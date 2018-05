Résumé des principales informations économiques du lundi 14 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:SALAIRES: Le salaire médian en Suisse pour un emploi à plein temps atteignait 6502 francs bruts par mois en 2016. Le montant apparaît en hausse de 75 francs par rapport à la précédente enquête menée par l'OFS en 2014. Dans le détail, les 10% des salariés les moins bien rémunérés ont gagné moins de 4313 francs bruts par mois, alors que les 10% les mieux payés touchaient plus que 11'406 francs, a indiqué devant la presse à Berne l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'enquête constate aussi que près d'un tiers des salariés perçoit un bonus.FRAUDES: Les entreprises suisses sont moins touchées par des cas de fraude que leurs homologues étrangères, selon une étude. Elles ne sont que 6% à déclarer avoir été concernées par une telle situation au cours des deux dernières années. Ce taux apparaît nettement inférieur à la moyenne internationale de 11% d'entreprises affectés par des cas de fraude signalés, a indiqué le cabinet d'audit et de conseil EY, sur la base d'une enquête mondiale réalisée tous les deux ans.BANQUES: Cinquante-huit banques régionales ont porté à Berne sur les fonts baptismaux une nouvelle organisation faîtière. Il s'agit de l'Association des banques régionales suisses (ABRS). L'objectif consiste à améliorer la défense des intérêts spécifiques de la branche, a indiqué la nouvelle association. L'assemblée constitutive a réuni 130 personnes dans la capitale fédérale, en présence du conseiller fédéral Ueli Maurer, grand argentier de la Confédération, et du président de la Banque nationale suisse (BNS), Thomas Jordan.ENERGIE SOLAIRE: Le groupe bernois Meyer Burger transfère sa division Energy Systems dans une entité nouvellement créée, 3S Solar Plus, qui sera vendue à Patrick Hofer-Noser. La décision intervient dans le cadre d'un programme d'optimisation annoncé en novembre dernier. Au cours des derniers mois, différentes options ont été évaluées pour ces activités solaires, principalement orientées sur le marché suisse. La décision permet de trouver une solution locale pour les produits MegaSlate, qui regroupent des systèmes de toits et de façades, ainsi que pour les 32 employés, a indiqué Meyer Burger.TRANSPORT AÉRIEN: Une grève des pilotes de Brussels Airlines a contraint la compagnie belge à annuler 75% de ses vols, a annoncé un porte-parole de la société. Les clients de la compagnie ont été invités à ne pas se rendre à l'aéroport de Bruxelles. "25% des vols sont assurés", a précisé Wencke Lemmes. Les six liaisons aller-retour entre Bruxelles et Genève ont été annulées.AÉRONAUTIQUE: Le directeur financier d'Airbus, Harald Wilhelm, quittera ses fonctions au sein du groupe au printemps 2019, au même moment que le patron d'Airbus Tom Enders, a annoncé l'avionneur. "Je voudrais remercier (Harald Wilhelm) pour sa volonté de rester à bord jusqu'à mon propre départ au printemps l'année prochaine", a déclaré le président exécutif Tom Enders, cité dans le communiqué annonçant ce départ.RESEAUX SOCIAUX: Facebook a indiqué avoir suspendu "environ 200" applications sur sa plate-forme. Cette décision est intervenue dans le cadre d'une enquête sur le recueil de données personnelles de ses utilisateurs. "Le processus d'enquête bat son plein", a avancé Ime Archibong, vice-président de Facebook chargé des partenariats produits, dans un communiqué.HÔTELLERIE: Le numéro un européen de l'hôtellerie AccorHotels, allié au fonds Algeciras, rachète le groupe hôtelier chilien Atton Hoteles, qui exploite 11 hôtels (2259 chambres) en Amérique du Sud et en Floride, pour 105 millions de dollars, a annoncé le groupe français dans un communiqué. AccorHotels et Algeciras, une société d'investissement chilienne, ont conclu avec les actionnaires d'Atton un accord aux termes duquel le groupe français se portera acquéreur de 100% de la société de gestion exploitant les 11 hôtels de l'enseigne, répartis entre le Chili, le Pérou, la Colombie et la Floride.AUTOMOBILE: Le constructeur automobile japonais Nissan a annoncé un bénéfice net annuel en hausse de 12,6%, aidé par la réforme fiscale américaine. Sa performance opérationnelle s'est toutefois détériorée sous le coup du scandale de certifications révélé en 2017. Entre avril 2017 et mars 2018, le partenaire du français Renault a dégagé un résultat net record de 746,9 milliards de yens (6,8 milliards de francs), tandis que son bénéfice d'exploitation a chuté de 22,6% à 574,8 milliards de yens.ats/buc(AWP / 14.05.2018 17h25)