Résumé des principales informations économiques du lundi 12 mars 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:Berne (awp/ats) - HORLOGERIE: La reprise dans l'industrie horlogère devrait se poursuivre cette année. Les experts sont confiants avant Baselworld qui ouvre ses portes le 22 mars avec la moitié moins d'exposants. Le Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie n'échappera toutefois pas à une réforme. "L'horlogerie est dans une phase de reprise prudente mais continue", a déclaré à l'ats Karine Szegedi, associée responsable Fashion & Luxury au sein de Deloitte.MACHINES-OUTILS: Retrouvant tout son lustre dans les tours multibroches haut de gamme, notamment, Tornos a bel et bien renoué avec les chiffres noirs l'an dernier. Le fabricant prévôtois de machines-outils a dégagé un bénéfice net de 8,25 millions de francs, après une perte de 3,6 millions au terme de l'exercice précédent. L'entreprise de Moutier avait déjà annoncé la couleur le 15 février, en précisant avoir tiré profit de la hausse de la demande et l'embellie de la conjoncture globale.TRANSPORT AÉRIEN: Le patron de Swiss n'exclut pas le scénario d'un remplacement de la compagnie à Genève par la filiale à bas coût de Lufthansa, Eurowings, début 2019. Thomas Klühr s'inquiète aussi du manque d'infrastructures aéroportuaires en Suisse. A Genève, Swiss souhaite retrouver d'ici 2018 la rentabilité. Si ce succès n'est pas atteint, "le groupe Lufthansa pourrait à nouveau considérer l'option Eurowings", admet le directeur général de Swiss dans un entretien publié lundi par le quotidien L'Agefi.MACHINES-OUTILS: Malgré une reprise au 2e semestre, le fabricant biennois de machines-outils Mikron a vu son bénéfice reculer de près de la moitié (-47,8%) à 1,2 million de francs en 2017. Les commandes enregistrent toutefois une nette croissance. Le chiffre d'affaires a diminué l'an dernier de 2,9% à 248,5 millions de francs. Les entrées de commandes ont toutefois progressé de 14,5% à 278,9 millions.CLINIQUES DENTAIRES: Le fonds d'investissement suédois Nordic Capital a racheté le réseau de 22 cliniques dentaires d'Adent, société sise à Ecublens. Le groupe vaudois ambitionne de devenir numéro un en Suisse en nombre de cliniques. "Le contrat a été signé à la fin du mois de janvier. Nordic Capital a racheté les entités hollandaises et suisses d'Hesira, le précédent propriétaire d'Adent. La vente sera effective début avril, lorsque les autorités néerlandaises de régulation auront donné leur aval", a expliqué à l'ats Julian van Wiggen, directeur du business development chez Adent, confirmant une information de 24 Heures.TECHNIQUES MÉDICALES: Le fabricant bâlois d'implants chirurgicaux et d'instruments d'ostéosynthèse Medartis connaîtra son premier jour de cotation à la Bourse suisse le vendredi 23 mars. Il entend émettre un peu plus de 2,84 millions d'actions, à un prix oscillant entre 44 et 54 francs. Le projet d'introduction en Bourse (IPO pour Initial Public Offering) avait été dévoilé le 27 février en même temps que celui du fabricant zurichois de capteurs Sensirion, confirmant le fait que le contexte est favorable. La période de souscription court de ce lundi au 21 mars.MARCHÉS: Le fabricant de capteurs zurichois Sensirion va faire son entrée le 22 mars à la Bourse suisse (SIX). La fourchette de prix devrait osciller entre 28 et 36 francs par action. Le volume de l'offre est attendu entre 227 et 276 millions de francs, a indiqué lundi l'entreprise basée à Stäfa (ZH). Ce montant pourrait s'établir entre 261 et 318 millions en cas d'exercice de l'option de surallocation.MAINTENANCE: SR Technics s'est trouvé un nouveau patron. Le spécialiste zurichois de la maintenance d'avions sera dirigé dès le 1er avril prochain par Frank Walschot. Il remplace Jeremy Remacha qui avait assuré la transition depuis la reprise de SR Technics par le conglomérat chinois HNA Group, en juillet 2016.PHARMA: Le groupe pharmaceutique bâlois Novartis enregistre le départ d'André Wyss, son directeur général pour la Suisse depuis le 1er juillet 2014. La démission prend effet au 1er avril. André Wyss occupait précisément les fonctions de président de Novartis Opérations et de président de Novartis Suisse, a indiqué la multinationale rhénane.PHARMACIE: Teva veut réduire la voilure en Suisse. Touché notamment par la baisse des prix aux Etats-Unis et une lourde dette, le géant israélien des médicaments génériques, propriétaire depuis 2011 du bâlois Mepha, prévoit de biffer pas moins de 60 emplois sur les 300 qu'il compte dans ses unités helvétiques. Alors que les procédures de consultation prévues dans le cadre de la loi en cas de licenciements de masse sont en cours, il est pour l'heure impossible de fournir des détails, a indiqué à l'ats un porte-parole du groupe.BOULANGERIE INDUSTRIELLE: Le boulanger industriel Aryzta a connu un premier semestre 2017/18, clos fin janvier, très difficile. La contre-performance était toutefois attendue, après un nouvel avertissement sur résultats fin janvier, le cinquième d'affilée. Le groupe zurichois parvient néanmoins à dépasser certaines prévisions des analystes. Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 1,79 milliard d'euros (2,08 milliards de francs), en recul de 6,3% sur un an.INDUSTRIE: Belimo a poursuivi sa croissance sur tous les fronts l'an dernier. Accroissant ses ventes, le spécialiste zurichois des vannes et moteurs pour le chauffage, la ventilation et la climatisation a vu son bénéfice net s'étoffer de 11,1% en un an à 77,5 millions de francs. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts a lui aussi progressé, soit de 6,5% à 92,62 millions de francs.ASSURANCES: L'assureur Zurich Insurance renforce son activité d'assurance voyage en Amérique latine grâce à diverses acquisitions. Le groupe zurichois a mis la main sur un total de 19 sociétés spécialisées dans ce secteur pour un montant non précisé. Zurich Insurance a étendu sa présence en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique, au Panama, en Espagne, en Uruguay et aux Etats-Unis avec l'acquisition d'une multitude de sociétés.PRODUITS PHARMACEUTIQUES: Une entreprise indienne active dans le secteur des biotechnologies projette de construire une usine dans le canton du Jura. Cette implantation devrait permettre à moyen terme la création de plus de 40 emplois qualifiés. La société Protaccine Biotec Sàrl est active dans la production d'antisérums, de vaccins et d'autres produits biologiques destinés à lutter contre les maladies mortelles. Son unité de production doit voir le jour à Courroux, à proximité de Delémont.CONFECTION: De nouveaux licenciements sont en cours à Pfäffikon (SZ) au siège de Sempione Fashion, le repreneur des activités de Charles Vögele. Quelque 47 collaborateurs sont concernés, principalement dans le département informatique. Hubert Helbling, responsable du service de l'emploi du canton de Schwyz, a confirmé à l'ats cette information de la SonntagsZeitung. Il n'a toutefois pas pu préciser ce que cela représentait, en pourcentage, sur l'ensemble des postes du groupe.FONDERIES: Les fonderies suisses se portent mieux. Victimes durant plusieurs années du franc fort, elles ont pu à nouveau augmenter leur chiffre d'affaires en 2017, de 2,6% à 595 millions de francs. L'affaiblissement du franc a permis de renforcer la compétitivité du secteur, a reconnu l'Association suisse des fonderies (GVS) dans un communiqué.ats(AWP / 12.03.2018 17h30)