Résumé des principales informations économiques du lundi 8 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:CONJONCTURE: Les prix à la consommation sont repartis à la hausse en Suisse en 2017. L'inflation annuelle moyenne s'est élevée à 0,5%. Dévoilée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), cette hausse marque une rupture, sachant que les prix avaient baissé en 2016 (-0,4%) et 2015 (-1,1%). L'augmentation des loyers et des produits pétroliers sont notamment à la base de ce renchérissement.CONJONCTURE: Johann Schneider-Ammann se montre confiant pour les entreprises et pour l'économie suisses en général, affirme le conseiller fédéral. L'industrie se remet du choc du franc fort et les touristes sont de retour en terres helvétiques. Les dernières années ont été brutales pour de nombreux entrepreneurs, explique le ministre de l'économie dans une interview accordée au Blick. Mais celui qui a su s'adapter à la situation peut désormais profiter d'une relance économique dans tous les marchés, complète Johann Schneider-Ammann.MARCHÉ DU TRAVAIL: Les candidats suisses trichent plus souvent que leurs collègues européens sur le montant de leur ancienne rémunération, dans l'espoir d'obtenir un nouveau salaire plus élevé. Ou alors, ils se font plus souvent attraper, relève une enquête. En Suisse, deux cadres sur trois (68%) ont déjà écarté un candidat pour des informations fausses ou exagérées dans son CV. Parmi eux, 22% ont indiqué que ces informations fallacieuses concernaient l'ancien salaire, soit davantage que dans tous les autres pays européens sondés, selon une étude du cabinet de recrutement Robert Half, qui a notamment interrogé 200 managers helvétiques.HORLOGERIE: Richard Mille veut continuer de croître. La marque horlogère des Breuleux (JU) table sur une augmentation de quelque 15% de ses ventes cette année. "Ex-factory, nous avons réalisé 225 millions de francs (de chiffre d'affaires, ndlr) en 2016, près de 260 millions en 2017 et nous prévoyons près de 300 millions en 2018", relève Richard Mille à propos de son entreprise, dans une interview accordée au magazine Watch Around. En volume également, une progression de 15% est prévue sur un an. Une croissance jugée "ambitieuse" par le patron et fondateur de la marque.COMMERCE DE DÉTAIL: Digitec Galaxus a poursuivi sa vive croissance l'an dernier. Le spécialiste du commerce en ligne, majoritairement contrôlé par Migros, a dégagé un chiffre d'affaires de 861 millions de francs, 19% de plus qu'une année auparavant. La vigoureuse progression des revenus n'est pas restée sans effet sur l'effectif de l'entreprise établie à Zurich, celle-ci ayant embauché sur l'exercice sous revue pas moins de 300 collaborateurs et porté leur nombre total à 1156, écrit Digitec Galaxus. Le produit des ventes de marchandises a lui atteint 834 millions de francs, contre 704 millions douze mois auparavant.TOURISME: La reprise économique fait souffler un vent d'optimisme dans la branche touristique. Presque tous les voyagistes suisses prévoient une croissance ou des affaires stables en 2018, selon un sondage auprès de douze acteurs importants du secteur paru sur le portail Travelnews. "Nous sommes fondamentalement optimistes pour l'année qui vient", relève le patron d'Hotelplan Suisse Kurt Eberhard. Il mentionne notamment la bonne situation économique actuelle et une année 2018 entamée de manière positive. Les catastrophes ou les attaques terroristes constituent les principaux défis du secteur, de même qu'un euro fort, qui rend les vacances à nouveau plus chères.FINANCES: Un Romand sur quatre estime que sa situation financière va s'améliorer en 2018, révèle une enquête du portail internet comparis.ch. Si 26% des sondés se montrent optimistes, ils sont 20,1% à s'attendre à une dégradation. Réalisée en décembre dernier auprès d'un échantillon de 1034 personnes dans tout le pays, cette enquête montre des disparités régionales en Suisse. Par rapport aux Romands, les Alémaniques sont plus confiants (33% envisagent une meilleure situation financière en 2018; 15,7% une péjoration), tandis que les Tessinois font preuve de davantage de prudence (20,3%; 16,4%).TÉLÉCOMMUNICATIONS: UPC va changer de fournisseur pour ses télécommunications mobiles. Dès 2019, les abonnés aux services mobiles du premier opérateur helvétique de réseaux câblés devraient utiliser l'infrastructure de Swisscom, et non plus celle de Salt. Le changement est prévu pour le début 2019, probablement, précise le groupe sis à Zurich. Ce dernier ne livre aucun détail financier concernant la transaction, indiquant seulement que le numéro un helvétique des télécommunications lui a soumis une offre attrayante pour l'utilisation de son réseau mobile.BANQUES: UBS est en négociation pour prendre une participation majoritaire dans une coentreprise chinoise dans la banque d'affaires, a indiqué son directeur général Sergio Ermotti à Bloomberg TV. Pékin a récemment annoncé une ouverture plus large du secteur financier aux entreprises étrangères. La banque aux trois clés a engagé des discussions avec des partenaires locaux pour prendre une participation de 51%, a précisé M. Ermotti. Ces négociations pourraient aboutir dans quelques mois. Les quatre entreprises membres de la joint-venture sont Beijing Guoxiang Asset Management, China Guodian Capital, Cofco Group et une société de transport de Guangdong.ASSURANCES: Zurich Insurance veut revenir sur le marché de l'assurance-vie chinois, a affirmé le responsable de la région Asie-Pacifique de l'assureur, Jack Howell, dans un entretien paru dimanche dans le South China Morning Post. M. Howell n'a pas détaillé d'agenda pour cette stratégie. "Nous voulons croître en Chine, où le potentiel de marché est énorme", a-t-il affirmé au quotidien. L'entrée sur ce marché doit se faire via une coentreprise. En 2013, Zurich Insurance avait cédé sa participation de 20% dans New China Life Insurance.SIDÉRURGIE: Les salariés de l'industrie allemande ont procédé à des débrayages lundi. Ils en prévoient d'autres mardi à l'appel du syndicat IG Metall qui réclame des hausses de salaires et une réduction du temps de travail hebdomadaire. L'économie allemande affichant une santé étincelante et un taux de chômage au plus bas, la plus importante centrale syndicale du pays réclame une hausse de 6% des salaires cette année pour 3,9 millions de salariés de l'industrie.GRANDE-BRETAGNE: Les consommateurs britanniques se sont serré la ceinture à Noël, ce qui a entraîné la première baisse de leurs dépenses de consommation annuelles depuis l'année 2012. Les grandes entreprises du pays pensent faire de même en 2018, selon deux enquêtes, de Visa et Deloitte. Des signes de ralentissement de la consommation se sont accumulés au Royaume-Uni depuis la publication de statistiques officielles montrant la plus faible croissance des dépenses des ménages en cinq ans dans le courant de 2017, en raison d'une hausse de l'inflation et des inquiétudes concernant le Brexit.TECHNOLOGIES: Deux actionnaires d'Apple, Jana Partners et le fonds de pension des enseignants de l'Etat de Californie (CaISTRS), exhortent le géant électronique à prendre des mesures pour lutter contre le phénomène, de plus en plus répandu, de dépendance des jeunes aux iPhone, a dit Charles Penner, associé chez Jana. Dans une lettre remise samedi à Apple, Jana, un fond activiste de premier plan, et CaISTRS, un des plus importants fonds de pension américain, demandent à la première entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière de réfléchir à la mise au point d'un logiciel permettant aux parents de limiter l'utilisation du téléphone de leurs enfants, a rapporté le Wall Street Journal.TRANSPORT AÉRIEN: Le géant allemand du transport aérien Lufthansa a annoncé lundi vouloir embaucher plus de 8000 personnes en 2018. Cette décision a été prise pour accompagner son développement, et notamment l'essor de sa compagnie à bas coûts Eurowings. Le groupe, propriétaire des compagnies Lufthansa, Eurowings, Swiss, Brussels et Austrian Airlines, "va embaucher plus de 8000 nouveaux collaborateurs cette année", a-t-il annoncé dans un communiqué. Numéro un européen du secteur en chiffre d'affaires, il prévoit notamment d'embaucher plus de 4000 stewards et hôtesses de l'air, dont environ 2500 pour la seule compagnie Lufthansa.TECHNOLOGIE: GoPro a annoncé de nouvelles mesures d'économies, comprenant plus de 250 suppressions d'emplois, soit un peu plus de 20% de ses effectifs. Le fabricant américain de mini-caméras va retirer son drone vedette Karma des marchés européen et américain. Le groupe a indiqué dans un communiqué une réduction de ses effectifs, qui étaient de 1254 salariés au 30 septembre 2017, à "un peu moins de 1000 employés à travers le monde". Cette annonce provoquait un effondrement du titre à l'ouverture de Wall Street.ats/(AWP / 08.01.2018 17h25)