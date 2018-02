Résumé des principales informations économiques du lundi 19 février 2018

Berne (ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:IMPRIMERIE ET ÉDITION: Orell Füssli doit revoir à la baisse ses attentes de bénéfice, en raison d'un correctif de valeur d'environ 8 millions de francs sur sa division Atlantic Zeiser. Le groupe zurichois table sur un résultat annuel 2017 de l'ordre de 6 millions. Sans cette dépréciation, les résultats du groupe s'avèrent conformes aux attentes, a indiqué Orell Füssli dans un communiqué. Le groupe zurichois actif dans l'impression de billets de banque, la librairie et l'édition précise examiner "toutes les options stratégiques" pour Atlantic Zeiser.HORLOGERIE: La société horlogère Breitling dévoile sa nouvelle stratégie. La marque soleuroise, rachetée l'an dernier par un fonds d'investissement, veut étoffer sa présence en Asie et entend également intégrer la distribution. Aux yeux du nouveau patron Georges Kern, la plus grande faiblesse de Breitling aujourd'hui est sa trop faible présence en Asie. Cette situation est "partiellement due à nos produits ergonomiquement trop grands pour cette région", affirme-t-il dans un entretien paru dans L'Agefi.MARKETING: Lufthansa change de look et volera à l'avenir avec un nouveau bleu et moins de jaune. La compagnie aérienne aura besoin de sept ans au total pour adapter son logo dans tous les domaines. Plus de 800 ébauches ont été nécessaires pour adapter le nouveau design de Lufthansa, dont le groupe possède la compagnie Swiss. Plus de 13 agences de communication ou de conception ont été engagées dans ce projet présenté la semaine dernière.JEUNES POUSSES: Trois start-up romandes reçoivent 300'000 francs de prêts de la Fondation pour l'innovation technologique (FIT) basée à Lausanne. Quantum Integrity, MagneSys et Avalia Systems sont en phase de développement commercial. La genevoise Quantum Integrity a développé des modules capables de de détecter, de quantifier et de qualifier toute manipulation d'une image numérique. Elle mène actuellement un projet pilote avec l'EPFL, explique le communiqué de FIT.BIOTECHNOLOGIES: Le partenaire de Molecular Partners, Allergan, a exercé une troisième option sur des produits expérimentaux de la plateforme DARPin développée par le laboratoire zurichois. Le groupe américain disposera ainsi d'une licence exclusive sur ces traitements en ophtalmologie. L'exercice de ces droits par Allergan ouvre la porte à un programme de versements d'étapes qui pourra atteindre jusqu'à 320 millions de dollars (294 millions de francs), ainsi qu'à des commissions sur les ventes en cas d'arrivée des médicaments sur le marché, a indiqué Molecular Partners.DIVIDENDES: Le montant des dividendes distribués à l'échelle mondiale a progressé de 7,7% en 2017 par rapport à l'année précédente pour atteindre un record de 1250 milliards de dollars grâce à l'accélération de la reprise mondiale et à la hausse des bénéfices des entreprises, selon une étude. Une progression d'une même ampleur est attendue cette année. L'augmentation des dividendes l'année dernière, la plus importante depuis 2014, a concerné tous les secteurs et toutes les zones géographiques avec des montants record dans 11 pays dont les Etats-Unis, le Japon, la Suisse, Hong Kong, Taïwan et les Pays-Bas.POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé avoir demandé au superviseur letton d'imposer un moratoire à ABLV Bank, la troisième banque commerciale en Lettonie, dont la situation financière s'est fortement dégradée ces derniers jours. Cette mesure, une première depuis le lancement du superviseur unique des grandes banques en zone euro au sein de la BCE fin 2014, signifie que "temporairement et jusqu'à nouvel ordre, une interdiction de tous les paiements effectués par ABLV Bank sur ses passifs financiers a été imposée et est entrée en vigueur", indique un communiqué de la BCE.SANTÉ: Le conglomérat industriel allemand Siemens planifie l'introduction en Bourse de sa division d'ingénierie médicale Healthineers au premier semestre de l'année 2018. L'opération est déjà présentée par la presse comme la plus grosse de ces 20 dernières années. L'introduction en Bourse (IPO) va se traduire par le placement sur le marché d'actions existantes de Siemens. Il pourrait s'agir de placer une part du capital oscillant entre 15 et 25%, selon des précédentes informations de presse, sans que Siemens ne donne de détails à ce sujet.MARCHÉS: La messagerie cryptée Telegram a levé 850 millions de dollars (plus de 780 millions de francs) pour développer les technologies de la chaîne de blocs (blockchain), à la base des cryptomonnaies. L'opération pourrait constituer un record pour ce secteur, selon des documents publiés par le régulateur boursier américain. La presse spécialisée et les analystes du secteur bruissent depuis de semaines de rumeurs indiquant que Telegram cherche à créer sa propre cryptomonnaie et a lancé une levée de fonds massive en cryptomonnaies (ICO) dans cette optique.ats/buc(AWP / 19.02.2018 17h25)