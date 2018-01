Résumé des principales informations économiques du lundi 29 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:MARCHÉS: Le franc suisse connaît un sérieux accès de renforcement depuis quelques jours. Contre l'euro, il a atteint ainsi son plus haut niveau depuis plus de deux mois et demi. La monnaie unique européenne cotait moins 1,16 franc, s'échangeant à 1,1553 franc à 14h40. Ce niveau est inédit depuis le 10 novembre environ et vient contredire les attentes des experts. Le mouvement était d'ailleurs déjà perceptible en fin de semaine dernière, avec un euro repassant sous la barre de 1,17 franc.GOUVERNANCE: La caisse de pension de La Poste (CP Poste) met un terme à sa collaboration avec Ethos. Elle reproche les "insuffisances dans la gouvernance" de la fondation genevoise. "Les contrats sont résiliés à fin 2018 et les actions d'Ethos Services SA tenues par la CP Poste mises en vente", a-t-elle annoncé dans un communiqué.SIDÉRURGIE: Le groupe sidérurgique lucernois Schmolz+Bickenbach (S+B) rachète le français Asco Industries, actif dans les aciers spéciaux. En redressement judiciaire, ce dernier a généré un chiffre d'affaires de 373 millions d'euros (430 millions de francs) en 2016. L'opération, validée par le tribunal de grande instance de Strasbourg, permet à S+B de renforcer son segment des aciers de haute qualité. Elle vient asseoir sa position dans le domaine sur le marché européen, selon le communiqué de la multinationale basée à Emmenbrücke (LU), présente aussi en Allemagne.MÉDIAS: Le premier site d'information financière en ligne francophone en Suisse sera opérationnel dès prochain. Cette plateforme allnews.ch veut devenir la référence de la finance suisse, ont indiqué à Genève ses responsables. Elle souhaite offrir en libre accès les données indispensables pour suivre la situation des marchés financiers. Soutenue par des entreprises, elle doit rassembler des contributions de journalistes économiques et financiers et de plus de 250 institutions.SERVICES FINANCIERS: Les employés tessinois du groupe SIX ont réalisé une opération de sit-in devant les bureaux de Bedano (TI). La manifestation, d'une durée de deux heures, a été décidée par l'assemblée du personnel jeudi et annoncée à la direction du groupe vendredi.Elle est destinée à protester contre la décision de SIX, l'opérateur de la Bourse suisse, de fermer les trois sites de Bedano, d'Oerlikon (ZH) et de Lausanne, avec à la clé le licenciement collectif de plus de 80 personnes.REMONTÉES MÉCANIQUES: Le début de saison n'a pas été totalement radieux pour les remontées mécaniques valaisannes. Si tout était réuni pour une excellente entrée en matière, les caprices de la météo ont quelque peu terni le bilan. Depuis le début de la saison jusqu'au 15 janvier, les résultats sont meilleurs que ceux de l'an dernier durant la même période. La fréquentation moyenne a augmenté de 15%, a communiqué l'association faîtière Remontées mécaniques valaisannes (RMV).ENTREPRISES: Dans un contexte d'embellie conjoncturelle, les opérations de fusions et acquisitions impliquant des petites et moyennes entreprises (PME) suisses ont augmenté l'an dernier. Confirmant la reprise intervenue en 2016, le nombre de transactions est passé de 191 à 201 en l'espace de douze mois. Si le nombre total de transactions concernant des PME a poursuivi sa progression l'an dernier, celui-ci s'est inscrit à un niveau inférieur à ceux observés en 2013 et 2014, relève le cabinet de conseils Deloitte. Ce dernier avait alors recensé 231 et 216 opérations, respectivement.HORLOGERIE: Frédérique Constant est satisfaite des synergies développées avec le groupe japonais Citizen, qui l'a rachetée en 2016. La marque horlogère genevoise est par ailleurs contente des ventes de ses montres connectées. "Jusqu'à maintenant, tout se passe bien" avec Citizen, déclare Peter Stas, co-fondateur et directeur général de Frédérique Constant, dans une interview parue dans l'Agefi. "Nous renforçons la stratégie multimarque du groupe Citizen et ce dernier nous laisse une grande marge de manoeuvre". Techniquement, il n'y a pas eu de transfert.LIBRE-ÉCHANGE: Les exportateurs européens ne recourent pas pleinement à l'accord de libre-échange avec la Suisse, biens moins que leurs homologues helvétiques. De même, les importateurs de biens suisses n'utilisent pas non plus entièrement l'arrangement, a dit à Genève l'ONU. Au total, l'équivalent de près de 83,5 milliards de francs d'excédents est payé par des entreprises européennes qui exportent vers les pays développés ou en développement. Mais le secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Mukhisa Kituyi, souligne qu'"il est coutumier de penser que les accords de libre-échange, en général, ne sont pas utilisés à un niveau élevé".AUTOMOBILE: Le scandale des moteurs diesel revient hanter les constructeurs allemands. Plusieurs d'entre eux sont accusés d'avoir mené des tests sur des singes et des humains pour mesurer l'impact des émanations du gazole. De telles expériences "sont injustifiables d'un point de vue éthique", a déploré Steffen Seibert, le porte-parole du gouvernement allemand, réclamant des explications des groupes concernés.TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne à bas coût EasyJet a annoncé que son nouveau directeur général, Johan Lundgren, avait décidé de réduire son salaire. Le Suédois ne souhaite pas gagner plus que sa prédécesseuse Carolyn McCall. Johan Lundgren, à la tête d'EasyJet depuis le 1er décembre, avait négocié un salaire annuel de 740'000 livres (975'000 francs), rappelle un communiqué. Mais le dirigeant suédois a pris "volontairement" la décision de le ramener à 706'000 livres, soit le même montant que celui touché par Mme McCall quand elle a quitté l'entreprise pour diriger le groupe de télévision ITV.