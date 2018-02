Résumé des principales informations économiques du jeudi 8 février 2018

Berne (ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:ELECTROTECHNIQUE: Malgré une fin d'exercice en repli, ABB a amélioré sa performance l'an dernier. Affichant des revenus en légère hausse, le géant zurichois de l'électrotechnique a renoué avec la croissance, son bénéfice net annuel bondissant en l'espace de douze mois de 17%, à 2,21 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'exercice sous revue, le chiffre d'affaires s'est étoffé de 1% à 34,31 milliards de dollars (32,38 milliards de francs), a précisé le groupe établi à Zurich. Les commandes ont quant à elles stagné à 33,39 milliards.INDUSTRIE: Le personnel d'ABB Sécheron ne se satisfait pas du refus de la direction de rouvrir des négociations sur les conditions de départ liées au plan de délocalisation du site genevois. Il a décidé jeudi de demander une conciliation. Une centaine d'employés ont approuvé le scénario de saisir la Chambre des relations collectives du travail (CRCT), a indiqué le syndicat Unia. Ils considèrent que des questions restent ouvertes après l'annonce de la suppression de 85 postes fixes, contre une centaine prévue au départ, en raison de la délocalisation de la production de transformateurs de traction vers la Pologne.ASSURANCES: L'assureur Zurich a dégagé en 2017 un bénéfice net en recul de 6% sur un an à 3 milliards de dollars (2,83 milliards de francs). La performance est péjorée par une série de catastrophes naturelles et des adaptations légales au Royaume-Uni. Sur le plan opérationnel, le résultat de l'assureur zurichois affiche même une contraction de 15% à 3,8 milliards de dollars. L'impact négatif des ouragans aux Etats-Unis et dans les Caraïbes (Harvey, Irma et Maria) survenus l'automne passé a atteint 700 millions, a indiqué Zurich Insurance Group.ASSURANCES: Helsana estime avoir réalisé un exercice 2017 "très réjouissant". L'assureur maladie zurichois a vu son résultat atteindre 218 millions de francs, contre 98 millions en 2016. Ce résultat s'explique "par une excellente performance des placements" à 303,4 millions de francs et par un résultat actuariel à l'équilibre. La position de marché du groupe en termes de primes s'est améliorée", a expliqué l'assureur.BANQUES: La Banque Cler (ex-Banque Coop) a dégagé l'an dernier un bénéfice net en baisse de 16,2% sur un an à 38,3 millions de francs. L'établissement bâlois, contrôlé par la Banque cantonale de Bâle, vu ses charges s'alourdir en raison de son changement de nom. "L'année 2017 a été marquée par notre repositionnement", a relevé à Bâle la directrice générale Sandra Lienhart. Sur le plan opérationnel, qui reflète l'évolution de l'activité, les produits ont augmenté de 4,5% pour s'inscrire à 256,4 millions de francs. Les charges ont progressé pour leur part de 22,9% à 198 millions.COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES: LEM a poursuivi sa progression après neuf mois en 2017/18 en s'appuyant sur l'engouement pour les voitures vertes en Asie. Le spécialiste genevois de la mesure des paramètres électriques a vu son bénéfice net bondir de 16,5% à 38,1 millions de francs. Sur la période sous revue, achevée fin décembre, les revenus se sont étoffés de 13,8% en un an à 225 millions de francs, a précisé l'entreprise genevoise dont la holding chapeautant les activités est établie à Fribourg. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a lui crû de 11,6% à 46,5 millions.PRODUITS LAITIERS: Grâce à ses ventes à l'étranger, le groupe lucernois Emmi a vu son chiffre d'affaires augmenter en 2017. Les ventes sont en hausse de 3,2% à 3,36 milliards de francs, en comparaison annuelle. "Emmi a connu un second semestre 2017 impressionnant. La croissance des ventes de fromages dans la division Amériques et les progrès réalisés dans les activités liées aux desserts ont contribué à atténuer la pression sur les importations et les prix en Suisse", relève le directeur général, Urs Riedener, cité dans le communiqué.SPORTS D'HIVER: Les domaines skiables suisses ont connu une bonne première moitié de saison. Malgré les aléas de la météo, les entreprises de remontées mécaniques ont accueilli 12,5% d'hôtes en plus, par rapport à janvier 2016. Si l'on compare avec la moyenne des cinq dernières années, l'hiver actuel affiche une valeur de 5,7% plus élevée, indique le monitoring de Remontées mécaniques suisses (RMS). Et ceci, alors que les domaines skiables ont été confrontés à des conditions météorologiques extrêmes en janvier: tempêtes violentes, danger d'avalanches et installations fermées.JOAILLERIE: Certaines des plus grandes sociétés de joaillerie et d'horlogerie ne respectent pas les normes internationales pour un approvisionnement responsable en or et diamants, selon un rapport de Human Rights Watch (HRW). Les genevois Chopard et Rolex sont notamment épinglés. "Même si leurs chaînes d'approvisionnement peuvent être longues et complexes, les bijoutiers et les horlogers ont la responsabilité de vérifier que leurs opérations ne contribuent pas à des atteintes aux droits humains", relève HRW dans son rapport.ALIMENTATION: Le groupe bâlois de transformation de viande Bell peut racheter le fabricant st-gallois de bouillons et de soupes Hügli Holding. La Commission européenne a autorisé mercredi sans conditions cette opération. Le 13 janvier dernier, Bell avait conclu un contrat pour le rachat de Dr. A. Stoffel, actionnaire majoritaire de Hügli, rappelle le groupe bâlois contrôlé par Coop dans un communiqué. Cette société possède 50,2% du capital du producteur de soupes et de bouillons, ainsi que 65% des droits de vote. La finalisation de la transaction est prévue le 21 février.PRODUITS STRUCTURÉS: Leonteq a enregistré un exercice 2017 en nette croissance. Le distributeur zurichois de produits structurés a vu son bénéfice net bondir de 34% à 23,1 millions de francs, malgré des coûts exceptionnels de 15,9 millions. Le produit opérationnel a lui progressé de 4% à 215,4 millions de francs, indique la société zurichoise dans un communiqué. Il a profité du succès des activités de commission et de services, qui ont grimpé de 18% à 247 millions.EQUIPEMENTS INDUSTRIELS: Bühler a nettement amélioré sa rentabilité en 2017. Le fabricant d'équipements industriels st-gallois a vu son bénéfice net augmenter de 22% à 174 millions de francs. Le résultat d'exploitation (EBIT) a progressé de 18% à 205 millions de francs. Le bénéfice net a pu nettement croître, malgré une explosion (+41%) des investissements, notamment dans la modernisation et l'extension de sites de production, a indiqué le groupe.TECHNOLOGIES: Twitter a annoncé avoir dégagé son premier bénéfice net trimestriel, ce qui a immédiatement dopé l'action du réseau social, dont le modèle économique fait régulièrement l'objet de débats. La société, qui perdait de l'argent depuis son introduction en Bourse en 2013, a dégagé au quatrième trimestre 2017 un bénéfice net se montant à un peu plus de 91 millions de dollars (85 millions de francs). Son chiffre d'affaires sur la période a atteint 732 millions de dollars, en hausse de 2% sur un an.POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque d'Angleterre (BoE) a relevé ses prévisions de croissance pour le Royaume-Uni et prévenu d'un resserrement monétaire peut-être plus rapide si l'économie continue de s'améliorer. L'institution a par ailleurs laissé comme attendu à l'unanimité sa politique monétaire inchangée, à l'issue de sa réunion.ats(AWP / 08.02.2018 17h25)