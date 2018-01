Résumé des principales informations économiques du lundi 15 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:Berne (awp/ats) - HORLOGERIE: Des matériaux innovants pour des montres présentées dans un climat des affaires marqué par le retour à l'optimisme. Le 28e Salon international de la haute horlogerie (SIHH), en expansion et plus connecté, a ouvert ses portes à Genève. Comme à chaque fois ces dernières années, l'inauguration du stand de la marque Roger Dubuis a ouvert les feux. Paradoxe dans le monde des horlogers, ce lancement a eu lieu avec sept minutes de retard.HORLOGERIE: Hermès fête sa première apparition au 28e Salon international de la haute horlogerie (SIHH) de Genève dans un contexte positif. La filiale horlogère du groupe de luxe français a enregistré l'an dernier une forte croissance. "Nous affichons une nette reprise dans le retail, c'est-à-dire dans nos propres magasins, qui représente entre 80 et 85% de nos ventes", a indiqué à l'ats Laurent Dordet, patron de la marque depuis bientôt trois ans. "Ce réseau a progressé sensiblement, avec une croissance pratiquement à deux chiffres, que ce soit en chiffre d'affaires ou en volume", a-t-il poursuivi.HORLOGERIE: Greubel Forsey a mis derrière elle les années de restructuration et étoffe son dispositif. La marque horlogère chaux-de-fonnière mise sur une hausse de 5 à 10% de ses ventes en 2018, grâce notamment à l'aboutissement de dix ans de travaux sur une technologie. Greubel Forsey cherche une progression "modérée", a expliqué dans un entretien à l'ats son nouveau patron Fabrice Deschanel dans le cadre du Salon international de la haute horlogerie (SIHH) à Genève. Attachée à son créneau de "produits d'exception pour une clientèle avertie", elle n'aura jamais pour objectif des croissances "exceptionnelles".ALIMENTATION: Bell prend une participation de 50,2% dans le fabricant st-gallois de bouillons et soupes Hügli Holding en rachetant son actionnaire majoritaire, la société Dr. A. Stoffel. Le groupe bâlois de transformation de viande compte encore acquérir les actions restantes. Grâce à ce rapprochement, soumis à l'approbation des autorités européennes de la concurrence, Bell Food compte développer ses activités de plats prêts à consommer (convenience). Le groupe bâlois contrôlé par Coop devrait réaliser plus d'un quart de son chiffre d'affaires total, soit un milliard de francs, dans ce segment à croissance et à fortes marges, a-t-il indiqué.COMMERCE DE DÉTAIL: Malgré la stagnation du commerce de détail l'an dernier en Suisse, Migros et Coop ont plus que tenu leur rang parmi les cinquante premiers distributeurs mondiaux. Dans le classement établi par Deloitte, ils occupent respectivement la 39e et 43e places. L'étude du cabinet de conseil recense les 250 plus gros détaillants au monde en termes de chiffres d'affaires. Durant l'année 2016, ces grands distributeurs ont dégagé des revenus de 4400 milliards de dollars (4189 milliards de francs), soit 4,1% de plus qu'un an auparavant.AUTOMOBILE: L'engouement pour la moto en Suisse ne s'est pas démenti en 2017. Au total, 26'942 véhicules neufs ont été immatriculés l'année passée, soit une hausse de 2,1% par rapport à 2016. "La branche a ainsi réalisé son deuxième meilleur résultat de ces 20 dernières années", s'est réjoui l'Office suisse moto et scooter (OSMS). Elle a frôlé le record de 2015, année qui a enregistré 27'319 nouvelles immatriculations.SERVICES FINANCIERS: SIX va de l'avant dans sa restructuration. La société zurichoise en charge de l'infrastructure de la place financière helvétique a nommé les huit membres de sa direction exécutive. Ils accompagneront le nouveau directeur général Jos Dijsselhof, chargé de réorganiser du groupe. Le nouveau comité directeur sera effectif au 1er avril. Sa nomination intervient dans la foulée du recentrage stratégique annoncé en novembre dernier par l'entreprise.TECHNOLOGIES: Cicor a dépassé les attentes en termes de ventes en 2017. Le groupe technologique neuchâtelois actif dans les circuits imprimés et la micro-électronique a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 14% sur un an, à quelque 216 millions de francs (chiffre non audité). Dans le détail, la division micro-électronique (AMS) a vu ses ventes augmenter d'un cinquième. Le groupe se félicite globalement "d'une très bonne croissance".MODE: C&A serait proche d'être vendu à des investisseurs chinois, selon le magazine d'information allemand Spiegel qui cite des sources proches du dossier. Cette potentielle vente intervient alors que la chaîne de vêtements allemande veut se développer en Chine. La famille aux origines germano-néerlandaises Brenninkmeijer, propriétaire de la firme, a regroupé ses actions dans Cofra Holding, basé à Zoug. L'entreprise sise à Düsseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne, veut s'étendre en Chine et développer ses activités numériques. Cette stratégie pourrait inclure des partenariats et des participations externes, a déclaré Cofra dans un communiqué.RESTRUCTURATION: Le producteur soleurois de chaises roulantes Küschall prévoit de licencier 61 collaborateurs. L'entreprise compte délocaliser les activités de production du site de Witterswil (SO) à Fondettes, dans le centre de la France. Une procédure de consultation court jusqu'à fin janvier. La firme évoque des coûts de production moins élevés dans l'Hexagone pour expliquer sa décision, a indiqué à l'ats Jonas Motschi, chef du Service de l'économie et de l'emploi du canton de Soleure, revenant sur une information du Blick. Son service a pu obtenir un document en ce sens de la part de la direction de la société.INDUSTRIE: Le gestionnaire de fortune zougois Partners Group a vendu l'ensemble de sa participation dans VAT Group. Les détails de la transaction n'ont pas été précisés. Après la conclusion de cette opération, le gestionnaire d'actifs ne détiendra plus aucune action du fabricant st-gallois de soupapes à vide.JOUETS: Le fabricant danois de jouets Lego s'associe au géant chinois de l'internet Tencent Holding. Les deux entités veulent développer ensemble des jeux en ligne et éventuellement créer un réseau social à destination des enfants chinois. Le groupe danois non coté a vu la croissance de ses ventes ralentir ces dernières années sur ses principaux marchés, mais en Chine, elles ont progressé de 25 à 30% en 2016. Lego est en concurrence avec Mattel et Hasbro sur un marché du jouet et des jeux évalué à 31 milliards de dollars (29,5 milliards de francs) en Chine.AUTOMOBILE: Le groupe Renault a enregistré en 2017 une hausse de 8,5% de ses ventes mondiales de véhicules, à 3,76 millions d'unités. Ces chiffres à périmètre constant incluent la marque russe Lada. Le groupe français réalise ses plus fortes progressions dans les régions Asie Pacifique (17%) et Eurasie (13,6%), dans lesquelles il croît aussi bien en volume qu'en parts de marché.TOURISME: Le nombre de touristes dans le monde a bondi de 7% en 2017, soit la plus forte augmentation en sept ans, a annoncé l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). La hausse est tirée par l'Europe (+8%), en particulier méditerranéenne. Elle est due au niveau mondial "à la reprise économique et à la forte demande de nombreux marchés émetteurs traditionnels et émergents", selon l'OMT.ISRAËL: Le ministère de la Justice israélien a infligé une amende de 22 millions de dollars (21 millions de francs) à Teva pour corruption de responsables étrangers, évitant au géant pharmaceutique un procès aux lourdes retombées potentielles. L'accord entre les parties intervient un mois après l'annonce de la suppression de 14'000 emplois à travers le monde par le numéro un mondial des médicaments génériques. L'amende a été infligée pour des pots-de-vin versés à des fonctionnaires et des médecins pour décrocher des marchés en Russie, en Ukraine et au Mexique.ats/jh(AWP / 15.01.2018 17h30)