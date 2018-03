Résumé des principales informations économiques du lundi 5 mars 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:PRODUITS LAITIERS: Emmi a vu son bénéfice net augmenter de 15,1% en 2017 sur un an, à 161,6 millions de francs. Le groupe lucernois explique la progression avant tout par la diminution des intérêts minoritaires. Sur le plan opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a progressé de 1,6%, à 205,8 millions. L'évolution modeste s'explique par une "hausse sensible" des amortissements sur les valeurs immatérielles, les amortissements de goodwill ayant crû suite aux acquisitions des dernières années.ASSURANCES: Achevant l'intégration de Nationale Suisse et de Bâloise Autriche, Helvetia a poursuivi sa croissance l'an dernier. Etoffant ses revenus, l'assureur st-gallois a fortement amélioré sa rentabilité, son bénéfice net progressant de 7% en un an, à 402,9 millions de francs. Le volume d'affaires s'est hissé à 8,64 milliards, dépassant de 1,5% le niveau présenté en 2016, indique l'assureur établi à St-Gall. Franchissant pour la première fois le cap des 500 millions, le résultat des activités opérationnelles a pour sa part atteint 502,4 millions, 2,2% de plus qu'à fin 2016.ASSURANCES: Le Groupe Mutuel se transforme dans le but de gagner en transparence. L'assureur maladie valaisan devient une société anonyme. "Nous sommes une association d'assurances depuis vingt-cinq ans. En matière d'image, ce type de structure complexe à expliquer n'est pas très bon et ce n'est plus un avantage commercial vu l'évolution et la concentration du marché", explique dans le quotidien Le Temps la présidente de l'entreprise, Karin Perraudin.POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé l'an dernier un bénéfice net record de 54,5 milliards de francs, plus que doublé par rapport à 2016 (24,5 milliards). Le montant est en ligne avec l'estimation de 54 milliards publiée il y a deux mois. La performance a été alimentée principalement par un gain de 49,7 milliards réalisé sur les positions en monnaies étrangères. Ce gain est la conséquence de l'affaiblissement de 10% du franc par rapport à l'euro intervenu entre l'été passé et la fin de l'année 2017.POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) enregistre la démission de Thomas Wiedmer, membre suppléant de la direction générale. Né en 1962, ce dernier occupait la fonction depuis 2000 et son entrée au sein de l'institut d'émission monétaire. Thomas Wiedmer fonctionnait comme membre suppléant de la direction générale au 2e département (stabilité financière, billets et monnaies, comptabilité, controlling, gestion des risques, risques opérationnels et sécurité). Il partira fin juin pour aller relever un "nouveau défi professionnel".TEXTILE: Tirant notamment profit du développement de ses activités de commerce en ligne et de la réorientation des marques Millet, Lafuma et Eider, Calida a fortement accru sa rentabilité en 2017. Dégageant des revenus en hausse, le fabricant textile lucernois a vu son bénéfice net bondir de 14,3%, à 16,9 millions de francs. Malgré un environnement demeurant difficile, la firme est parvenue à étoffer ses ventes à 380,6 millions, 2,6% de plus qu'en 2016. La performance s'est ainsi inscrite à un niveau supérieur à celui du marché.TÉLÉCOMMUNICATIONS: Si le paiement sans espèces gagne du terrain en Suisse, le téléphone portable ne séduit guère. D'après une étude de comparis.ch, seuls 3% des Helvètes sortent leur appareil mobile pour effectuer un achat. Selon la Banque nationale suisse (BNS), 17 millions de cartes de crédit et de débit sont en circulation, un chiffre sans précédent. Et l'an passé, le nombre de transactions effectuées par cartes de paiement a atteint un pic: plus d'un milliard d'opérations ont été effectuées par ce biais.TÉLÉCOMMUNICATIONS: Après un projet pilote réussi, Swisscom est prêt pour la 5G. Le réseau mobile ultra rapide sera lancé dès la fin de l'année sur certains sites en Suisse. "Une couverture sur tout le territoire helvétique est attendue pour 2020", explique le numéro un suisse des télécommunications. Elle s'effectuera sous réserve d'un ajustement du cadre réglementaire.TÉLÉCOMMUNICATIONS: Sunrise renouvelle et étend son accord avec Swiss Fibre Net (SFN). Le numéro deux du marché helvétique des télécommunications peut ainsi bénéficier de l'accès à plusieurs dizaines de milliers de lignes en fibre optique jusqu'en 2030. Sunrise va investir dans les infrastructures des 17 actionnaires et partenaires de SNF. En contrepartie, il en obtient les droits d'usage, précise-t-il dans un communiqué. Le groupe a conclu un premier partenariat avec SNF en 2013.LOGICIELS BANCAIRES: Avaloq a réalisé de solides résultats en 2017. Le spécialiste zurichois des logiciels bancaires a profité de la transformation numérique du secteur financier. Les revenus ont dépassé les 550 millions de francs. L'année passée, la firme a bénéficié de l'afflux de nouveaux clients, comme Bank of Asia, Kasikornbank et Deutsche Apotheker und Ärztebank.INDUSTRIE: Perrot Duval a essuyé une perte nette de 0,5 million de francs après neuf mois en 2017/2018, contre un bénéfice de 0,6 million il y a un an. La restructuration de la division allemande Füll pèse toujours sur la rentabilité de la société genevoise de participations industrielles. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 9% sur un an pour s'établir à 34,6 millions, a indiqué l'entreprise spécialisée dans l'automatisation.BANQUES: Cornèr Banque a réalisé un exercice 2017 en croissance. Le bénéfice net de l'établissement financier luganais a gagné 1,3% sur un an à 56,3 millions de francs. Les recettes se montent à 417,1 millions en hausse de 9,4%. Tous les produits et services du groupe ont contribué à ce résultat.INDUSTRIE: Bossard se lance dans la finition d'additif et l'imprimerie 3D. La filiale du spécialiste zougois de l'assemblage industriel KVT-Fastening a conclu un accord de partenariat avec les entreprises allemandes Trumpf, German RepRap et Henkel. Voyant l'impression 3D comme une technologie d'avenir qui modifiera la production industrielle, Bossard espère se poser à l'avenir en tant que vendeur d'imprimantes 3D industrielles ainsi que de consommables liés comme la poudre métallique ou les filaments, indique la firme sise à Zoug. L'entreprise fournira également des conseils touchant à la conception de pièces complexes.PHARMA: Addex a bouclé une augmentation de capital de 40 millions de francs. L'opération a été rendue possible après qu'un investisseur américain a accepté de participer au livre d'ordres pour 30 millions, les 10 millions restants ayant été placés auprès d'autres investisseurs. Une assemblée générale extraordinaire devra maintenant voter l'émission de près de 12,8 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 3,13 francs, a précisé le laboratoire genevois. Chaque nouvelle action donnera droit durant une période de sept ans à l'acquisition de 0,45% d'une autre action au prix fixe de 3,43 francs.ats/buc(AWP / 05.03.2018 17h25)