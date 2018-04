Résumé des principales informations économiques du lundi 23 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:BANQUES: UBS a démarré l'année sur des bases solides. La banque a affiché un bénéfice net de 1,51 milliard de francs au premier trimestre, un bond de 19,3% sur un an. "Le début de l'exercice a été excellent et nos résultats reflètent une fois de plus la force de nos activités diversifiées", a commenté Sergio Ermotti, patron d'UBS, cité dans un communiqué.SUISSE-UE: Johann Schneider-Ammann a rencontré à Bruxelles la commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström. Ils ont notamment discuté des mesures américaines dans le domaine de l'acier et de l'aluminium ainsi que de la reconnaissance boursière entre la Suisse et l'UE. Les conséquences des droits de douane américains sur les importations d'acier et d'aluminium pour les exportateurs suisses et européens ont constitué l'un des principaux sujets de l'entretien. Le conseiller fédéral a fait part de l'inquiétude de la Suisse face à la montée du protectionnisme dans le commerce mondial, a indiqué lundi le Département fédéral de l'économie (DEFR) dans un communiqué.GENÈVE INTERNATIONALE: Genève va accueillir le secrétariat du nouveau réseau des places financières durables (FC4S). Elle fait partie avec Zurich des 18 membres de cette plate-forme lancée en septembre dernier pour accélérer le marché de la finance verte. La décision a été prise il y a dix jours en Italie lors d'une réunion à laquelle a notamment participé le chef de la direction générale genevoise du développement économique (DG DERI) Nicholas Niggli. ONU Environnement, qui bénéfice d'un bureau à Genève, a choisi Genève parmi d'autres villes qui souhaitaient accueillir ce siège.CONJONCTURE: Les entreprises genevoises ont passé une année 2017 meilleure que la précédente. Plus de 70% d'entre elles ont augmenté leur volume d'affaires et 2018 s'annonce sur une progression similaire, selon l'enquête conjoncturelle. Certes, plus de 80% s'attendaient à une croissance, a précisé la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG). Mais seules 60% des sociétés avaient observé une hausse en 2016.FINANCES PERSONNELLES: Les Suisses appréhendent plutôt avec optimisme leur avenir financier. Ils sont un quart exactement à décrire leur profil en la matière comme "en pleine ascension", selon une étude de l'assureur Swiss Life. La catégorie signifie que le Suisse moyen fait preuve d'un optimisme prononcé pour l'avenir, épargne et planifie, explique le groupe zurichois dans un commentaire. Plus des deux tiers des personnes réputées "en pleine ascension" estiment que leur niveau de vie augmentera nettement d'ici à dix ans (moyenne suisse de 37%).MATIERES PREMIÈRES: Katanga Mining, filiale du géant zougois Glencore exploitant notamment une mine de cuivre et de cobalt dans le sud de la République démocratique du Congo (RDC), a annoncé le lancement d'une procédure de dissolution de l'entité opérationnelle Kamoto Copper Company (KCC). Elle dispose de 75% de cette dernière. La démarche lancée par la société étatique La Générale des Carrières et des Mines (Gécamines), partenaire de Katanga dans KCC, est motivée par les difficultés financières de la société. KCC avait reconnu fin mars avoir été contrainte de reconnaître un déficit de financement dès 2014, dans la foulée de pertes inédites.TEXTILES: Public Eye demande que les entreprises suisses s'investissent davantage dans la protection des ouvriers du secteur textile. L'ONG a écrit une lettre ouverte aux firmes concernées, les appelant à signer l'accord sur la sécurité des bâtiments. La démarche de Public Eye intervient cinq ans après le drame du Rana Plaza au Bangladesh, où plus de 1000 personnes avaient péri lorsque l'immeuble abritant leurs usines s'était effondré. Depuis, un accord a été instauré pour renforcer la sûreté des bâtiments, signé par 145 entreprises à travers le monde, a relevé Public Eye.BANQUES: Des clients de Raiffeisen ont reçu de mauvais relevés de compte la semaine dernière. Au total, 114 personnes ont été concernées, a reconnu l'établissement, confirmant une information de la plate-forme financière Inside Paradeplatz. Survenue mardi dernier, l'erreur d'envoi s'explique par un problème technique chez le fournisseur de Raiffeisen pour la production de documents, a précisé à l'ats un porte-parole du numéro trois bancaire helvétique. Les clients touchés viennent de toute la Suisse.ACCORD BILATERAUX: La Suisse et le Royaume-Uni préparent l'après Brexit. Les deux partenaires travaillent à mettre sur pied des accords bilatéraux, du même type que ceux qui existent actuellement entre la Suisse et l'Union européenne (UE), a relevé le secrétaire d'Etat aux questions financières internationales. "Nous ne voulons pas nous retrouver face à un vide, face à des relations bilatérales non clarifiées avec le Royaume-Uni lorsqu'il quittera l'Union européenne", a expliqué Jörg Gasser à Londres, dans le cadre des conférences de la City Week.TRANSPORT AERIEN: La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur un prêt à Alitalia. Elle veut déterminer si le prêt-relais d'un montant total de 900 millions d'euros (1,1 milliard de francs) consenti par l'Italie au transporteur aérien italien Alitalia était conforme aux règles de l'UE. Alitalia, détenue à 49% par Etihad Airways, a été placé en mai 2017 sous tutelle conformément au droit italien des faillites. Afin d'assurer son fonctionnement pendant la durée de ce régime, le gouvernement lui avait octroyé à l'époque un prêt-relais de 600 millions d'euros, augmenté en octobre 2017 d'un montant supplémentaire de 300 millions, tout en engageant une procédure d'appel d'offres afin de trouver un repreneur pour la compagnie aérienne.PHARMA: L'américain Akorn se dit en désaccord total avec l'allemand Fresenius, qui a annoncé dimanche soir l'annulation de son projet d'acquisition pour 4 milliards d'euros (4,8 milliards de francs) du laboratoire pharmaceutique. Fresenius l'accuse de ne pas respecter la réglementation aux Etats-Unis. "Nous sommes catégoriquement en désaccord avec les accusations de Fresenius", a expliqué le groupe de Lake Forest dans un communiqué. Fresenius a décidé de "mettre fin à l'accord de fusion avec Akorn", avait-il indiqué auparavant reprochant au fabricant américain de génériques "entre autres" d'être responsable de "graves violations des réglementations" de l'Agence américaine du médicament, la FDA.ELECTRONIQUE: Le géant néerlandais de l'électronique Philips, recentré sur la santé et le bien-être, a vu son bénéfice trimestriel reculer de 27%. Le groupe a subi le poids d'éléments financiers. À périmètre comparable, le bénéfice net ressort à 94 millions d'euros (112,5 millions de francs) au premier trimestre contre 128 millions un an plus tôt, indique Philips dans un rapport. Le groupe explique cette dégradation par une hausse des charges de restructuration et d'acquisition, ainsi que par un renchérissement du coût de la dette.COMMERCE: Les transferts d'argent, source cruciale de revenus pour les pays pauvres, ont atteint un niveau record en 2017, après deux années de baisse consécutive, a annoncé la Banque mondiale. Ils étaient de 466 milliards de dollars contre 429 milliards en 2016, soit une hausse de 8,5%. Le rebond des transferts d'argent a été plus fort que prévu, tiré par la croissance en Europe, en Russie et aux Etats-Unis. Cela a permis aux migrants et à leurs familles d'envoyer davantage d'argent à destination de l'Inde (69 milliards de dollars), de la Chine (64 milliards), des Philippines (33 milliards), du Mexique (31 milliards), du Nigeria (22 milliards) et de l'Egypte (20 milliards).CHINE: De grandes entreprises chinoises comme le géant de l'e-commerce Alibaba pratiquent la discrimination au bénéfice des hommes dans leur recrutement. Les conditions de travail des Chinoises se détériorent, accuse Human Rights Watch. Dans ce rapport intitulé "Seuls les hommes sont priés d'être candidats: les discriminations entre les sexes dans les offres d'emploi en Chine", l'ONG dépeint des manquements dans le privé comme le public. Ceux-ci vont des annonces destinées aux "hommes uniquement" aux injonctions faites aux candidates d'être "plaisantes esthétiquement".ats/(AWP / 23.04.2018 17h25)