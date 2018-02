Résumé des principales informations économiques du lundi 5 février 2018

Berne (ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:SERVICES DE DISTRIBUTION: DKSH a enregistré des résultats records l'an dernier. Le spécialiste zurichois des services de marketing et de distribution a légèrement amélioré son bénéfice net, de 0,1%, à 213,3 millions de francs. Le chiffre d'affaires a lui progressé de 4,8%, à 11 milliards de francs, une barre encore jamais atteinte, communique l'entreprise active principalement en Asie. Au niveau opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a grimpé de 1,4%, à 297 millions.MARCHÉ DE L'EMPLOI: Jamais depuis quatre ans, le marché de l'emploi n'avait connu une situation aussi favorable que celle affichée au début d'année 2018. Au premier trimestre, l'indicateur en la matière du KOF s'est fixé à 2,8 points, contre une valeur révisée de 2,4 à 3,1 points trois mois auparavant. Le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) rappelle que l'indicateur a subi une légère révision en novembre dernier. Depuis, il se fonde avant tout sur des données corrigées des valeurs saisonnières.VOYAGES: Lastminute.com table sur une perte comprise entre 8 et 9 millions d'euros pour son exercice 2017, contre un bénéfice net de 6,7 millions (7,7 millions de francs) un an plus tôt. Le voyagiste en ligne tessino-néerlandais a souffert de plusieurs éléments exceptionnels. Le résultat brut d'exploitation (EBITDA) ajusté est quant à lui attendu en baisse de 10 à 11 millions d'euros par rapport aux 28,6 millions enregistré lors de l'exercice 2016, indique l'entreprise basée à Amsterdam et à Chiasso (TI), se basant sur des résultats provisoires.COMPOSANTS ÉLECTRIQUES: Le fabricant soleurois de composants électriques et électroniques Schaffner maintient ses prévisions, malgré des effets exceptionnels. L'incendie survenu le 30 décembre dernier dans une usine en Thaïlande ne va pas affecter le développement des affaires. "Grâce à l'excellent travail de l'équipe sur place, les capacités de livraison aux clients ont pu être maintenues à tout moment", relève Schaffner. Le groupe soleurois se dit donc toujours sur le chemin de la croissance et maintient ses prévisions publiées dans le rapport de décembre dernier.CHAUFFAGE-CLIMATISATION: Zehnder Group perd son directeur général Dominik Berchtold. Ce dernier quitte le spécialiste argovien des radiateurs et des ventilations d'entente avec le conseil d'administration pour divergences de vue sur la mise en oeuvre de la stratégie. Le départ de Dominik Berchtold, en place depuis le 1er novembre 2014, implique la reprise avec effet immédiat de son rôle par le président du conseil d'administration Hans-Peter Zehnder (4e génération de la famille fondatrice). La succession devrait être réglée au plus tard à la fin de l'exercice en cours.TECHNOLOGIES: La société zougoise TIW vise une forte croissance. Après le lancement l'an dernier de l'application de messagerie Drotr, la start-up veut bouleverser le marché du contrôle d'accès avec son nouveau système électronique "Ausweis". TIW (Technology improves the world) veut plus que tripler ses effectifs d'ici à la fin de l'année pour atteindre environ 300 employés, a déclaré son patron Eugen von Rubinberg dans un entretien avec l'ats.ENTREPRISES: Les start-up vaudoises Swiss Motion Technologies et Daphne Technology ont remporté la finale de l'initiative Venture Kick. Les deux jeunes pousses ont reçu chacune 130'000 francs. Swiss Motion Technologies (anciennement Nextep) développe une solution rapide et économique au problème de l'inconfort des prothèses, a indiqué Venture Kick dans un communiqué. La start-up est issue de la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).AMEUBLEMENT: Le Fribourgeois Patrice Dupasquier est le nouveau directeur général de Conforama Suisse. Il aura pour mission de poursuivre le développement de l'entreprise d'ameublement et de distribution en Suisse, dans les magasins et sur internet. Le nouveau patron de l'entité helvétique de Conforama a exercé une grande partie de sa carrière en Suisse alémanique. Cet ancien skieur de compétition a notamment travaillé pour Jelmoli et a dirigé le groupe Dosenbach-Ochsner entre 2010 et 2017, a précisé l'entreprise dans un communiqué.TRANSPORT AÉRIEN: Pour la quatrième année consécutive, l'aéroport international de Dubaï a confirmé en 2017 sa position de leader mondial pour le nombre de passagers avec un nouveau record de 88,2 millions de voyageurs, a annoncé le groupe Dubai Airports. Le principal aéroport de cet émirat du Golfe, situé entre l'Europe et l'Asie, a vu sa fréquentation augmenter de 5,5% par rapport à 2016, précise un communiqué. En 2017, 88,2 millions de passagers sont passés par l'aéroport international de Dubaï, alors qu'ils avaient été 83,6 millions l'année précédente.FISCALITÉ: Le géant américain du commerce en ligne Amazon, qui avait révélé en 2012 être visé par un redressement fiscal de près de 200 millions d'euros (230 millions de francs), a annoncé avoir trouvé un "accord de règlement d'ensemble" avec le fisc français. En 2012, Paris avait notifié à la filiale française du géant américain un redressement en arriérés d'impôts et en pénalités portant sur les années 2006 à 2010, selon un document financier de l'époque du groupe américain. Contactée, la direction générale des Finances publiques n'a pas souhaité faire de commentaire, se retranchant derrière le secret fiscal.TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne irlandaise à bas coût Ryanair a fait état d'une hausse de 12% de son bénéfice net lors des trois derniers mois de 2017, malgré l'annulation de milliers de vols à cause d'un problème de planning de pilotes. Lors de cette période d'octobre à décembre qui correspond au troisième trimestre de son exercice comptable 2017-2018, la première compagnie européenne en nombre de passagers transportés a dégagé un bénéfice net de 106 millions d'euros (121,7 millions de francs). L'entreprise s'est appuyée sur une croissance de son trafic passager malgré une série d'annulations de vols cet automne.AGROCHIMIE: Bayer a soumis des propositions à la Commission européenne pour tenter d'obtenir son accord au rachat de l'Américain Monsanto pour 63,5 milliards de dollars (58,5 milliards de francs), a annoncé l'exécutif européen. 