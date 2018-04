Résumé des principales informations économiques du lundi 16 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:TRAVAIL TEMPORAIRE: Adecco, numéro un mondial du travail temporaire, rachète la société américaine General Assembly, spécialisée dans la formation continue. La transaction porte sur une valeur d'entreprise de 412,5 millions de dollars (393,5 millions de francs). General Assembly a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de quelque 100 millions de dollars, a indiqué Adecco, le groupe né de la fusion en 1996 du vaudois Adia et du français Ecco. Fondée en 2011, l'entreprise de New York devrait inscrire cette année une croissance supérieure à 10%, précise le communiqué.INDUSTRIE: Sulzer annonce le retour à la normale intégrale de ses activités aux Etats-Unis, en lien avec la composante russe de son actionnariat. Le groupe industriel zurichois a reçu une deuxième licence, levant de fait le gel de ses avoirs encore bloqués. L'autorisation est venue de l'entité administrative Ofac (pour Office of Foreign Assets Control), a indiqué la multinationale de Winterthour (ZH). Elle a été délivrée dans la nuit de vendredi à samedi et marque définitivement le "retour à la normale", après quelques jours de flottement.ENERGIE: Romande Energie a vu son bénéfice net croître de 6,1% en 2017 sur un an à 120,5 millions de francs. Le chiffre d'affaires du groupe énergétique vaudois a lui reculé de 4,5% pour s'inscrire à 575,3 millions. Le chiffre d'affaires a diminué de 43 millions de francs dans le secteur énergie (à 224 millions), en raison de la baisse des tarifs du kilowattheure (kWh) accordé aux clients (-2% en moyenne), a indiqué l'entreprise de Morges (VD). Un hiver 2017 clément en matière de températures a aussi impliqué une consommation moindre.BANQUES: HSBC Private Bank (Suisse), filiale helvétique du groupe britannique HSBC, enregistre le départ de son directeur général (CEO) Franco Morra. Le banquier quittera son poste le 27 avril afin de relever de nouveaux défis. La recherche d'un successeur pour remplacer Franco Morra est en cours, selon une note interne obtenue par l'agence awp. L'établissement sera géré à titre intérimaire par Christophe Guillemot, directeur financier de la division banque privée à l'échelle du groupe HSBC.MEDIAS: ESHMédias, éditeur des quotidiens ArcInfo, Le Nouvelliste et La Côte, prend une participation majoritaire dans la société vaudoise FrappeCom Suisse. Cette dernière est active dans l'affichage numérique. Les fondateurs de FrappeCom Suisse, Ursula et William von Stockalper, continueront de diriger l'entreprise établie à Vevey (VD), a indiqué ESHMédias. La transaction, dont le montant n'est pas dévoilé, s'inscrit dans une volonté de consolidation de l'éditeur sis à Nyon (VD).CONJONCTURE: Les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles de Suisse sont nettement plus satisfaites qu'il y a un an. Les prix volatils des matières premières et le franc fort restent toutefois une source d'inquiétudes. Les PME se déclarent à 60 % globalement satisfaites de la situation de leurs affaires, un pourcentage jamais atteint dans les sondages depuis 2011, indique le cabinet d'audit et de conseil EY qui a réalisé cette étude. Parallèlement, la part d'entreprises jugeant leur situation (plutôt) mauvaise a fortement diminué.SECURITE PRIVEE: Près de deux tiers des salariés de la sécurité privée sont insatisfaits de leurs conditions de travail, selon un sondage d'Unia. Le niveau des salaires, la régulation du temps de travail et la formation sont pointés du doigt. En vue de la révision de la convention collective de travail (CCT), des "progrès indispensables" sont nécessaires pour qu'un accord soit trouvé d'ici à l'échéance de l'accord à mi-2019, indique le syndicat dans un communiqué.INFLATION: Les prix à la production et à l'importation en Suisse ont diminué de 0,2% en mars par rapport au mois précédent. Le mouvement provient avant tout de la baisse des prix des produits pétroliers et des préparations pharmaceutiques. En rythme annuel, l'indice global affiche une hausse de 2%, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Se situant désormais à 102,3 points (décembre 2015=100), il reflète l'évolution de l'offre totale des produits du pays et des produits importés.SÉCURITÉ INFORMATIQUE: Wisekey a sensiblement réduit ses pertes l'année dernière, autant au niveau opérationnel que net. Pour le nouvel exercice, le spécialiste genevo-zougois de la cybersécurité table sur une accélération des recettes. Le groupe dirigé par Carlos Moreira a dégagé l'année dernière une perte nette de 24,3 millions de dollars (23,4 millions de francs), après un résultat net négatif de 35,9 millions un an plus tôt. La perte d'exploitation a été ramenée à 13,5 millions, contre 36,2 millions en 2016.TOURISME: Les différences de prix en Europe pour une nuit à l'hôtel sont grandes. Genève est la ville où le visiteur va le plus débourser pour se loger, selon une étude de PwC publiée en allemand. Selon un classement effectué avec des données de l'an dernier, la Cité de Calvin est la plus chère de 12 villes européennes avec une moyenne de prix de 242,90 euros (288 francs) par nuit. A la deuxième place, on trouve Paris (231,30 euros), suivie de Zurich (203,90 euros).PHARMA: Le laboratoire pharmaceutique irlandais Shire a annoncé la vente de son activité d'oncologie à Servier pour 2,4 milliards de dollars (2,3 milliards de francs). Cette opération va permettre au groupe indépendant français de s'implanter commercialement aux Etats-Unis. La transaction sera réalisée exclusivement en numéraire et devrait être bouclée dès le deuxième ou le troisième trimestre de cette année, a précisé dans un communiqué le groupe basé à Dublin, qui est très présent sur le marché américain.ats/(AWP / 16.04.2018 17h25)