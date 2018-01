Résumé des principales informations économiques du jeudi 3 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:INSTRUMENTS D'ÉCRITURE: "C'est comme la cuisine ici", d'ateliers sauces aux ateliers pâtes et des spaghettis aux chocolats. Chez le fabricant de crayons et d'instruments d'écriture Caran d'Ache à Genève, la tambouille de la tradition n'est pas près de s'effacer mais elle s'acoquine avec l'innovation, disposée même à goûter en partie à l'impression 3D. "Nulle part dans le monde vous ne trouverez une usine comme celle-ci" qui rassemble autant de métiers, 90 environ. En franchissant la porte des 34'000 m2 du site de Thônex (GE) lancé en 1974 par son père, la présidente du conseil d'administration Carole Hubscher affiche la couleur.MARCHÉS: La Bourse suisse a vu son chiffre d'affaires s'étoffer de 5,2% l'an dernier pour atteindre 1345,9 milliards de francs. Le nombre de transactions a, pour sa part, bondi de 8% à 51,4 millions. Le mois de mars a affiché le plus grand volume, avec 142,5 milliards de francs. Celui de mai a présenté le plus grand nombre de transactions, soit quelque 4,9 millions, indique SIX Swiss Exchange.PHARMA: Le groupe pharmaceutique bâlois Roche et la société biopharmaceutique américaine Macrogenics ont conclu un accord de recherche. Le contrat porte sur le développement d'une molécule destinée au traitement du cancer, des maladies auto-immunes et infectieuses. Macrogenics recevra de Roche un premier paiement de 10 millions de dollars (9,65 millions de francs) et aura droit à des paiements d'étapes et droits de licence jusqu'à 370 millions. L'entreprise, qui a annoncé l'information, est installée à Rockville, dans l'Etat du Maryland, et est cotée au Nasdaq,MARCHÉS: La Bourse de New York a ouvert en hausse, après les bons chiffres de l'emploi privé aux Etats-Unis. Dans la foulée, le Dow Jones a franchi la barre des 25'000 points pour la première fois de son histoire. L'indice Dow Jones gagnait ainsi 107,9 points, soit 0,43%, à 25'030,58 points dans les premiers échanges. Le Standard & Poor's 500, plus large, progressait de 0,32% à 2721,67 points et le Nasdaq Composite prenait 0,17% à 7077,29 points.AGROCHIMIE: Le spécialiste américain des OGM Monsanto a dégagé un bénéfice trimestriel presque sextuplé, grâce à la fois à de bonnes ventes de soja transgénique en Amérique du Sud, des gains de cession et une baisse des coûts. Le bénéfice net est ressorti à 169 millions de dollars (163,1 millions de francs) lors des trois mois achevés fin novembre et correspondant au premier trimestre de son exercice fiscal 2018. Il était de 29 millions de dollars seulement à la même période de l'exercice précédent.ASSURANCES: Les catastrophes naturelles ont provoqué en 2017 nettement plus de dégâts que lors des cinq années précédentes, avec une part assurée atteignant un record, a annoncé le réassureur allemand Munich Re. L'an passé, les catastrophes naturelles ont causé pour 330 milliards de dollars de dégâts, soit près du double du chiffre enregistré en 2016 (175 milliards de dollars) et le bilan le plus élevé de l'histoire après l'année 2011 (354 milliards de dollars), détaille le numéro deux du secteur dans une étude.AUTOMOBILE: Le géant allemand de l'automobile Volkswagen et la start-up californienne Aurora ont annoncé un partenariat pour le développement de véhicules autonomes. La technologie est appelée à être déployée au sein du groupe aux douze marques. En s'alliant avec Aurora, "VW accède à une équipe de développeurs expérimentée et leader dans le domaine des logiciels et du matériel pour les véhicules autonomes", selon un communiqué du constructeur basé à Wolfsburg publié .EDITION: L'éditeur français Paul Otchakovsky-Laurens, fondateur des éditions P.O.L., qui a publié des ouvrages de Georges Perec et Marguerite Duras, est mort à 73 ans mardi sur l'île de Marie-Galante, dans les Antilles françaises, a-t-on appris auprès de sa maison d'édition. Paul Otchakovsky-Laurens, qui a également fait découvrir des auteurs comme Emmanuel Carrère, Marie Darrieussecq ou Camille Laurens, "est mort dans un accident de voiture", a dit à l'AFP le responsable de la communication de P.O.L., Jean-Paul Hirsch.LOISIRS: Europa-Park enregistre un nouveau record de fréquentation. Le parc d'attractions sis à Rust, dans le land allemand du Bade-Wurtemberg, a accueilli l'an passé 5,6 millions de visiteurs, contre 5,5 millions en 2016. Deuxième parc d'attractions d'Europe en termes de fréquentation derrière le Parc Disneyland près de Paris, Europa-Park attribue cette performance à la nouvelle installation "Voletarium", qui permet de voler au-dessus de l'Europe.ENERGIE: Le fabricant américain de centrales nucléaires Westinghouse Electric, jusqu'ici propriété du japonais Toshiba, est racheté par Brookfield Business Partners, une société américaine spécialisée dans la gestion immobilière et les services à l'industrie. La transaction porte sur 4,6 milliards de dollars (4,45 milliards de francs). Westinghouse Electric s'était placé sous la protection de la loi des faillites en mars. Toshiba avait annoncé auparavant avoir bouclé son augmentation de capital devant lui permettre de limiter considérablement son exposition à la débâcle de Westinghouse, en lui permettant de payer les garanties sur les énormes dettes de son ex-filiale.ats/rp(AWP / 04.01.2018 16h58)