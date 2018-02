Résumé des principales informations économiques du lundi 19 février 2018

Berne (ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:Berne (awp/ats) - COMMERCE EXTÉRIEUR: Malgré un repli par rapport au sommet de décembre, les exportations de la Suisse ont signé leur deuxième meilleur résultat en janvier. Sur une base désaisonnalisée, elles ont reculé de 4,2%. De leur côté, les importations ont commencé l'année en fanfare, s'envolant de 7,5%. En termes réels, soit corrigées de l'inflation, les exportations se sont affaiblies de 5,1%, à 18,9 milliards de francs, a indiqué l'Administration fédérale des douanes (AFD). Les importations ont augmenté de 3,8% en termes réels, à 17,6 milliards, établissant un nouveau record mensuel.HORLOGERIE: Les exportations horlogères ont bien démarré l'année, profitant de la dynamique des mois précédents et d'un effet de base favorable. Leur valeur a bondi en janvier de 12,6% sur un an pour s'établir à 1,6 milliard de francs. De nombreux marchés ont enregistré des hausses importantes en janvier, à l'instar de Hong Kong (+21,3%), qui a affiché sa plus forte progression mensuelle en plus de cinq ans, a indiqué la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Les exportations vers la cité-Etat ont atteint 242,2 millions de francs.COMMERCE EN LIGNE: Le commerce de détail à distance continue à gagner du terrain en Suisse aux dépens des magasins stationnaires. Les ventes en ligne ont crû de 10% l'an dernier par rapport à 2016, pour totaliser 8,6 milliards de francs. La part du tourisme d'achat sur Internet a explosé de 23% à 1,6 milliard. L'électronique de loisirs a réalisé un chiffre d'affaires en ligne de 2 milliards de francs, après 1,8 milliard en 2016, indique l'étude publiée par l'Association suisse de vente à distance (ASVAD) et l'institut GfK, menée en collaboration avec La Poste. Plus du tiers des articles dans cette catégorie s'écoule désormais sur Internet.PAPIER ET CHIMIE: CPH Chemie+Papier Holding a renoué avec les bénéfices au terme de son exercice 2017. A la faveur de ventes immobilières, le groupe lucernois a dégagé un résultat net de 16,2 millions de francs, contre une perte de 7,7 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du fabricant diversifié dans les produits chimiques et le papier a lui gonflé de 8% à 469,8 millions de francs, indique-t-il dans un communiqué. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) s'est par contre replié de 50,8% à 2,9 millions.TRAVAIL TEMPORAIRE: Le numéro un mondial du travail temporaire Adecco rachète la plate-forme américaine de recrutement Vettery. Le montant de la transaction n'est pas divulgué. L'acquisition renforce les activités "Professional Staffing & Solutions", a indiqué le groupe zurichois aux origines valdo-françaises. Elle permet également d'étoffer ses plates-formes numériques de ressources humaines après le lancement d'Adia et YOSS en 2017.INDUSTRIE: Meier Tobler a vu ses ventes en 2017 légèrement se replier, de 1,8% à 558,2 millions de francs, sur une base pro forma. Le groupe alémanique fusionné, actif dans les techniques du bâtiment, a essuyé une perte en raison des coûts d'intégration. L'entreprise Tobler est consolidée dans les comptes depuis le 6 avril dernier. Pris isolément, le chiffre d'affaires de Walter Meier a reculé de 3,7% à 230,6 millions de francs, en raison notamment de la faible marche des affaires dans le secteur de la rénovation, a précisé le groupe dans un communiqué.LOGICIELS BANCAIRES: Le concepteur genevois de logiciels bancaires Temenos est en discussions avancées avec Fidessa. Les pourparlers concernent une éventuelle reprise de l'entier du capital-actions de l'entreprise britannique, pour un montant de 1,41 milliard de livres (1,83 milliard de francs). Les actionnaires de Fidessa pourraient recevoir 35,67 livres sterling par action en numéraire, a indiqué Temenos. Ils percevront par ailleurs les dividendes ordinaire et extraordinaire annoncés lundi par Fidessa, pour un montant de 0,797 livre par titre, précise le communiqué.POLITIQUE FINANCIÈRE: Le ministre des finances Ueli Maurer s'est rendu à Dubaï. Il a rencontré le ministre d'Etat aux Finances des Emirats arabes unis, Obaid Humaid Al-Tayer, avec lequel il a notamment discuté de l'échange automatique d'informations entre les deux pays. Le Parlement suisse a approuvé en décembre l'échange automatique d'informations avec les Emirats arabes unis concernant les comptes financiers. Les Emirats arabes unis constituent l'un des marchés cibles importants hors d'Europe pour les prestataires de services financiers helvétiques, selon un communiqué du Département fédéral des finances (DFF).BANQUES: La Banque cantonale de Thurgovie (TKB) a bouclé l'exercice 2017 sur un bénéfice net en hausse de 2,8% à 129,4 millions de francs. Pour l'exercice en cours, l'établissement escompte un résultat opérationnel inférieur. Le résultat d'exploitation, mesure de la performance de l'institut, est ressorti pour 2017 à 158,7 millions de francs, en repli de 5,8% sur un an, selon le bilan annuel. En cause, un versement de 11,2 millions à la caisse de pension de l'établissement. Sans cet élément, le résultat opérationnel a progressé de 0,8%.BANQUES: La Banque cantonale d'Argovie (AKB) a réalisé l'an dernier le deuxième meilleur résultat de son histoire. L'établissement a accru son bénéfice net de 2,4% à 145,6 millions de francs. La banque n'a toutefois pas réussi à dépasser son record de 2015 de 155,4 millions de francs de bénéfice. Le produit d'exploitation a lui légèrement progressé, de 0,6% à 386,2 millions, a indiqué la Banque cantonale d'Argovie.BANQUES: La Banque cantonale d'Obwald (OKB) a dépassé ses attentes l'an dernier, malgré une baisse de sa principale source de revenus, les opérations d'intérêt. L'établissement a accru son bénéfice net de 6,3% à 15,6 millions de francs. Les opérations d'intérêt ont généré un produit brut de 43,5 millions de francs, en repli de 1,5% sur un an. La performance s'avère toutefois supérieure aux attentes, a indiqué la Banque cantonale d'Obwald.VITICULTURE: L'encaveur valaisan Provins poursuit sa stratégie de croissance. Il a repris l'entreprise Régence-Balavaud de Vétroz (VS) dont il entend maintenir la marque et le domaine. L'ensemble des activités et des emplois de Régence-Balavaud est conservé, souligne Provins. Le domaine de Vétroz produit annuellement 75'000 bouteilles issues d'un domaine de huit hectares de vignes. Désignée cave suisse de l'année en 2016, Régence-Balavaud inclut aussi une vinothèque, un restaurant et des chambres d'hôtes.BATTERIES: Le fabricant vaudois de batteries Leclanché a été mandaté par une filiale allemande de l'énergéticien italien Enel, Enel Green Power Germany, ainsi que par le développeur allemand de parcs éoliens Enertrag pour la conception et la construction d'un site de stockage à Cremzow, dans le Brandebourg. L'investissement est devisé à 17 millions d'euros (19,4 millions de francs). Les premières installations doivent être opérationnelles dès le mois d'avril et le lancement complet est agendé pour la fin de cette année, précise la société yverdonnoise dans un communiqué. Enel Green Power Germany détiendra 90% du site de stockage, dont la capacité s'élèvera à 22 MW. Enertrag disposera des 10% restants.BANQUES: HSBC a renoué avec la croissance l'an dernier. Ce retour intervient après un vaste programme de restructuration lancé par la banque britannique en 2015 et marqué par une large réduction de voilure. Le groupe basé à Londres, mais actif à travers le monde et particulièrement en Asie, a publié pour 2017 un bénéfice net part du groupe multiplié par plus de sept par rapport à l'exercice 2016, à 9,68 milliards de dollars (8,93 milliards de francs), contre 1,299 milliard en 2016, année où il s'était effondré de 90% à cause d'une énorme dépréciation de son activité de banque privée en Europe.BANQUES: HSBC Private Bank Suisse a redressé la barre en 2017, sans toutefois sortir des chiffres rouges. Les affaires héritées du passé ont plombé la performance de l'établissement, filiale du géant bancaire britannique HSBC, qui a dû constituer des provisions. Les sommes sont notamment destinées à régler des litiges liés à l'affaire Falciani, dont l'origine remonte à plus de dix ans. La banque genevoise a subi en 2017 une perte avant impôts de 184 millions de dollars (170,3 millions de francs), à comparer aux -491 millions de l'année précédente, selon les indications obtenues par l'agence financière awp.ats/jh(AWP / 20.02.2018 17h30)