Résumé des principales informations économiques du jeudi 28 décembre 2017

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:HORLOGERIE: L'horlogerie suisse a vécu une année 2017 marquée du sceau de la reprise, après deux exercices de fort recul. Les exportations devraient approcher, voire dépasser les 20 milliards de francs, et confirmer leur évolution favorable en 2018. Les horlogers ont retrouvé le sourire. Mais Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), évoque, dans un entretien accordé à l'ats, un "optimisme prudent". "La conjoncture mondiale s'est améliorée et le marché chinois a connu un redressement spectaculaire, avec un bond de presque 20%".HORLOGERIE: Une "task force" sera mise en place en 2018 pour contrôler le respect du nouveau swiss made. Cette force opérationnelle, constituée d'experts neutres, sera chargée d'épauler la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). L'organisme à créer s'intéressera à la production et aux infrastructures. "Il y sera fait appel en fonction des cas exposés pour le respect du label swiss made", explique Jean-Daniel Pasche, président de la FH, dans un entretien accordé à l'Agence télégraphique suisse (ats).DEVISES: Le franc pourrait encore légèrement s'affaiblir par rapport à l'euro l'an prochain, grâce notamment à la bonne dynamique européenne, estiment plusieurs analystes. Les entreprises suisses devraient en profiter pour relancer leurs plans d'investissements. "Nous tablons sur un taux de 1,18 à 1,19 franc pour un euro d'ici à la fin de l'année prochaine", indique Valentin Bissat, stratégiste senior de l'établissement genevois Mirabaud Asset Management. Actuellement, la monnaie unique européenne s'échange à plus de 1,17 franc, ayant gagné quelque 10 centimes depuis l'été.COMMERCE DE DÉTAIL: Les grands détaillants suisses se disent satisfaits des ventes réalisées à Noël, bien qu'il soit difficile de comparer avec l'année précédente pour des raisons de calendrier. Ils attendent toutefois la fin de l'année avant de tirer un bilan définitif. La dernière semaine de l'année demeure extrêmement importante pour les grands magasins en Suisse, selon un sondage de l'ats réalisé auprès des principaux acteurs du marché. Une part non négligeable du chiffre d'affaires se réalise en décembre et la semaine qui précède la nouvelle année peut être décisive.AUTOMOBILE: Les immatriculations de voitures neuves ont évolué dans la stabilité à un haut niveau cette année en Suisse. Elles devraient s'élever à quelque 316'000, contre un peu plus de 317'000 en 2016. L'estimation se fonde sur les chiffres après onze mois, qui ont révélé que 282'000 véhicules neufs avaient trouvé preneurs. Les trois marques les plus vendues sont allemandes, à savoir dans l'ordre Volkswagen (VW), Mercedes et BMW, a indiqué l'Association indépendante du commerce automobile suisse (VFAS).TECHNOLOGIES: L'association française HOP (Halte à l'obsolescence programmée) a déposé mercredi une plainte contre Apple, qui a admis la semaine dernière brider volontairement certains de ses anciens modèles d'iPhones. La marque à la pomme a reconnu le 20 décembre que certaines mises à jour de son système d'exploitation avaient pour effet de ralentir le fonctionnement d'anciennes versions de son iPhone. Elle a donc volontairement ralenti certains de ses téléphones équipés d'une batterie usée pour éviter qu'ils ne s'éteignent inopinément.TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne allemande Lufthansa est favorite pour la reprise de la compagnie nationale italienne Alitalia en difficulté, annonce le quotidien italien Corriere della Sera. "En ce qui concerne l'avenir d'Alitalia, la destination d'arrivée semble être l'Allemagne", écrit le principal quotidien italien, même si "les chiffres ne sont pas encore bons et l'offre peut être améliorée".TRANSPORT AÉRIEN: Le groupe hispano-britannique IAG, troisième transporteur aérien européen, est désormais seul en lice pour négocier la reprise de la compagnie à bas coûts Niki, insolvable comme sa maison mère Air Berlin, selon des médias allemand et autrichien. L'administrateur judiciaire de Niki, Lucas Flöther, a déclaré que les ultimes négociations se déroulaient avec un seul repreneur potentiel, sans le nommer. La vente doit être bouclée "dans les jours à venir", a-t-il précisé, alors que la licence d'exploitation de Niki expire le 3 janvier 2018.CORÉE DU SUD: Le prix du bitcoin chutait de 11% après l'annonce par la Corée du Sud d'une interdiction des échanges anonymes de crypto-monnaies et d'un renforcement de la lutte contre leur utilisation à des fins de blanchiment. Investir dans les crypto-monnaies est devenu très populaire en Corée du Sud, un pays fasciné par les technologies. Les échanges sud-coréens de bitcoins représentent environ 20% des échanges mondiaux de la devise, soit environ 10 fois plus que le poids de la Corée du Sud dans l'économie mondiale.FRANCE: Les chiffres du chômage en France sont descendus, en novembre, à leur plus bas niveau depuis trois ans. Mais, avec 3,45 millions de chômeurs inscrits en métropole sur les listes de Pôle emploi, le fléau reste massif. Grâce à une baisse de 29'500 inscrits (-0,8%) en catégorie A (sans activité), l'indicateur est redescendu à un niveau proche de celui d'octobre 2014, selon des chiffres publiés par le ministère du Travail. La baisse de novembre a profité aux jeunes (-2,0%) et, dans une moindre mesure, aux seniors (-0,4%).ats/rp(AWP / 28.12.2017 17h25)