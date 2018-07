Résumé des principales informations économiques du lundi 30 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:LUXE: Le salon de l'horlogerie et de la joaillerie Baselworld compte toujours sur la participation de Swatch, malgré le retrait annoncé du groupe biennois. "Nous allons nous efforcer de le faire revenir", a indiqué Michel Loris-Melikoff, nouveau directeur de la foire horlogère, dans une interview au Temps. Dévoilée par la NZZ am Sonntag, la décision de Swatch de ne plus prendre part à la grand-messe bâloise a résonné comme un coup de tonnerre. L'absence du numéro un mondial de l'horlogerie - et de ses dix-huit marques - pourrait porter un sérieux coup à Baselworld, qui a déjà subi la défection de nombreux exposants et a adapté son concept pour répondre aux griefs des mécontents.INDUSTRIE: Le groupe industriel Oerlikon a signé un accord pour la vente de sa division de systèmes d'entraînement (Drive Systems) à l'équipementier automobile américain Dana Incorporated. L'opération, censée permettre à l'entreprise de se recentrer sur ses autres activités, fait suite à une tentative avortée d'entrée en Bourse (IPO) il y a moins d'un mois. Dans son communiqué, le conglomérat schwytzois évoque une valeur d'entreprise sous-jacente de 600 millions de francs qui "correspond aussi au produit brut en liquide attendu", un montant considéré par la communauté financière comme étant en ligne avec la valorisation de la concurrence, mais généralement inférieur aux expectatives.BANQUES: Le gestionnaire d'actifs GAM a décroché auprès des autorités financières japonaises une licence de gestion de fortune pour sa filiale GAM Japan Limited. L'approbation du régulateur vaut pour la gestion d'investissement et pour le conseil en placement, ainsi que pour les opérations en tant qu'intermédiaire, précise le groupe zurichois. Grâce à cette autorisation, GAM pourra désormais collaborer directement avec les institutions au pays du Soleil levant, notamment les fonds de pension. Fondée en 1997 et sise à Tokyo, la filiale nippone dispose déjà d'une licence de négoce de titres.CHIMIE: Le groupe français de gaz industriels et médicaux Air Liquide a publié des résultats semestriels en hausse. A mi-chemin de son plan stratégique Neos 2016-2020, Air Liquide a tiré profit d'un environnement économique plus porteur, notamment pour son pôle Gaz et Services. Le bénéfice net a augmenté de 12,1% à 1,04 milliard d'euros (1,19 milliard de francs).Le chiffre d'affaires des six premiers mois s'établit à 10,2 milliards d'euros, en repli de 1,3%, en raison d'un effet de change fortement négatif (-6,8%) lié à l'appréciation de l'euro face au dollar. En données comparables (périmètre et changes constant, et hors effet énergie), la croissance du semestre ressort à 5,8%.CONJONCTURE: Pour le deuxième mois d'affilée, la hausse des prix à la consommation en Allemagne a légèrement ralenti sur un an, à 2,0% en juillet contre 2,1% en juin, selon des chiffres provisoires publiés par l'office fédéral des statistiques Destatis. Ceux-ci sont légèrement inférieurs aux attentes des analystes sondés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient en moyenne sur une petite accélération des prix à 2,2% sur un an en juillet. L'inflation était ressortie à 2,2% en mai et à 1,6% en avril.INTERNET ET LOGICIELS: Le géant numérique Google va désormais interdire les applications permettant de faire du "minage" via les téléphones mobiles sous Android, a confirmé le groupe américain à l'AFP. Cette opération permet de produire des cryptomonnaies. Google a informé les développeurs d'applications, via son centre d'informations réglementaires, qu'il n'autoriserait plus les "applications qui valident les transactions en cryptomonnaie" sur les smartphones. Google autorisera cependant "celles qui gèrent à distance ce processus de validation".MÉDIAS: Le titre M6 a bondi à la Bourse de Paris, les investisseurs saluant l'annonce du projet de cession du club de football des Girondins de Bordeaux à un prix probable jugé très intéressant. A 11h06, l'action du groupe de médias gagnait 5,59% à 18,51 euros, signant de loin la plus forte hausse du SBF 120 , en repli au même moment de -0,3%.BANQUES: Francfort(awp/reu) - Deutsche Bank a déplacé une "partie importante" de ses activités de compensation en euro de Londres vers Francfort, a déclaré un porte-parole de la banque, confirmant une information du Financial Times. La décision de la première banque allemande vient conforter les ambitions de Deutsche Börse de ravir à Londres une part importante des activités de compensation en euros, une fois la Grande-Bretagne sortie de l'Union européenne.ASSURANCE: CNP Assurances, premier assureur de personnes en France, a publié un bénéfice net au premier semestre en hausse de 2,3% à 672 millions d'euros (779,5 millions de francs), porté notamment par ses activités à l'international. Le chiffre d'affaires du groupe, détenu majoritairement par l'Etat via la Caisse des dépôts, est ressorti également en hausse de 3,6% (à 6,6% à périmètre constant) à 17 milliards d'euros.BIÈRE: Le brasseur néerlandais Heineken a présenté un bénéfice net en hausse de 9,1% à 950 millions d'euros (1,1 milliard de francs) pour le premier semestre grâce à une hausse des ventes, mais le groupe revoit toutefois ses objectifs à la baisse. Le chiffre d'affaires s'est établi à 10,8 milliards d'euros, en hausse de 4,2%, mais tenant compte des marges encore inférieures à la moyenne du groupe au Brésil et de l'impact négatif des taux de change, Heineken table désormais sur une baisse de la marge opérationnelle d'environ 20 points de base sur l'année 2018.awp(AWP / 30.07.2018 17h30)