dispositif sur l'île de Sulawesi seront améliorées, a expliqué l'entreprise. Ceux-ci seront encadrés sur des questions comme les bonnes pratiques agricoles, la gestion des revenus et les conseils nutritionnels.PHARMA: Le laboratoire pharmaceutique bâlois Santhera a procédé à son augmentation de capital. Le produit de l'opération servira à régler le versement initial pour l'acquisition auprès de son homologue Polyphor des droits exclusifs sur le traitement expérimental POL6014. Ce dernier représente une nouvelle approche thérapeutique pour des pathologies comme la fibrose cystique (mucoviscidose) et d'autres affections pulmonaires neutrophiles.ats/buc(AWP / 22.02.2018 17h25)