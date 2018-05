Résumé des principales informations économiques du jeudi 3 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:MATÉRIEL INFORMATIQUE: Logitech boucle l'exercice 2017/2018, clos fin mars, sur des ventes records, en hausse de 16% sur un an à 2,57 milliards de dollars. Malgré l'impact de la réforme fiscale américaine, le concepteur valdo-californien de périphériques informatiques est aussi parvenu a améliorer ses profits. A taux constants, le chiffre d'affaires a gagné 13% comparé à l'exercice précédent, a annoncé Logitech. "L'année fiscale 2018 a généré une croissance à deux chiffres grâce aux segments jeux et Video Collaboration", s'est réjoui le directeur général de Logitech, Bracken Darrell, cité dans le communiqué.TÉLÉCOMMUNICATIONS: Sunrise a augmenté sa rentabilité et ses ventes au 1er trimestre 2018. Le numéro deux du marché helvétique des télécommunications a vu son bénéfice net progresser sur un an de 29,9% à 17 millions de francs. Le chiffre d'affaires a crû de 6,4% à 459 millions de francs. Si les services de téléphonie fixe sont en recul (-6,1%), les services mobiles (+8,5%), l'internet fixe (+17,2%) et la TV (25,7%) ont progressé durant les trois premiers mois de 2018. Dans un communiqué, Sunrise explique cette croissance par les investissements dans son réseau, les services et les produits.BANQUES: La comptabilité d'UBS sera bientôt établie en dollars, au détriment du franc. La grande banque prévoit d'opérer ce changement dans le courant de l'année, a indiqué le directeur général Sergio Ermotti à l'occasion de l'assemblée générale à Bâle.Cette annonce n'apparaît pas comme une surprise. Le numéro un bancaire helvétique avait mentionné dans son rapport annuel 2017 que cette solution était à l'étude. Pour Sergio Ermotti, cette décision se justifie par la forte orientation des affaires vers le billet vert.BIOTECHNOLOGIES: L'industrie des biotechnologies a poursuivi sa vive croissance l'an dernier en Suisse. En excluant désormais Actelion, la branche a dégagé un chiffre d'affaires cumulé en hausse de 14% sur un an à 3,79 milliards de francs. A l'aune du financement, des investissements dans l'infrastructure et des exportations, 2017 affiche des chiffres records, indique Swiss Biotech. Selon l'association faîtière du secteur des biotechnologies, la confiance dans la création de valeur et la force d'innovation de celui-ci demeurent intactes.REMONTEES MECANIQUES: Les Remontées mécaniques du Valais ont bouclé la saison sur une note positive grâce à un très bon enneigement et une bonne fréquentation à Pâques. Globalement, le nombre de journées skiées a augmenté de 7% par rapport à l'an dernier. Au niveau de la fréquentation, les résultats sont "nettement meilleurs" qu'en 2016-2017. Mais il faut se rappeler que l'année passée a été "une saison faible", a souligné devant la presse Berno Stoffel, président des Remontées mécaniques du Valais (RMV). Par rapport à 2014-2015, l'augmentation est de 4% environTECHNIQUES SANITAIRES: Geberit affiche des ventes et une rentabilité en hausse au premier trimestre 2018. Le spécialiste st-gallois des techniques sanitaires a vu son bénéfice net augmenter de 14,5% sur un an à 175,7 millions de francs. Le groupe confirme ses ambitions pour l'année. Ajusté des frais d'acquisition et d'intégration de Sanitec, le résultat net a progressé de 12,9% à 183,1 millions de francs, indique Geberit. Le chiffre d'affaires pour la période s'est étoffé de 11,7% à 823,1 millions, l'appréciation de l'euro vis-à-vis du franc contribuant à elle seule 51 millions. En monnaies locales, la croissance se limite à 4,7%.TECHNOLOGIES: L'investissement lié au numérique profite surtout aux 20% des sociétés les plus productives de chaque branche. Les industries lourdes en bénéficient davantage de même que celles qui avancent sur plusieurs technologies, dit le WEF dans un rapport publié à Genève. Sans une application plus large, les PME, qui portent souvent l'économie nationale d'un pays, pourraient subir des désavantages. L'investissement numérique apporte une amélioration de la productivité et des résultats opérationnels (EBITDA) pour une majorité d'entreprises.LUXE: Le premier chef technologique du groupe genevois Richemont Jean-Jacques Van Oosten s'en va au bout de quelques mois seulement. Le numéro deux mondial du luxe, qui a lancé ce poste en janvier, a mentionné des raisons personnelles. "Nous respectons la décision de Jean-Jacques Van Oosten", qui a pris effet mercredi, affirme Richemont. Le groupe ne précise pas dans l'immédiat s'il sera remplacé à cette fonction.BANQUES: Valiant a bien commencé l'année 2018. Le bénéfice a augmenté de 9,3% à 26 millions de francs au 1er trimestre, en comparaison annuelle. La reprise de la banque lucernoise Triba a influencé favorablement la croissance du groupe bancaire bernois. Le résultat brut des opérations d'intérêts forme "l'assise de ce premier trimestre réjouissant", a indiqué Valiant dans un communiqué. Il a augmenté de 4,8% à 75 millions de francs. Sans l'apport de Triba, la hausse n'aurait été que de 2,1%.MARCHÉS: Le spécialiste zougois de la logistique Ceva, qui connaîtra vendredi son premier jour de cotation à la Bourse suisse, a fixé à 27,50 francs par action le prix d'émission. L'introduction en bourse (IPO) permettra de générer 1,2 milliard de francs, a-t-il précisé . Ceva a également annoncé qu'un nouvel actionnaire, CMA-CGM, le plus grand transporteur de containers mondial, investira environ 379 millions de francs dans le cadre d'un placement privé, détenant ensuite 24,99% du capital avec une période de blocage d'un an (lock-up).AUTOMOBILE: Le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari confirme ses objectifs pour 2018 après avoir enregistré un nouveau bond de 19,4% de son bénéfice net au premier trimestre, à 149 millions d'euros (176,5 millions de francs), un résultat meilleur qu'attendu. Selon le consensus Factset Estimates, les analystes tablaient sur 135 millions d'euros (millions de francs). Ferrari s'est félicité mercredi d'un "nouveau trimestre record", en pronostiquant une "autre grande année".MATÉRIEL SPORTIF: Adidas a publié un bénéfice net au 1er trimestre en hausse de 18,7% sur un an, à 540 millions d'euros (645 millions de francs). L'équipementier sportif allemand récolte les fruits de sa stratégie de recentrage sur l'Asie, les États-Unis et sur la vente en ligne. Hors effets de change, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 21,1%, à 1,04 milliard d'euros, en Amérique du Nord et de 15,1%, à 1,86 milliard d'euros, en Asie. Sur l'ensemble des régions et des marques, les ventes ont augmenté de 10%, hors effets de change, à 5,55 milliards d'euros.LUXE: Le groupe français Hermès a débuté l'année sur une solide croissance malgré un impact défavorable des changes. Ses ventes ont atteint 1,39 milliard d'euros (1,65 milliard de francs) au premier trimestre. La croissance trimestrielle du groupe, en données publiées, s'est établie à 3,1% sur un an. En organique, elle atteint 10,8%. "Tous les métiers sont en forte progression, comme toutes les zones géographiques", a résumé le président du sellier-maroquinier, Axel Dumas, qui a salué un trimestre "au-delà de nos objectifs annuels".ZONE EURO: Le taux d'inflation annuel de la zone euro a ralenti en avril, à 1,2%, contre 1,3% en mars, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat dans une première estimation. Ce taux est inférieur à celui attendu par les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur 1,4%. Il reste éloigné de l'horizon des 2% souhaité par la Banque centrale européenne (BCE).