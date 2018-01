Résumé des principales informations économiques du lundi 22 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:BANQUES: Malgré une perte au quatrième trimestre liée aux baisses d'impôts aux Etats-Unis, UBS est parvenue à dégager un profit sur l'ensemble de 2017. Le numéro un bancaire helvétique a engrangé un bénéfice net de 1,16 milliard de francs, loin des 3,2 milliards affichés en 2016. Au quatrième trimestre, la perte nette s'est chiffrée à 2,22 milliards, contre un résultat net positif de 636 millions un an auparavant et de 946 millions entre juillet et fin septembre. Le débours reflète une dépréciation de 2,86 milliards passée sur les actifs différés d'impôts aux Etats-Unis, en raison de la réforme fiscale décidée par le président Donald Trump.LUXE: Richemont lance une offre publique d'achat (OPA) en vue de prendre le contrôle total du distributeur de vêtements de luxe en ligne Yoox Net-à-Porter Group (YNAP). Le groupe genevois, qui en détient déjà 50%, propose une somme de 38 euros (44,3 francs) par action. "Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus par l'équipe de direction de Yoox Net-à-Porter et nous entendons soutenir leurs efforts pour mettre en oeuvre leur stratégie et accélérer encore la croissance de l'entreprise", a déclaré le président de Richemont, Johann Rupert, cité dans un communiqué.?ASSURANCES: Les Suisses n'alimentent pas de la même manière leur troisième pilier. Les Romands y sont notamment moins assidus que les Alémaniques, révèle une étude de Credit Suisse. Tandis que 54% des Romands effectuent régulièrement un versement sur leur pilier 3a, ils sont 61% à le faire de l'autre côté de la Sarine, montre le numéro deux bancaire suisse, se basant sur les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) pour 2015. Les Tessinois sont encore moins portés sur la prévoyance individuelle (44%).INEGALITÉS: Le 1% de la population mondiale le plus aisé s'est partagé 82% de la richesse mondiale en 2017. Le nombre de milliardaires a atteint un nouveau record à près de 2050, un nouveau tous les deux jours, indique l'ONG britannique Oxfam dans un rapport publié à Genève. Parmi eux, neuf sur dix sont des hommes. L'augmentation de la richesse des milliardaires par rapport à 2016, de près de 770 milliards de dollars (plus de 730 milliards de francs), a elle aussi constitué la plus importante observée.LOGISTIQUE: Interroll a vu son chiffre d'affaires augmenter de 12,3% en 2017 sur un an à 450,7 millions de francs. Les entrées de commandes du spécialiste tessinois des solutions de logistique ont aussi évolué à la hausse. Interroll affirme avoir réalisé une performance record, confirmant l'évolution favorable relevée sur une période plus longue. A fin décembre, les entrées de commandes se sont inscrites en progression de 13% à 458,1 millions de francs, a indiqué l'entreprise installée à Sant-Antonino (TI), dans la plaine de Magadino.PORTS FRANCS: Les ports francs suisses sont à nouveau dans le collimateur de la gauche française. Jean-Luc Mélenchon les a dénoncés à l'Assemblée nationale en décembre. Le gouvernement d'Edouard Philippe lui a promis de "remettre l'ouvrage sur le métier". L'approbation par les députés français de l'accord fiscal sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse a servi de prétexte à M. Mélenchon pour rouvrir le débat sur les ports francs. "En France, personne n'est dupe de ce qu'est la Suisse dans le domaine de l'évasion fiscale, de la fraude et des trafics", a affirmé le leader de la France insoumise à la mi-décembre.ALIMENTATION: Third Point ne lâche pas la pression sur Nestlé. Dans un courrier adressé à ses investisseurs, le fonds spéculatif américain exige du numéro un mondial de l'alimentation qu'il définisse une stratégie claire et accélère les cessions d'unités qui ne correspondent plus à cette dernière. Selon le document publié par Third Point, Nestlé serait aussi bien inspiré d'accélérer et d'étendre son programme de rachat d'actions. En juin dernier, le fonds de l'investisseur américain Dan Loeb s'est porté acquéreur pour 3,5 milliards de dollars (3,41 milliards de francs) de quelque 40 millions d'actions et d'options Nestlé, et a posé ses exigences.FONDS DE PLACEMENT: La fortune confiée au secteur des fonds de placement en Suisse a atteint un niveau record à fin 2017. Elle a augmenté de 17,7% sur un an pour se monter à 1085,4 milliards de francs. La statistique recouvre la fortune recensée par Swiss Fund Data et Morningstar. En valeur absolue, la hausse relevée en comparaison annuelle s'élève à 163,2 milliards, avec des afflux nets d'argent frais de 90 milliards, a indiqué la Swiss funds & asset management association (SFAMA).MARCHÉ DU TRAVAIL: Les grèves sont en augmentation en Suisse, depuis une vingtaine d'années. Selon la présidente d'Unia Vania Alleva, elles touchent désormais tous les secteurs d'activité. Les conflits sociaux ne sont plus l'apanage des seuls ouvriers du bâtiment ou de l'industrie, qui connaissent une forte tradition de mobilisation. "Ils touchent de plus en plus aussi les cols blancs, peu habitués jusque-là à se battre collectivement pour leurs droits", souligne la dirigeante du plus grand syndicat helvétique sur swissinfo.ch.MONDIALISATION: La Suisse est le deuxième pays le plus mondialisé au monde, selon l'indice du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Devant elle, figurent les Pays-Bas. La Suède arrive en troisième position. La France et l'Allemagne figurent aux 7e et 8e rangs. Tout au fond du classement, on retrouve la République Centrafricaine, l'Afghanistan, les Comores et le Soudan.CRYPTOMONNAIES: L'ancien prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, met en garde la Suisse en matière de cryptomonnaies. Le caractère secret du bitcoin pourrait avoir un impact sur la réputation de la place financière helvétique. En remplissant leurs fonctions de moyen d'échanges et d'investissements, le dollar et le franc sont de bonnes devises, aux yeux de l'économiste pour qui les monnaies virtuelles ne constituent pas un modèle économique durable. "Dès le moment où les cryptomonnaies gagnent suffisamment de poids dans de grands pays, ces derniers s'interposent", explique l'ancien de la Banque mondiale (BM) dans le Blick.PHARMA: Le groupe pharmaceutique bâlois Novartis a annoncé avoir finalisé la reprise du français Advanced Accelerator Applications (AAA). Ce dernier est actif notamment dans la radiopharmaceutique pour l'oncologie. Le géant rhénan avait annoncé en octobre vouloir racheter AAA, société issue du CERN et basée à Saint-Genis-Pouilly, aux portes de Genève.SYSTÈMES DE FIXATION: Le groupe Hilti a vu son chiffre d'affaires passer la barre des cinq milliards de francs en 2017. Le spécialiste liechtensteinois de l'outillage et des systèmes de fixation a enregistré des ventes pour 5,13 milliards, en hausse de 10,8% sur un an.PAPIER ET CHIMIE: Le groupe industriel lucernois CPH Chemie + Papier Holding a acquis 60% de la société brésilienne Sekoya Indústria, spécialisée dans les films d'emballage pour l'industrie pharmaceutique. Le montant de la transaction n'a pas été précisé. Rétroactive au 1er janvier 2018, l'opération a été effectuée via la division Perlen Packaging, a précisé CPH. Sekoya continuera d'être dirigée par l'équipe actuelle et les douze collaborateurs resteront en poste. Ceux-ci seront toutefois déplacés sur un nouveau site à Goiania.COMMERCE MONDIAL: Le blocage du renouvellement de trois juges du tribunal d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se poursuit. Les Etats-Unis ont refusé une proposition soutenue par plus de 60 pays, dont la Suisse, pour démarrer un processus immédiatement, a dit une source proche des négociations commerciales à Genève. Cette situation qui dure depuis plusieurs mois préoccupe de nombreux pays membres. Selon certains, elle pourrait menacer l'institution, mais le directeur général de l'OMC Roberto Azevedo ne voit lui pas des conséquences aussi importantes pour l'organisation.ats/(AWP / 22.01.2018 17h25)