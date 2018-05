Résumé des principales informations économiques du lundi 7 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:ALIMENTATION: Nestlé s'allie à Starbucks. Le géant vaudois de l'alimentation débourse 7,15 milliards de dollars (7,1 milliards de francs) pour s'octroyer les droits perpétuels sur la commercialisation d'une vaste gamme de produits de la chaîne de café américaine. La transaction offre à Nestlé une solide plateforme de croissance continue en Amérique du Nord, avec des positions de leader dans les activités haut de gamme de café torréfié et moulu et de café portionné, a souligné le groupe de Vevey (VD).TOURISME: L'ombudsman de la branche suisse du voyage a traité 1494 cas en 2017, un chiffre en baisse. L'année 2017 était - à part l'insolvabilité de la compagnie aérienne Air Berlin - une période assez calme, selon le rapport publié . Le recul du nombre de cas traités provient notamment d'un changement de méthode et ses répercussions. Ainsi, les exigences plus strictes pour l'enregistrement d'un cas - les demandeurs doivent fournir des renseignements personnels détaillés - ne sont pas au "goût de tous" et en dissuadent certains, peut-on lire dans le rapport.TOURISME BIS: Le nombre de nuitées hôtelières en Suisse a augmenté de 4,8% au premier trimestre à 9,34 millions. Pour le seul mois de mars, la hausse atteint 4,9% en comparaison annuelle à 3,31 millions d'unités. Le mois de mars s'est révélé le plus fréquenté des trois premiers mois de l'année 2018, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Février a attiré 3,2 millions d'hôtes (+4,2%) et janvier 2,85 millions (+5,2%).CONJONCTURE: Les prix à la consommation en Suisse ont augmenté de 0,2% en avril par rapport au mois précédent. L'indice s'établit à 101,7 points (décembre 2015=100). Par rapport à avril 2017, l'inflation se chiffre à 0,8%, a indiqué dans un communiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). La variation tant mensuelle qu'annuelle est ressortie tout en bas de la fourchette des prévisions des analystes consultés par l'agence financière awp, qui tablaient sur des valeurs respectives de 0,2-0,5% et 0,8-1,1%.POLITIQUE MONÉTAIRE: Les réserves en devises de la Banque nationale suisse (BNS) ont augmenté de 19,5 milliards de francs en avril, en comparaison mensuelle. A la fin du mois sous revue, elles atteignaient du coup 757,1 milliards. Le montant total des réserves, en excluant les stocks d'or, s'élevait à 762,63 milliards de francs à fin avril, alors qu'il s'était fixé à 743,04 milliards le mois précédent, a indiqué l'institut d'émission monétaire. En mars, les réserves en devises avaient progressé de 5,5 milliards.BANQUES: Société Générale Private Banking (Suisse) veut continuer à investir et à étendre son dispositif en Suisse. Elle vise une croissance de 5% en 2018, affirme son patron. "Nous avons eu une belle dynamique" en 2017, relève Olivier Lecler dans un entretien au site d'information financière allnews diffusé . "Et l'année a déjà très bien démarré", ajoute-t-il.TECHNOLOGIE: Google développe ses activités en Suisse. Le géant informatique américain va implanter l'an prochain à Zurich une région Google Cloud Platform (GCP), la plateforme qui regroupe les différents services en nuage du groupe. L'infrastructure sera opérationnelle au cours du premier semestre 2019. Elle permettra aux entreprises de concevoir plus facilement des applications, a indiqué Google. Cloud Platform fournit des produits permettant de construire une gamme de programmes allant de simples sites web à des applications complexes.ENTREPRISES: Les start-up Ligentec et Mirrakoi ont remporté la finale de l'initiative Venture Kick. Les deux jeunes pousses, toutes deux issues de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), ont reçu chacune 130'000 francs. La start-up Ligentec conçoit et fabrique des puces photoniques (circuits intégrés photoniques) nécessaires à la révolution digitale. Quant à Mirrakoi, leur technologie simplifie et accélère fortement la conception de modèles 3D assistée par ordinateur (CAO), écrit Venture Kick dans un communiqué.COMMERCE DE DÉTAIL: Galaxus augmente son offre en matière de chaussures. Le groupe de ventes en ligne, filiale de Migros, a conclu un partenariat avec la marque Vögele Shoes et le commerçant en ligne spécialisé allemand surf4shoes. L'assortiment de chaussures proposé par Galaxus augmente de quelque 11'000 modèles, pour atteindre la marque de 19'000, indique l'entreprise dans un communiqué. Six cents proviennent de Vögele Shoes et 10'500 de surf4shoes. D'autres collaborations devraient suivre ces prochains mois dans le secteur de la mode.EAU MINÉRALE: Nestlé Waters va investir 25 millions de francs dans son site d'Henniez (VD). La filiale du géant vaudois de l'alimentation entend moderniser sa production et réduire son impact écologique. Le projet nommé H2Orizon 2020 vise à rendre la production "plus flexible et plus concurrentielle". Il s'agit de mieux répondre aux attentes des consommateurs et d'anticiper les besoins de production futurs en préservant l'environnement, a souligné Nestlé Waters, qui a repris les Sources Minérales Henniez il y a dix ans.ats/(AWP / 07.05.2018 17h30)