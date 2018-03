Résumé des principales informations économiques du jeudi 8 mars 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:MARCHÉ DU TRAVAIL: Le taux de chômage en Suisse a légèrement baissé en février par rapport à janvier, de 0,1 point, à 3,2%. Cette évolution confirme la tendance à la baisse observée depuis 2016. A fin février, 143'930 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 5231 de moins que le mois précédent, souligne le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Cela représente une baisse de 3,5%. En comparaison annuelle, le chômage a diminué de 15'879 personnes (-9,9%).CONJONCTURE: BAK Economics escompte toujours une croissance robuste en 2018. Comme en décembre, les économistes de l'institut bâlois escomptent une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 2,4%. Pour 2019, ils anticipent une normalisation à +1,7%. Les récentes turbulences sur les marchés boursiers ne doivent pas être interprétées comme un coup de frein à l'économie mondiale, estime BAK Economics. La situation de l'économie réelle reste bonne et le commerce extérieur de la Suisse va continuer à profiter des impulsions de la zone euro, des Etats-Unis et même des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine).ALIMENTATION: L'industrie suisse des biscuits a connu une année 2017 mitigée. Les ventes de biscuits et de produits apparentés ont stagné. "Saturé, le marché intérieur n'a permis qu'une faible croissance", souligne Biscosuisse, l'association helvétique de l'industrie de la biscuiterie, de la biscotterie et de la confiserie. Sur le plan des exportations, le volume écoulé a baissé pour la septième fois consécutive.ELECTRONIQUE: Après avoir renoué avec les profits en 2016 et au premier semestre 2017, Cicor a confirmé sa bonne performance sur l'ensemble de l'exercice. Le spécialiste des circuits imprimés aux origines neuchâteloises a vu son bénéfice net s'envoler à 6,65 millions de francs, contre 258'000 francs un an plus tôt. "Cicor a pu confirmer le redressement financier obtenu durant l'exercice écoulé", écrit l'entreprise anciennement établie à Boudry (NE) et pilotée depuis 2016 de Bronschhofen (SG). Le chiffre d'affaires a progressé de 14,4% sur un an, à 216,7 millions de francs, chacune des deux divisions du groupe affichant une progression à deux chiffres de leurs ventes.BANQUES: L'année 2017 a été réjouissante pour Edmond de Rothschild (Suisse) dont le bénéfice net a progressé de 20%, ou près de 30% à périmètre constant, à 76 millions de francs. Les avoirs de la clientèle de la banque privée genevoise ont atteint un record à 137,4 milliards. "Nous sommes plus que jamais solides", estime la présidente du groupe Ariane de Rothschild. Hors retraitement de la cession d'une filiale en 2016, le bénéfice net consolidé annoncé s'établit en hausse de 20%.SIDÉRURGIE: Tirant profit d'un volume de ventes et de prix de l'acier en hausse, Schmolz+Bickenbach (S+B) a renoué avec les profits l'an dernier. Le sidérurgiste germano-lucernois, qui a acquis en février dernier des activités de son concurrent français Ascometal, a vu son bénéfice net se hisser à 45,7 millions d'euros, contre une perte de 80 millions en 2016. Le chiffre d'affaires a lui grimpé de 15,7%, à 2,68 milliards d'euros (3,1 milliards de francs), écrit la firme aux origines allemandes et établie à Lucerne. Alors que les volumes écoulés ont augmenté de 4,2%, à 1797 kilotonnes, presque tous les groupes de produits et régions ont contribué à cette progression.DOUANES: Le nombre de contrefaçons interceptées par les douanes suisses a nettement diminué en 2017. Les douanes ont procédé à 1633 interventions, contre 3125 l'année précédente. Dans le trafic touristique, 899 contrefaçons ont été enregistrées, contre 1395 en 2016. Les objets saisis sont principalement des sacs, souligne Stop à la piraterie, l'association de lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Les montres, les bijoux et les lunettes suivent.CONJONCTURE: PME et grandes entreprises ne tirent pas profit de la reprise dans une même mesure, ressort-il du baromètre UBS des PME. Alors que ce dernier a fléchi entre octobre 2017 et janvier 2018 en passant de 0,73 à 0,51 dans les activités industrielles, il a grimpé de 0,53 à 0,82 point pour les sociétés de grande taille, au plus haut depuis 2011.UBS attribue le repli du baromètre des petites et moyennes entreprises (PME) à une baisse des commandes et du niveau de production. Les autres sous-indicateurs ont cependant permis d'éviter une baisse plus importante.MARCHÉ DU CYCLE: Le beau temps au printemps dernier a dopé les ventes de vélos en Suisse, en hausse de 4,2% par rapport à l'année précédente. Avec près de 90'000 unités écoulées (+16,3%), les e-bikes atteignent un nouveau record. Au total, 338'000 cycles neufs (jouets pour enfants exclus) ont trouvé preneurs, indique l'office suisse vélo et e-bike (OSVE). Il s'agit des chiffres officiels de la branche collectés auprès des importateurs, grossistes et magasins spécialisés.PHARMACIE: Teva veut réduire la voilure en Suisse. Touché notamment par la baisse des prix aux Etats-Unis et une lourde dette, le géant israélien des médicaments génériques, propriétaire depuis 2011 du bâlois Mepha, prévoit de biffer pas moins de 60 emplois sur les 300 qu'il compte dans ses unités helvétiques. Alors que les procédures de consultation prévues dans le cadre de la loi en cas de licenciements de masse sont en cours, il est pour l'heure impossible de fournir des détails, a indiqué à l'ats un porte-parole du groupe, confirmant une information publiée dans le journal bz Basel.BANQUES: Malgré un contexte exigeant, la Liechtensteinische Landesbank (LLB) a étoffé ses résultats l'an dernier. Le groupe bancaire de la Principauté a dégagé un bénéfice net de 111,3 millions de francs, en progrès de 7,1% sur un an. Pour le quatrième trimestre consécutif, les bénéfices ont augmenté, fruits de la mise en oeuvre du plan stratégique StepUp2020, estime la LLB. Parmi ses priorités, l'établissement a notamment renforcé ses effectifs, qui sont passés de 858 à 867 équivalents plein temps.COMMERCE: Donald Trump a nettement adouci le ton en matière de politique commerciale. Le président américain a promis flexibilité et coopération avec les "vrais amis" des Etats-Unis dans l'imposition à venir de taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium. "Nous devons protéger et bâtir nos industries de l'acier et de l'aluminium tout en faisant preuve d'une grande flexibilité et de coopération avec ceux qui sont des vrais amis et nous traitent de manière équitable à la fois dans le commerce et la défense", a tweeté le président américain, précisant qu'il rencontrerait les responsables du secteur à la Maison Blanche.POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux directeurs au plus bas et confirmé son vaste programme de rachats de dette au moins jusqu'en septembre, au rythme de 30 milliards d'euros mensuels, a indiqué un porte-parole. Le principal taux de refinancement a été laissé à zéro tandis que les banques vont continuer à payer auprès de la BCE un intérêt négatif de 0,40% pour les liquidités dont elles n'ont pas l'utilité immédiate.AUTOMOBILE: Le groupe automobile allemand BMW a annoncé des bénéfices et ventes records en 2017, notamment grâce à une forte demande pour ses SUV, et dit vouloir faire encore mieux en 2018. Le fabricant des BMW et Mini a enregistré l'an passé un bénéfice net de 8,7 milliards d'euros (10,1 milliards de francs), en hausse de 26% sur un an.ats/jh(AWP / 08.03.2018 17h25)