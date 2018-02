Résumé des principales informations économiques du lundi 26 février 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:MARCHÉ DU TRAVAIL: Les partenaires sociaux signataires des principales conventions collectives de travail (CCT) ont convenu pour 2017 d'une augmentation nominale des salaires effectifs de 0,5%. Un peu plus de 453'000 personnes sont au total concernées. Mais, en tenant compte du renchérissement annuel moyen en 2017 (+0,5%), les salaires réels dans le domaine conventionnel n'ont au final pas augmenté, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS).HORLOGERIE: Le syndicat Unia réclame des hausses de salaires dans le secteur de l'horlogerie. Il mène cette semaine une série d'actions dans les régions horlogères, à commencer par le Valais. Dans un premier temps, il s'agit de distribution de tracts au personnel, a déclaré devant l'usine ETA de Sion le secrétaire régional d'Unia Blaise Carron. Plusieurs syndicalistes ont sensibilisé le personnel de l'entreprise à la sortie du bâtiment, incitant les salariés à participer au sondage du syndicat sur les salaires horlogers.ASSURANCES: L'assureur Zurich se renforce en Amérique du Sud. Il rachète les activités de l'assureur australien QBE en Argentine, au Brésil, en Equateur, en Colombie et au Mexique pour 409 millions de dollars (378 millions de francs), sous réserve d'ajustement au moment de la finalisation. L'opération, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, doit être bouclée d'ici à la fin de l'année, a indiqué l'assureur zurichois. Entièrement auto-financée, l'acquisition devrait largement dépasser, dès 2019, le rendement d'investissement de 10% visé par Zurich lors de ce genre transaction.INDUSTRIE: Frédérique Reeb-Landry n'est plus la directrice générale de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG). Elle a mis un terme à sa collaboration, d'un commun accord avec l'institution. "Des divergences sur la stratégie à venir" sont en cause, a expliqué à l'ats une membre de la direction. Le président Juan Carlos Torres reprend provisoirement la fonction de la sortante. Il sera notamment aidé par la vice-présidente Antonietta Frangi.IMMOBILIER ET HÔTELLERIE: Orascom Development Holding a vendu des activités hors de son coeur de métier liées à sa filiale égyptienne. Le produit de l'opération permettra de réduire la dette du groupe immobilier et hôtelier urano-égyptien à hauteur de 55,2 millions de francs. Les deux accords signés concernent Orascom Development Egypt (ODE). Outre la réduction de la dette, ces transactions permettront une économie d'intérêts de quelque 33,3 millions jusqu'en 2024, indique Orascom dans un communiqué.CRYPTOMONNAIES: La Banque nationale suisse (BNS) devrait lancer sa propre cryptomonnaie, selon le président du groupe financier SIX. L'opérateur de la Bourse suisse reste toutefois méfiant vis-à-vis du bitcoin et de ses homologues. "Un e-franc sous le contrôle de la banque centrale créerait de nombreuses synergies, ce serait très bon pour l'économie", a déclaré Romeo Lacher dans une interview au Financial Times. L'e-franc apporterait un soutien au commerce local, car il doperait le recours aux paiements électroniques, a assuré M. Lacher.SÉCURITÉ INFORMATIQUE: Wisekey revendique la signature de protocoles d'accord avec plusieurs opérateurs de télécommunications et de paiements "de premier plan" - non spécifiés - pour sa solution Wisecoin Digital Identity Cryptocurrency. Cela permettra de sécuriser les paiements mobiles à l'aide de monnaies virtuelles. Dans un communiqué, le spécialiste genevo-zougois de la cybersécurité rappelle que sa cryptodevise wisecoin, lancée en début d'année à l'occasion du Forum économique mondial (WEF) de Davos, va être testée pour une période de six mois dans des pays sélectionnés utilisant sa technologie blockchain, avant d'être "progressivement offert sur le marché".CARBURANTS: Le recul du nombre de stations-service s'est poursuivi l'an passé en Suisse. A fin décembre 2017, 3382 étaient ouvertes, soit 42 de moins qu'un an auparavant. Leurs ventes ont toutefois augmenté. Les stations-service ont vendu en Suisse 30 millions de litres de carburants en plus que l'année précédente. Par unité, cela représente en moyenne à 1,379 million de litres, soit une augmentation de 27'000 litres, indique l'Union pétrolière (UP) dans un communiqué.INDUSTRIE: Les salariés de la firme thurgovienne active dans les traitements de surface Zinctec, qui va fermer ses portes à la fin du mois d'avril, ont mené une grève d'avertissement de 2 heures. Ils demandent à la direction de négocier "un plan social équitable". Une rencontre est prévue cette semaine entre les employés, les syndicats et la direction, explique à l'ats Stefan Brülisauer d'Unia. Avec cette fermeture, 41 personnes perdent leur emploi. Sis à Egnach (TG), le groupe possède un autre site de production à Salmsach (TG).ENERGIE: BKW renforce sa présence sur le marché romand de la technique du bâtiment. Le groupe énergétique bernois acquiert l'entreprise vaudoise Michel Rime, spécialisée dans les domaines du chauffage, du sanitaire et des conduites en fouille. En rejoignant le groupement d'entreprises de BKW, Michel Rime et ses collaborateurs resteront indépendants, sous la direction de l'actuel administrateurs Sébastien Allaz. Cette acquisition, dont le montant n'a pas été divulgué, lui ouvrira l'accès au marché de l'agglomération lausannoise et du canton de Vaud.ALIMENTATION: Le groupe bâlois de transformation de viande Bell a publié le prospectus d'offre publique d'achat pour Hügli, après le rachat du fabricant st-gallois de soupes et bouillons Hügli en début d'année. L'exécution de l'offre est prévue le 25 mai. La durée de l'offre commence le 13 mars et devrait expirer le 25 avril, a indiqué Bell dans un communiqué. La firme avait lancé le 15 janvier une offre publique d'achat pour les actions d'Hügli encore en mains du public.BANQUES: Raiffeisen réorganise ses relations avec Investnet, dans lequel il est investisseur principal. Le groupe bancaire se concentrera, avec PME Capital, sur le financement des petites et moyennes entreprises tandis que les interdépendances financières entre Investnet Holding, PME Capital et Investnet seront supprimées. Raiffeisen participe au financement de PME depuis 2012 en tant qu'investisseur principal d'Investnet Holding, a rappelé la banque dans un communiqué. L'objectif de la réorganisation est de simplifier les rapports de participation et de se concentrer sur les coopérations.MÉDIAS: Tamedia poursuit son extension dans le domaine de la mobilité. Le groupe de médias zurichois prend une participation de 20% dans la nouvelle plate-forme de véhicules neufs Gowago. Le montant de la transaction n'est pas communiqué. "Notre participation dans cette start-up nous permet de bénéficier directement de son expérience et de développer nos propres services dans ce secteur, grâce à l'échange de connaissances", souligne Christoph Brand, membre de la direction du groupe, cité dans un communiqué.TECHNOLOGIES: Le spécialiste genevois de la cryptographie ID Quantique (IDQ) s'allie au géant sud-coréen des télécommunications SK Telecom. Il a annoncé que cet acteur important allait investir 65 millions de dollars (environ 53 millions de francs). SK Telecom avait déjà injecté deux millions en 2016. L'une de ses unités deviendra désormais une partie d'IDQ. Le patron de la PME genevoise Grégoire Ribordy a salué "une avancée importante" pour son entreprise et pour la branche.INDUSTRIE: Les suppressions d'emplois auprès du fabricant soleurois de fauteuils roulants Küschall sont moins importantes que prévu. Initialement, 61 collaborateurs devaient être licenciés. Ce sont finalement 43 salariés qui perdent leur poste. Une cinquantaine d'emplois seront maintenus à Witterswil (SO), a confirmé à l'ats le responsable du personnel, Karen Bruttel. Il revenait sur une information parue dans le journal alémanique Blick. A l'origine, il était prévu de maintenir une vingtaine d'employés dans la localité soleuroise.ats/ol(AWP / 26.02.2018 17h30)