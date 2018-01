Résumé des principales informations économiques du jeudi 25 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:Berne (awp/ats) - INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE: Le marché suisse des médicaments a représenté environ 5,8 milliards de francs en 2016. Le montant donné aux prix de fabrique apparaît en croissance de quelque 200 millions ou 4,7% par rapport à l'année précédente durant laquelle cette somme avait déjà crû de 4,2%. A l'image de 2016, la progression s'explique avant tout par les traitements contre le cancer et par les préparations pour les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, ont indiqué Interpharma, l'association des entreprises du secteur pratiquant la recherche et l'association des entreprises pharmaceutiques en Suisse (vips).RESTAURATION DE BORD: Gategroup a dégagé un résultat opérationnel brut en hausse de moitié en 2017 à 300 millions de francs. Le chiffre d'affaires du spécialiste zurichois des plateaux-repas, contrôlé par le chinois HNA Group, a lui crû de 35% sur un an à 4,6 milliards. La marge d'exploitation (EBITDA) s'est pour sa part améliorée de 0,6 point pour atteindre 6,6% du chiffre d'affaires, a indiqué le groupe en publiant ses comptes provisoires. "Les exercices 2016 et 2017 ont été marqués du sceau de la transformation", a relevé le directeur général Xavier Rossinyol, cité dans le communiqué.CONNECTIVITÉ: Le spécialiste alémanique des composants et systèmes de connexion électrique et optique Huber+Suhner a vu son chiffre augmenter sur un an de 5% à 774 millions de francs. Ce résultat est légèrement en dessus des attentes. La croissance organique a atteint 2%, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. La progression du chiffre d'affaires est due à l'évolution "réjouissante" des marchés transport et industrie.MACHINES: Schlatter a confirmé son redressement l'an dernier. Le fabricant zurichois de machines à souder et à tisser a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 11,7% à 101,1 millions de francs, pour un bénéfice net attendu à 3 millions. A l'issue de l'exercice 2016, Schlatter avait renoué avec les chiffres noirs en dégageant un résultat net de 0,5 million de francs. Sur le plan opérationnel, le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de 2017 est ressorti à 2,5 millions, contre 1,1 million un an plus tôt, a indiqué le groupe de Schlieren (ZH).ENERGIE: Le président du fournisseur d'électricité grison Repower, Pierin Vincenz, ne se représentera pas lors de la prochaine assemblée générale en mai. L'ancien patron de Raiffeisen compte désormais se concentrer sur son mandat d'investisseur dans les PME. Son successeur n'est pas encore connu, a précisé Repower dans un communiqué.INDUSTRIE: Belimo a connu une croissance l'an dernier sur tous ses principaux marchés. Le chiffre d'affaires du groupe industriel zurichois a progressé de 8,7% à 579,9 millions de francs. Corrigée des variations monétaires, les ventes ont augmenté de 8,2%, a indiqué le spécialiste en techniques de chauffage, ventilation et climatisation. A taux de change constants, le chiffre d'affaires a grimpé de 13,1% dans la zone Asie-Pacifique, de 8,1% en Europe et de 6,9% en Amérique.ENTREPRISES: L'embellie du climat à l'exportation se confirme, l'évolution amorcée l'an dernier s'étant poursuivie au premier trimestre 2018. A la faveur de l'affaiblissement du franc, entre autres, jamais les PME n'avaient abordé l'avenir avec autant de confiance depuis 2010. En ce début d'année, le baromètre des exportations de Credit Suisse, qui mesure la demande étrangère en produits helvétiques, affiche un haut niveau. Il présente des valeurs supérieures à celles relevées durant le boom intervenu entre 2004 et 2007 et lors de la reprise de 2010-2011.ASSISTANCE AU SOL: Le prestataire zurichois de services aéroportuaires Swissport a l'intention de faire son entrée à la Bourse suisse courant 2018. Son actuel propriétaire, le groupe chinois HNA, maintiendra une participation stratégique. La publication de l'offre publique devrait se concrétiser plus tard dans l'année, annonce Swissport dans un communiqué. Le spécialiste mondial de l'assistance au sol et des services de fret confirme ainsi des rumeurs récentes concernant les intentions du chinois HNA, hautement endetté.COMMERCE DE DÉTAIL: La chaîne de magasins Landi, qui appartient au groupe agricole coopératif Fenaco, a augmenté de 3% son chiffre d'affaires l'an dernier. Ses revenus ont atteint 1,34 milliard de francs. Malgré un contexte de marché difficile, Landi a pu gagner de nouvelles parts de marché, a indiqué l'entreprise. En 2017, la fréquentation des 273 magasins a augmenté de plus de 5%. Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 7% dans le domaine du jardin et des plantes.BOULANGERIE INDUSTRIELLE: L'amélioration de la rentabilité d'Aryzta se fait toujours attendre. Le groupe zurichois de boulangerie industrielle a annoncé avoir abaissé de 15% sa prévision de résultat brut d'exploitation (EBITDA) pour son exercice 2017/2018. En tenant compte des effets de change et de cessions, le repli devrait atteindre 20%. Encore en novembre, la direction du groupe avait déclaré que le bénéfice d'exploitation serait au niveau de l'année précédente. Lors de l'exercice 2016/2017, clos fin juillet, Aryzta avait dégagé un EBITDA de 420 millions d'euros (491 millions de francs), en recul de 31% sur un an.CAISSES DE PENSION: La situation de financement des institutions de prévoyance en Suisse s'est encore améliorée au quatrième trimestre 2017. Le taux de couverture des caisses privées affiche sa valeur la plus élevée depuis 2006. Le taux de couverture pondéré en fonction de la fortune estimé pour les institutions de prévoyance privées a augmenté de 1,7 point de pourcentage à 113,8%, indique le moniteur trimestriel de Swisscanto. Celui des caisses de droit public avec capitalisation totale affiche une plus forte hausse, à 106,7%.ENTREPRISES: A Neuchâtel, le bâtiment qui abritait la rédaction du journal L'Express deviendra un "hôtel pour entreprises". Il a été racheté à cet effet par la société Innoparc, qui compte ainsi un quatrième site dans le canton. Innoparc est spécialisée dans la location de surfaces à des sociétés technologiques et industrielles. Elle avait déjà reconverti deux anciennes usines à Hauterive (ex-Voumard) et à Saint-Blaise (ex-Jowa). Elle possède également un bâtiment à La Chaux-de-Fonds.CHIMIE: Le groupe pétro-chimique saoudien Sabic devient le premier actionnaire du groupe chimique bâlois Clariant. Il reprend une participation de 24,99%, vendue notamment par l'investisseur activiste White Tale. Clariant a indiqué qu'il entend évoquer avec Sabic cette nouvelle situation dans les semaines qui viennent, peut-on lire dans le communiqué. Seront abordés les moyens de créer de la valeur.BANQUE: La Banque cantonale de Nidwald a enregistré un bénéfice en légère hausse en 2017. Il s'est monté à 15,6 millions de francs, soit une augmentation de 0,3%. Les prêts à la clientèle ont augmenté de 4,1% à 3,7 milliards de francs. Sur cette somme, les prêts hypothécaires se montent à 3,5 milliards, en progression de 6,1%, selon les chiffres diffusés par l'établissement.BANQUES: La Banque cantonale de Schwytz (SZKB) a dégagé au terme de l'exercice 2017 un bénéfice net en hausse de 6,8% sur un an à 80,3 millions de francs. L'établissement versera 51,2 millions au canton. Malgré les "défis liés au marché", le résultat opérationnel a grimpé de 24,3% à 145,1 millions de francs, annonce la SZKB. Une valeur record, souligne-t-elle, qui s'explique principalement par l'augmentation des produits d'exploitation d'une part, et par la baisse, d'autre part, des amortissements et provisions.BIOTECHNOLOGIES: La biotech bâloise Evolva estime avoir doublé ses revenus liés à ses produits en 2017, selon des résultats provisoires. La société basée à Reinach table sur des recettes de 2 millions de francs, contre 1,1 million un an plus tôt. Les deux produits-phares du groupe, Resveratrol et Nootkatone, ont affiché "de solides taux de croissance", a relevé Evolva dans un communiqué. Les recettes tirées des projets de recherche ont, en revanche, chuté de 36,8% à 4,8 millions de francs, reflétant la stratégie de la direction qui souhaite sortir de cette activité.BANQUES: UBS reprend une partie des activités de banque privée de Nordea au Luxembourg. Avec cette reprise, le numéro un bancaire helvétique entend accroître sa position en Europe. La décision fait suite à un examen stratégique approfondi des activités de Nordea Private Banking International, écrivent les deux banques dans un communiqué conjoint. Les affaires de banque privée de la seconde se concentreront désormais dans les pays nordiques.INDUSTRIE: Deux sous-traitants genevois de l'industrie du luxe s'allient dans un nouveau centre de compétences à Meyrin (GE). Lancée et dotée de 70 employés, cette Manufacture de Haute Accessoirie (MHA) doit notamment oeuvrer sur les objets connectés, les accessoires de luxe ou encore l'horlogerie. Cette nouvelle entité doit permettre de répondre mieux à la demande de plus en plus exclusive des clients de l'industrie du luxe, selon MHA. Des investissements importants dans les nouvelles technologies au laser accompagnent ce lancement.POLITIQUE MONÉTAIRE: Le président de la Banque centrale européenne (BCE) a jugé très improbable une remontée en 2018 des taux d'intérêt de l'institution monétaire, maintenus à leur plus bas niveau historique depuis mars 2016. Il a renvoyé plutôt à mi-2019. "Il y a très peu de chances que les taux d'intérêt soient relevés cette année", a répondu Mario Draghi, interrogé lors d'une conférence de presse à Francfort. Le banquier central a par ailleurs estimé qu'en se basant sur les données actuelles, une première hausse des taux à mi-2019 était la "bonne réponse".ats/jh(AWP / 25.01.2018 17h30)