Résumé des principales informations économiques du lundi 16 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:CONCURRENCE: L'évolution des marchés numériques et les pratiques des géants d'Internet font partie des défis majeurs auxquels la Commission de la concurrence (COMCO) est confrontée. L'autorité anticartel doit désormais en tenir compte dans ses pratiques décisionnelles. Si ses priorités pour 2018 restent inchangées, à savoir la lutte contre les cartels durs et les cloisonnements des marchés, la COMCO fait aussi face à de nouveaux défis, a expliqué Andreas Heinemann, son nouveau président, devant la presse à Berne. Les nouvelles technologies ont une influence grandissante sur ses activités.SPÉCIALITÉS CHIMIQUES: Sika campe sur ses positions. Le groupe zougois de spécialités chimiques ne veut pas être racheté par Saint-Gobain, a-t-il martelé lors de sa 50e assemblée générale, durant laquelle il a aussi présenté un chiffre d'affaires record pour son premier trimestre. Pour éviter de tomber dans l'escarcelle de son concurrent français, le conseil d'administration de Sika a recouru pour la quatrième année de suite au même mécanisme: il a limité les droits de vote de la famille fondatrice, réunie au sein de la holding SWH, à 5% de ses actions nominatives.MICROTECHNIQUE: Le Siams, l'une des principales expositions industrielles de Suisse, a ouvert ses portes à Moutier (BE). Avec 450 exposants, cette 16e édition du salon des moyens de production microtechniques illustre le retour de la confiance dans cette région exportatrice. La manifestation, qui se déroule jusqu'à vendredi au Forum de l'Arc, s'inscrit dans un contexte marqué par la reprise économique et par de bonnes perspectives. Signe de cette confiance retrouvée, les 10'000 m2 de surface d'exposition ont été réservés en un temps record.MANAGEMENT: Alors qu'ils font face à des défis croissants en matière de gestion de leur entreprise et de leur personnel, les grands patrons ne se sentent ni assez préparés, ni assez encadrés. En Suisse, la conciliation entre vie privée et professionnelle pose aussi problème. Seuls 28% des directeurs recrutés à l'interne par les grandes entreprises - et 38% recrutés à l'externe - estiment avoir été suffisamment préparés à ce rôle, selon les résultats d'une étude d'Egon Zehnder. La recherche du cabinet zurichois spécialisé dans le recrutement de cadres portait sur plus de 400 patrons de sociétés basées dans onze pays.DEVISES: Le franc continue de s'affaiblir vis-à-vis de l'euro. La monnaie unique européenne a franchi la barre de 1,19 franc, un niveau plus atteint depuis l'abandon du taux plancher de 1,20 franc le 15 janvier 2015. L'euro se négociait vers 10h30 à 1,1911 franc. La devise européenne a gagné plus de quatre centimes depuis début mars. Malgré les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ou les frappes en Syrie, le franc n'a pas joué ces derniers jours son traditionnel rôle de valeur-refuge.INDUSTRIE: Après une année 2017 record, VAT a démarré 2018 sous les mêmes auspices favorables: le chiffre d'affaires du spécialiste st-gallois des soupapes à vide a bondi de 20,2% au premier trimestre en rythme annuel, pour atteindre 197,8 millions de francs. Du côté des commandes, le tableau est tout aussi réjouissant, a précisé l'entreprise sise à Haag (SG) dans un communiqué. Alors que les entrées de commandes se sont étoffées de 18,4% à 215,3 millions de francs, le carnet de commandes affichait 183,5 millions au 31 mars dernier, soit une progression de 10,8%.BANQUES: La Banque CIC (Suisse) a vu ses résultats augmenter pour la septième année consécutive en 2017. Le bénéfice net de la filiale du groupe français Crédit Mutuel-CIC a bondi de 30,7%, à 23,4 millions de francs. Le résultat total a également pris l'ascenseur, bien que dans une plus faible mesure (+10,4% à 128,5 millions de francs), a indiqué dans un communiqué l'établissement basé à Bâle. Quant à la somme du bilan, elle a grimpé de 9,9%, à 8,4 milliards.RESTAURATION COLLECTIVE: Eldora estime avoir réalisé "une très belle performance" en 2017. Le groupe vaudois actif dans la restauration collective a accru l'an dernier son chiffre d'affaires et sa rentabilité. Les ventes ont atteint un nouveau record à 336,7 millions de francs, en hausse de 6,8% par rapport à l'année précédente. La croissance a principalement été observée dans le domaine de la restauration de collectivités grâce, notamment, à l'ouverture de 19 nouveaux restaurants.INDUSTRIE: Montana Tech Components (MTC) a de nouveau enregistré une croissance soutenue l'an dernier. Le groupe industriel argovien a accru ses ventes de 11,3% à 849,3 millions d'euros (1 milliard de francs). Le résultat d'exploitation (EBIT) a lui grimpé de 7,4% à 62 millions d'euros. Quant au bénéfice net, il ressort à 42,6 millions, soit 8,4% de plus que l'année précédente.PHARMA: Novartis lance l'offre publique d'achat (OPA) sur le laboratoire américain Avexis au prix convenu de 219 dollars par action en numéraire. L'opération devrait être clôturée le 14 mai, à moins que le groupe pharmaceutique bâlois ne décide de la prolonger. L'OPA a été formellement lancée par une filiale américaine du géant rhénan, Novartis AM Merger Corporation, qui va racheter toutes les actions en circulation, a précisé le groupe dans un communiqué.POLITIQUE MONÉTAIRE: Le président américain, Donald Trump, a proposé la nomination de Richard Clarida, un économiste qui conseille le gestionnaire d'actifs Pimco, et Michelle Bowman, une spécialiste de la régulation bancaire locale, à deux postes clés de la Réserve fédérale. S'ils sont confirmés par le Sénat, Richard Clarida prendra le poste de vice-président du conseil des gouverneurs ("Board") de la Fed et Michelle Bowman deviendra membre de cette instance, a précisé la Maison Blanche dans un communiqué publié lundi soir.CHINE: La Chine a vu sa croissance économique se stabiliser à 6,8% au premier trimestre. L'empire du Milieu a mieux résisté qu'attendu sur fond de consommation robuste, malgré un ralentissement de sa production industrielle, d'une campagne contre les risques financiers et de frictions commerciales avec les Etats-Unis. Dévoilé par le Bureau national des statistiques (BNS), le produit intérieur brut (PIB) du géant asiatique a progressé sur les trois premiers mois de l'année au même rythme qu'au dernier trimestre de 2017.BANQUES: La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a présenté des résultats trimestriels meilleurs que prévu, grâce notamment au rebond des activités de courtage. Celles-ci ont généré leurs meilleures recettes en trois ans. Lors du premier trimestre, le bénéfice net a bondi de 26,6% à 2,74 milliards de dollars (2,6 milliards de francs), a relevé Goldman Sachs. Le chiffre d'affaires a progressé de 25,04% à 10,04 milliards.ats/(AWP / 17.04.2018 17h25)