Résumé des principales informations économiques du lundi 30 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:HÔTELLERIE: Les hôtels Mövenpick passent en mains françaises. Ils ont été rachetés par le groupe Accor pour 560 millions de francs. Pressentie depuis quelques jours, la transaction a été confirmée par Mövenpick Holding dans un communiqué. L'opération, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, doit être finalisée dans la seconde moitié de l'année, a précisé la société zougoise.CONJONCTURE: Les perspectives pour l'économie suisse restent "favorables", a affirmé le KOF en publiant son baromètre conjoncturel du mois d'avril. Celui-ci s'est établi à 105,3 points, en hausse de 0,2 unité par rapport à mars. Bien que minime, cette augmentation a permis au baromètre de se maintenir à une valeur "nettement supérieure à la moyenne à long terme", a écrit le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) dans son communiqué.COMMERCE DE DETAIL: La plate-forme de commerce en ligne Siroop, qui se rêvait en concurrent d'Amazon en Suisse, va fermer. Environ 180 personnes à Zurich sont touchées par la fermeture de la société qui appartient au détaillant Coop. "Nous allons fermer la plate-forme Siroop à la fin de l'année et à l'avenir proposer l'assortiment numérique uniquement via Microspot", a déclaré Urs Meier, porte-parole du groupe Coop, à l'ats, confirmant une information publiée par "20 Minuten". Microspot est une plate-forme numérique bien établie en Suisse avec de "nombreux clients satisfaits", a-t-il ajouté.ASSURANCES: Trois grands assureurs ont publié des chiffres montrant une amélioration de leur situation financière l'an dernier du point de vue de la solvabilité. Il s'agit de Zurich Insurance, du st-gallois Helvetia et de la Bâloise. La Zurich, le plus grand assureur des trois, a amélioré sa situation, en affichant un taux de solvabilité de 216% au 1er janvier 2018, contre 204% un an plus tôt. Le capital couvrant le risque a progressé de 38,8 à 44,3 milliards de dollars (43,4 milliards de francs), tandis que le capital cible atteignait 23,2 milliards (+2 milliards).NOURRITURE POUR CHIENS: Nestlé Purina PetCare étend ses activités en Grande-Bretagne. La division du groupe vaudois, spécialisée dans la nourriture pour les animaux de compagnie, a pris une participation majoritaire dans la plate-forme Tails.com. Cette société londonienne, lancée en 2014, livre directement à ses clients des aliments pour chiens, a expliqué Nestlé dans un communiqué. Si le géant veveysan n'a pas mentionné le montant de la transaction, il a précisé que Tails.com "nourrit plus de 100'000 chiens dans le Royaume-Uni."PHARMA: La société biopharmaceutique genevoise Addex Therapeutics a accusé l'an dernier une perte stable de 3,28 millions de francs, contre 3,15 millions au titre de 2016. La performance a souffert de l'ampleur des frais de recherche et de développement. Le chiffre d'affaires a augmenté pour sa part d'un cinquième (+21%) pour s'inscrire à 499'000 francs, grâce à des paiements pour des activités cliniques, a indiqué l'entreprise de Plan-les-Ouates (GE). Les contributions proviennent de la fondation Michael J. Fox et concernent le produit phare, le dipraglurant, pour le traitement de la maladie de Parkinson.TECHNOLOGIES: Les groupes de télécommunications T-Mobile et Sprint ont annoncé dimanche avoir conclu un accord de fusion aux Etats-Unis pour créer un nouveau groupe capable de développer un réseau de téléphonie mobile 5G, vital pour les nouvelles applications de l'internet. Cette annonce met fin à de longs mois, voire années, de spéculations sur un rapprochement des deux groupes, les 3e et 4e opérateurs de télécommunications aux Etats-Unis. Ils compteront environ 127 millions d'abonnés à leurs différents services aux Etats-Unis, dont quelque 100 millions dans la seule téléphonie mobile, et rivaliseront avec les géants du secteur que sont Verizon et AT&T.COMMERCE DE DETAIL: Les numéro deux et trois des supermarchés britanniques, Sainsbury's et Asda (groupe américain Walmart), ont annoncé vouloir fusionner leur activité pour créer un géant qui pourrait dépasser le leader historique Tesco. Dans un communiqué publié à la Bourse de Londres, les deux groupes ont précisé que cette transaction s'effectuerait via une absorption d'Asda par Sainsbury's, qui céderait à Walmart une partie de son capital et réglerait au groupe américain une somme en numéraire de presque 3 milliards de livres sterling.COMMERCE: Les Européens, qui appréhendent d'éventuelles taxes américaines sur leurs exportations d'acier et d'aluminium, restent "prêts" à riposter. Ils assurent vouloir éviter une guerre commerciale avec Donald Trump. Le président américain a accordé fin mars à l'Union européenne (UE) une exemption temporaire à ces taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Mais celle-ci expire mardi et pourrait ne pas être renouvelée.ats/(AWP / 30.04.2018 17h25)