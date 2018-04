Résumé des principales informations économiques du jeudi 26 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) accuse une perte de 6,8 milliards de francs au premier trimestre 2018, contre 7,9 milliards de profits à la même période voici un an. En cause, l'évolution des placements en devises. Les positions en monnaies étrangères enregistrent une perte totale de 7 milliards de francs, annonce la BNS, alors qu'au premier trimestre 2017, elles avaient généré un gain de 5,3 milliards. Entre janvier et mars 2018, les titres porteurs d'intérêts et les instruments sur taux d'intérêt affichent un débours de 3,9 milliards.PHARMA: Roche a connu une bonne entame d'année 2018. Le groupe pharmaceutique bâlois a vu son chiffre d'affaires consolidé augmenter de 5% sur un an au premier trimestre (+6% à taux de change constant), à 13,58 milliards de francs. Fort de ces résultats, il a revu ses objectifs à la hausse. "Nous avons débuté l'année avec une forte croissance des ventes dans nos deux divisions Pharma et Diagnostics", a souligné le directeur général de l'entreprise, Severin Schwan, cité dans un communiqué. Il met notamment en avant "la forte demande de nos nouveaux médicaments, qui a contribué de manière significative à notre croissance".TRANSPORT AÉRIEN: Swiss a dégagé un bénéfice d'exploitation (EBIT) multiplié par trois sur un an au premier trimestre de 35 à 106 millions de francs. La compagnie aérienne à croix blanche a enregistré une hausse de 8% de son chiffre d'affaires, à 1,18 milliard. "Les capacités passagers et fret supplémentaires résultant de la modernisation de la flotte ont pu être commercialisées avec succès", a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Divers effets ponctuels, liés principalement à des reports de projets, ont aussi porté leurs fruits.IMPLANTS DENTAIRES: Straumann a dopé ses ventes en début d'exercice. Le chiffre d'affaires du fabricant bâlois d'implants dentaires a bondi de près de 22% par rapport à la même période un an plus tôt, pour s'inscrire à 324 millions de francs. La croissance organique s'établit à 15%, annonce le numéro deux mondial des implants dentaires. Les acquisitions ont contribué à hauteur de 5% à la progression des revenus entre janvier et mars, et les effets monétaires positifs à hauteur de 2%.MACHINES ET VÉHICULES: Bucher a vu au premier trimestre 2018 son chiffre d'affaires net progresser de 17,1% sur un an à 721 millions de francs. Les entrées de commandes du fabricant zurichois de machines et véhicules ont grimpé de 17,9% à 748 millions. L'entreprise explique avoir bénéficié d'une solide embellie sur le climat d'investissement par rapport à l'entame de l'exercice 2017. L'appréciation de l'euro face au franc a également joué sur une croissance qui se serait sinon limitée à 12,5%.ASCENSEURS: Schindler a encore fait grimper ses résultats au 1er trimestre 2018, grâce notamment à des effets uniques. Le bénéfice net du fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques s'est élevé de 16,2% à 208 millions de francs et le chiffre d'affaires de 9,4% à 2,47 milliards. En raison de nouvelles normes comptables, la comparaison avec les chiffres de 2017 est limitée, indique Schindler. Exprimées en monnaies locales, les ventes gagnent 2,5% juste du fait du passage à la nouvelle comptabilité. Toutefois, sur l'ensemble de l'année, cet effet devrait être insignifiant.CONJONCTURE: BAK Economics prévoit une croissance moyenne de 2% en moyenne pour cette année et la suivante. Les régions, surtout urbaines, vont en particulier profiter de l'embellie dans l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM). Pour l'année en cours, BAK Economics maintient à 2,4% son pronostic de croissance du produit intérieur brut (PIB) helvétique. Depuis décembre, l'institut de recherches conjoncturelles bâlois est convaincu que le commerce extérieur de la Suisse va continuer à profiter des impulsions de la zone euro.LUXE: Lalique Group (ex-Art & Fragrance) a multiplié son bénéfice net consolidé par sept l'an dernier, à 6,9 millions d'euros (8,2 millions de francs), après un million une année auparavant. Dans le cadre d'une augmentation de capital, le groupe entend coter ses actions à la Bourse suisse, à Zurich. Le chiffre d'affaires du groupe zurichois actif dans le luxe a lui aussi augmenté, de 4% à 128,8 millions. La "solide performance" dans les activités beauté, cristal et design intérieur ont permis d'atteindre ces "bons résultats", explique Lalique dans un communiqué.PROMOTION ÉCONOMIQUE: Après une année économique 2017 stable, les perspectives sont "réjouissantes" pour le canton de Vaud. La baisse du taux de chômage est même "spectaculaire", s'est félicité Philippe Leuba. L'économie vaudoise a bien résisté l'an dernier. Son produit intérieur brut (PIB) n'a toutefois progressé que "faiblement" (+0,8%) dans un contexte "difficile", a relevé le conseiller d'Etat en présentant les résultats de la promotion économique et le bilan de l'appui au développement (PADE).CONSTRUCTION: La Commission de la concurrence (COMCO) sanctionne des entreprises de construction qui ont manipulé les adjudications dans le génie civil et la construction en Basse-Engadine. L'amende totale se monte à 7,5 millions de francs. Le gouvernement grison est "consterné". Les cartels de soumission ont touché des adjudications du canton des Grisons, des communes de Basse-Engadine et des privés de 1997 à 2012. La valeur des contrats truqués varie entre quelques dizaines de milliers et plusieurs millions de francs, a indiqué la COMCO. Au total, 9 entreprises ont participé à ces accords illicites dans le cadre de réunions appelées "Vorversammlungen".HORLOGERIE: La manufacture horlogère Zenith au Locle (NE) veut offrir une expérience unique aux clients mais aussi au grand public. Avec la collaboration de Tourisme neuchâtelois, cette marque de luxe propose dans ses bâtiments un parcours scénographique retraçant les moments forts de son histoire. "Nous voulons remettre le client au centre de la marque", a souligné Julien Tornare, CEO de Zenith, en présentant à la presse et à de nombreux invités le projet baptisé "Le monde étoilé de Zenith". Pour M. Tornare, chacun aura l'occasion de vivre une expérience unique et de comprendre le fonctionnement des garde-temps.POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale européenne (BCE) a dit observer une "certaine modération" de la croissance en zone euro et s'est inquiétée des "menaces protectionnistes" qui s'aggravent, brossant un tableau plus pessimiste qu'auparavant. "Après plusieurs trimestres de croissance plus élevée que prévu, les informations disponibles depuis notre dernière réunion début mars semblent indiquer une certaine modération", a déclaré le président de l'institution, Mario Draghi. La BCE a maintenu ses taux directeurs au plus bas et confirmé son vaste programme de rachats de dette au moins jusqu'en septembre,AUTOMOBILE: L'allemand Volkswagen, numéro un mondial de l'automobile, a affiché sa satisfaction après un "bon" premier trimestre marqué par une hausse des ventes. Ce résultat lui permet de confirmer ses objectifs malgré le léger recul du bénéfice net. Le repli de 2,9% sur un an du bénéfice net, à 3,22 milliards d'euros (3,85 milliards de francs) "est dû notamment à un effet négatif" lié aux normes comptables IFRS 9, explique le groupe dans un communiqué, affirmant que ce chiffre progresse sur un an sans cet effet exceptionnel.BANQUES: La première banque allemande, Deutsche Bank, qui vient de changer de patron après trois années de pertes d'affilée, a annoncé des coupes dans sa banque d'investissement. L'établissement fait aussi état d'une chute de ses résultats au premier trimestre. Ce changement de cap était attendu avec le remplacement express de l'ancien PDG britannique John Cryan, le 8 avril, par l'Allemand Christian Sewing, après la chute de près de 30% du titre en Bourse depuis janvier et afin d'accélérer une sortie de crise.