Résumé des principales informations économiques du lundi 12 février 2018

Berne (ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:CONJONCTURE: Après avoir stagné en décembre, les prix à la consommation ont légèrement reculé en janvier en Suisse. Au regard du mois précédent, ils ont diminué de 0,1%, alors que sur un an ils ont augmenté de 0,7%. L'indice des prix à la consommation se situe désormais à 100,7 points (décembre 2015=100), ajoute l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un bref communiqué. Alors que les prix des produits indigènes ont augmenté de 0,1% en un mois (+0,3% sur un an), ceux des biens importés ont fléchi de 0,9% (+2% en un an).INFORMATIQUE: Also a enregistré des résultats en forte croissance l'an dernier, dépassant ses propres objectifs. Le bénéfice net du groupe lucernois de logistique et de distribution de matériel informatique a bondi de 11,2% à 92,5 millions d'euros (105,6 millions de francs). Le chiffre d'affaires a lui grimpé de 11,4% à 8,9 milliards d'euros, selon des premiers résultats publiés par le groupe basé à Emmen (LU). Le résultat avant impôts (EBT) a gagné 9% à 124,2 millions, tandis que le résultat avant intérêts et impôts (EBITDA) a crû de 7,7% à 157,3 millions.SYSTÈMES DE CONTRÔLE: Comet a réalisé des résultats record l'an dernier. Le fabricant fribourgeois de systèmes de contrôle des matériaux a enregistré un bénéfice net de 35,5 millions de francs, contre 27,3 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a pour sa part bondi de 31,9% à 438,4 millions de francs, selon de premiers chiffres publiés par le groupe basé à Flamatt (FR). Tous les segments et toutes les régions ont contribué à cette croissance, en particulier le segment des semi-conducteurs aux Etats-Unis.COMMERCE MONDIAL: Le commerce mondial devrait poursuivre sa reprise de 2017 par une solide croissance au premier trimestre. L'OMC a diffusé à Genève son indicateur qui mentionne de forts résultats sur le trafic de conteneurs, le fret aérien et les commandes à l'exportation. Sur un indice de 100 à moyen terme, la valeur du commerce mondial atteint actuellement 102,3, en légère hausse par rapport au 102,2 de novembre dernier, a précisé l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La production et les ventes automobiles sont stables dans la tendance moyenne, selon l'Indicateur des perspectives du commerce mondial (WTOI).MARCHÉS: Les monnaies virtuelles comme le bitcoin montrent des caractéristiques évidentes de bulles financières. Les particuliers qui investissent dans ce type d'actifs risquent de perdre tout leur argent, ont averti les trois autorités européennes de surveillance (AES). La valeur du bitcoin, plus connue des monnaies virtuelles, a bondi de plus de 1000% l'an dernier, mais elle s'est déjà effondrée environ de moitié depuis le début 2018 alors que les appels se multiplient en faveur d'une réglementation plus stricte sur ces actifs.INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE: Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a annoncé la saisie du Parlement pour enquêter sur d'éventuelles responsabilités pénales de dix ex-ministres et Premiers ministres de droite et socialistes impliqués dans une affaire présumée de corruption visant Novartis. La Grèce usera de "tous les moyens légaux" à sa disposition pour "récupérer l'argent dont Novartis a privé l'Etat" via le gonflement présumé de ses tarifs de 2006 à 2015, a ajouté M. Tsipras, qui s'exprimait devant le groupe parlementaire de son parti Syriza.TEXTILE: L'équipementier sportif allemand Puma a annoncé avoir doublé son bénéfice net en 2017. Mais il reste prudent pour l'année en cours, marquée par le remaniement de son actionnariat, avec le retrait de sa maison mère Kering. Le groupe de Herzogenaurach (sud) a dégagé un bénéfice net de 135,8 millions d'euros (154,8 millions de francs) l'an passé, soit un bond de 118% sur un an.AUTOMOBILE: Le patron de Renault, Carlos Ghosn, va briguer un nouveau mandat de président-directeur général du constructeur automobile français, avec le soutien de l'Etat, a-t-on appris auprès du ministère français de l'Economie et des Finances. Lors d'un conseil d'administration de Renault, prévu jeudi, "il y aura un vote de résolution proposant le renouvellement de Carlos Ghosn. Nous, Etat, on devrait évidemment voter pour cette résolution", a déclaré à l'AFP un porte-parole de Bercy.ats(AWP / 12.02.2018 17h27)