Résumé des principales informations économiques du jeudi 24 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:BANQUES: Raiffeisen s'est finalement débarrassé de sa banque privée Notenstein La Roche, vendue à 100% à l'établissement zurichois Vontobel. Le troisième groupe bancaire suisse réoriente par cette opération son secteur d'affaires "clientèle de placement". Le prix de la transaction est d'environ 700 millions de francs. Raiffeisen veut se concentrer à l'avenir sur le segment de la clientèle privée possédant un patrimoine petit à moyen, a indiqué le groupe basé à St-Gall dans un communiqué commun avec Vontobel. Notenstein La Roche "a plus de chances d'exploiter son potentiel dans un environnement de private banking classique".ALIMENTATION: Muriel Lienau sera la nouvelle patronne de Nestlé Suisse. L'actuelle responsable des ventes de Nestlé Waters Global succède à compter du 1er juillet à Christophe Cornu, qui prend la direction de Nestlé France. Muriel Lienau a rejoint la multinationale vaudoise en 1991 en tant que responsable pour la confiserie en Allemagne, précise Nestlé Suisse dans un communiqué. Elle occupait le poste de directrice de la communication et responsable des services marketing chez Nestlé Allemagne avant de passer en 2007 chez Nestlé France.BOULANGERIE INDUSTRIELLE: Le boulanger industriel Aryzta a vu ses ventes reculer de 16,8% à 811,4 millions d'euros (942,9 millions de francs) au troisième trimestre de son exercice décalé. La croissance organique a, elle aussi, été négative de 1,2% pendant la période sous revue, a annoncé le groupe zurichois. Sans détailler ses résultats opérationnels, la direction a précisé que la marge brute d'exploitation (EBITDA) était "inférieure" à ses attentes. Sur l'ensemble de l'année, cette dernière devrait être de 9-12% en dessous des prévisions de la société, a-t-elle ajouté dans un communiqué.HORLOGERIE: Swatch Group confirme une accélération de la croissance de ses ventes après cinq premiers mois, sur la lancée de la fin de l'exercice 2017. "Nous aurons certainement une année très positive en termes de recettes et de bénéfices", a dit le directeur général Nick Hayek. Ce dernier s'exprimait à Granges (SO) à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires du numéro un mondial de l'horlogerie. Pour mémoire, le groupe propriétaire des marques Omega, Longines ou Tissot a accru son chiffre d'affaires de 5,4% à 7,96 milliards de francs l'an dernier.ALIMENTAIRE: Nestlé réunit deux centres de recherche en Suisse. La nouvelle division du géant alimentaire vaudois emploiera environ 800 personnes à Lausanne. "Le renforcement de nos capacités de recherche axée sur la découverte nous donnera un avantage en termes de développement de technologies pour la prochaine génération de produits indispensables", a déclaré Mark Schneider, directeur général, cité dans le communiqué.TECHNIQUES MÉDICALES: Ypsomed a affiché une croissance à deux chiffres lors de son exercice 2017/2018, clos fin mars. Le bénéfice net du groupe bernois de techniques médicales a progressé de 12,6% à 52,1 millions de francs, tandis que son chiffre d'affaires a gagné 19,7% à 466,1 millions. Le bénéfice opérationnel (EBIT) a, lui aussi, connu une forte croissance (+10,4%) pour s'établir à 61,1 millions de francs, a indiqué dans un communiqué la société spécialisée dans les pompes à insuline et les systèmes d'injection. Le bénéfice par action a grimpé à 4,14 francs, contre 3,67 francs.MARCHÉ DU TRAVAIL: Entre 2012 et 2017, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps s'est réduite en moyenne de 15 minutes pour s'établir à 41 heures et 7 minutes. L'an dernier, 7,861 milliards d'heures de travail ont été dénombrées, en recul de 0,4%. L'année 2017 a toutefois vu plus de jours fériés coïncider avec des jours ouvrables que l'année 2016, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Sans cet effet, le volume de travail n'aurait pas baissé mais augmenté de 0,5%, conséquence d'une hausse du nombre d'emplois (+0,7%) et d'une baisse de la durée hebdomadaire effective de travail par emploi (-0,2%).PHARMACIE: Le grossiste pour médecins et pharmacien en ligne thurgovien Zur Rose renforce sa position en Allemagne. Sa filiale DocMorris entame un partenariat stratégique avec le pharmacien omnicanal apo-rot, basé à Hambourg. Les aspects financiers de l'opération ne sont pas dévoilés. DocMorris assurera pour apo-rot les activités de livraison à domicile sous sa propre responsabilité depuis les Pays-Bas, indique Zur Rose dans un communiqué. Le groupe thurgovien poursuit ainsi la consolidation du plus grand marché européen de vente par correspondance, l'Allemagne, et renforce sa propre position de leader en Europe, souligne-t-il.BANQUE: Pictet va déménager ses activités zurichoises à l'angle de la prestigieuse Paradeplatz, dans le siège de l'ancienne banque Clariden Leu. La banque privée genevoise va investir les étages supérieurs de ce bâtiment historique, le "Leuenhof" de la Bahnhofstrasse, d'ici fin 2020, indique-t-elle. Des travaux de rénovation seront menés dans l'édifice à partir de l'automne 2018. Ils seront conduits en collaboration avec l'office de la protection du patrimoine.COMMERCE DE DÉTAIL: Les spécialistes de l'électronique Interdiscount et Microspot, propriété du groupe Coop, ont ouvert un centre logistique entièrement automatisé à Jegenstorf (BE) après deux ans et demi de travaux. Microspot deviendra ainsi la plateforme non-alimentaire de Coop, d'après un communiqué conjoint des entreprises. Le nouveau centre logistique devrait permettre au groupe Coop de renforcer sa structure de canaux de vente et de compenser la fermeture annoncée de la plateforme Siroop. D'ici 2019, 260'000 produits devraient être disponibles sur la nouvelle plateforme Microspot, soit 200'000 de plus qu'à l'heure actuelle.MÉDIAS: Axel Konjack quittera la direction de homegate.ch en octobre. L'actuel directeur de la plateforme immobilière en ligne, filiale du groupe de médias zurichois Tamedia, deviendra directeur des opérations (COO) des marchés internationaux chez Ringier. Agé de 48 ans, M. Konjack est entré chez Homegate en 2015. Sous sa responsabilité, le portail "a réussi à poursuivre sa croissance sur le marché suisse ces trois dernières années et à consolider son offre destinée aussi bien aux clients commerciaux qu'aux particuliers", indique Tamedia. Ce développement a été obtenu par des fonctionnalités et services ainsi que via la reprise d'immostreet.ch.INFORMATIQUE: Le géant informatique chinois Lenovo a annoncé une perte nette de 189 millions de dollars pour son exercice annuel décalé. Les résultats ont été entamés par une charge exceptionnelle de 400 millions pour des raisons fiscales. La société basée à Pékin a également accusé un recul de 69% de son bénéfice net au cours du quatrième trimestre achevé le 31 mars, à 33 millions de dollars, contre 107 millions durant la même période de l'année précédente.PHARMA: La Commission européenne a approuvé l'usage en Europe du Zessly, produit par Sandoz. Il s'agit de la troisième approbation européenne en un an pour un biosimilaire de la filiale de Novartis dédiée aux génériques, a relevé le groupe bâlois. Ce biosimilaire de l'anticorps monoclonal Infliximab a été approuvé pour une utilisation incluant le traitement de maladies auto-immunes comme l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, la spondylarthrite ankylosante, l'arthrite psoriasique et le psoriasis, a précisé Sandoz dans un communiqué.BANQUE: Le géant bancaire allemand en difficulté Deutsche Bank a annoncé vendredi un plan visant à supprimer bien plus de 7000 emplois. Les réductions de personnel, qui concernent près d'un salarié sur 10, vont s'étaler sur l'ensemble des régions du monde et des activités. Ces suppressions concerneront 25% des effectifs de la banque d'investissements, dont le groupe réduit la voilure de 10%, ou 100 milliards d'euros (116 milliards de francs).MARCHÉ DU TRAVAIL: Les pertes de revenus dans la population active liées au sida ont reculé en 13 ans. Mais elles devraient atteindre encore plus de 7 milliards de dollars en 2020, selon un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT) publié à Genève. "La perte de revenu reste une conséquence" importante du sida, selon le rapport. D'autant plus que de nouveaux cas sont toujours observés, aussi dans les pays à revenus plus élevés.ALUMINIUM: Le géant russe de l'aluminium Rusal a annoncé la démission de sa directrice générale et de la moitié de son conseil d'administration, espérant convaincre Washington de retirer les sanctions le visant en raison de ses liens avec le milliardaire Oleg Deripaska. Ces mesures s'inscrivent dans "les efforts entrepris par la direction du groupe pour protéger les intérêts de l'entreprise et de ses actionnaires depuis l'introduction de sanctions par l'Ofac", agence du Trésor américain, a expliqué Rusal dans un communiqué.MULTILATÉRALISME: La Colombie est sur le point de devenir le 37e membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et son adhésion pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine lors de la réunion annuelle de l'institution, a indiqué son secrétaire général Angel Gurria. "La Colombie pourrait être acceptée comme nouveau membre et nous devrions avoir la confirmation prochainement", a affirmé Angel Gurria lors d'une conférence de presse de présentation de la réunion ministérielle de l'OCDE qui se tiendra à Paris dans une semaine sous le titre "la refondation du multilatéralisme".ENERGIE: L'Union européenne (UE) a accepté les concessions de Gazprom, afin de dissiper les reproches qui lui sont adressés d'abus de position dominante dans huit pays d'Europe de l'Est, ce qui permet au géant russe d'échapper à une amende. "La décision adoptée ce jour lève les obstacles créés par Gazprom qui entravent la libre circulation du gaz en Europe centrale et orientale", a déclaré la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, lors d'une conférence de presse à Bruxelles.LUXE: Lyst, moteur de recherche dédié à la mode, a annoncé la participation du géant français LVMH à une nouvelle levée de fonds, à l'heure où les grands noms du luxe cherchent à accroître leur présence en ligne. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué, mais il est estimé de source proche du dossier entre 50 et 100 millions de dollars (jusqu'à 100 millions de francs). Bernard Arnault, directeur général de LVMH, avait déjà investi dans Lyst en 2015, mais par l'intermédiaire de sa holding familiale.ats(AWP / 24.05.2018 17h25)