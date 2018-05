Résumé des principales informations économiques du mardi 15 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:SERVICES FINANCIERS: SIX, l'opérateur d'infrastructures et de services pour la Bourse suisse, cède au français Worldline son unité Payment Services. La transaction, qui représente 2,3 milliards d'euros (2,75 milliards de francs), prévoit une participation de 27% de SIX dans Worldline. En novembre dernier, dans le cadre de sa réorientation stratégique, SIX avait annoncé vouloir céder son domaine des cartes de crédit. En concluant ce "partenariat stratégique", les deux entreprises donnent naissance au "plus grand prestataire européen dans le secteur des paiements", a relevé groupe zurichois. Le chiffre d'affaires annuel de ce géant devrait atteindre 1 milliard d'euros.COMMERCE DE DETAIL: Le grand magasin Globus au Centre Balexert, à Genève, va fermer à la fin de l'année en raison de la conjoncture difficile sur le marché. Conséquence: 60 emplois seront supprimés. Le groupe assure qu'un plan social exhaustif est prévu pour les collaborateurs concernés. Un magasin de prêt-à-porter sera conservé dans le centre commercial, avec la transformation du site de la filiale Schild en un nouveau magasin Globus pour mode féminine et masculine, a indiqué mardi le groupe Grands Magasins Globus SA.TRANSPORT AÉRIEN: Malgré le coût de l'intégration d'actifs d'Air Berlin, EasyJet a fortement réduit ses pertes lors du premier semestre. La compagnie aérienne britannique à bas coût a profité d'une augmentation du nombre de passagers transportés. Le groupe basé à Luton dans le nord de Londres a annoncé avoir essuyé une perte après impôts de 54 millions de livres (73 millions de francs) au cours du premier semestre, achevé fin mars. Un an plus tôt, la perte avait atteint 192 millions.CONJONCTURE: La croissance économique allemande a nettement ralenti au premier trimestre, le PIB ne progressant que de 0,3% par rapport au trimestre précédent, plombé par un recul des exportations comme des importations sur fond de tensions commerciales. Annoncé par l'office fédéral des statistiques Destatis, ce chiffre déçoit les attentes des économistes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur une hausse de 0,4%.ZONE EURO: La croissance économique en zone euro a fortement ralenti au premier trimestre, le PIB ayant progressé de 0,4% par rapport au trimestre précédent, a indiqué l'Office européen des statistiques, confirmant ainsi une première estimation. Au dernier trimestre de 2017, le produit intérieur brut dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique avait crû de 0,7%, a rappelé Eurostat, qui avait publié les mêmes chiffres le 2 mai dernier.CONSTRUCTION: Implenia a décroché un juteux contrat en Allemagne. Le groupe zurichois réalisera à Mannheim un bâtiment administratif doté d'un garage souterrain, d'une surface de plancher d'environ 30'000 m2, pour un montant de 83 millions d'euros (99 millions de francs). Le complexe transparent, composé de deux parties dont une tour imposante, sera situé dans le quartier Glückstein face à la gare principale, a indiqué Implenia. Nommé "Neues Technisches Rathaus" (mairie technique), l'ensemble pourra accueillir plus de 700 collaborateurs. Les travaux, qui débuteront en août, devraient s'achever en décembre 2020.CYBERSÉCURITÉ: L'entreprise de cybersécurité russe Kaspersky Lab va transférer une partie importante de ses services de la Russie vers la Suisse, a annoncé mardi le groupe, qui a été récemment accusé par les Etats-Unis d'espionnage au profit du Kremlin, ce qu'il dément. "Il s'agit notamment du stockage et du traitement des données clients pour la plupart des régions du monde, ainsi que de l'assemblage des logiciels, en particulier les mises à jour pour la détection des menaces", a précisé dans un communiqué le groupe, connu pour son antivirus Kaspersky qui équipe quelque 400 millions d'ordinateurs dans le monde.PHARMA: Novartis a bouclé de l'acquisition de l'américain Avexis pour 8,7 milliards de dollars. Le rachat était motivé par l'intégration d'une thérapie génique expérimentale contre une maladie neurodégénérative héréditaire, ainsi que par une extension des capacités de production de thérapies géniques. Le colosse rhénan offrait 218 dollars par action Avexis, en liquide. Le prix comprenait ainsi une prime de près de 90% sur le dernier cours de clôture avant le lancement de l'offre. A l'échéance du délai de souscription, Novartis s'était vu servir 30'368'057 actions Avexis, soit 82,48% du flottant de l'entreprise, en plus des 1'058'258 titres (2,87% du capital) déjà garantis.SYRIE: Deux ONG ayant porté plainte contre Lafarge ont demandé aux juges de mettre en examen la multinationale pour "complicité de crimes contre l'humanité" en Syrie, a appris l'AFP. Le cimentier est accusé de financement de groupes armés, dont l'organisation Etat islamique (EI). Dans une note transmise récemment aux magistrats, l'association Sherpa et le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'Homme (ECCHR) considèrent que Lafarge se serait rendu coupable de "complicité de crimes contre l'humanité". L'entreprise aurait financé l'EI pour pouvoir maintenir l'activité de son usine syrienne de Jalabiya (nord), malgré les menaces sur la sécurité des employés locaux.CHIMIE: Le chimiste du bâtiment Sika a finalisé l'émission d'un emprunt convertible de 1,65 milliard de francs, au lieu des 1,50 milliard de francs prévu initialement, dans le but de racheter des actions propres détenues par le français Saint-Gobain. Cette opération s'inscrit dans le sillage de l'accord trouvé entre le groupe zougois et les héritiers de la famille fondatrice, mettant un terme à un litige de plus de trois ans.LOGISTIQUE: Le spécialiste zougois de la logistique Ceva a bouclé le premier trimestre sur un chiffre d'affaires de 1,79 milliard de dollars, en hausse de 12,2% sur un an. A taux de change constants, la croissance est ramenée à 5,4%. Le montant de 1,2 milliard de francs levé lors de l'entrée en Bourse (IPO) servira entre autres à rembourser et à refinancer la plupart des dettes existantes.BIOPHARMACIE: Polyphor confirme le prix d'émission de 38 francs par titre pour son introduction (IPO) à la Bourse suisse. La cotation des actions de l'entreprise biopharmaceutique bâloise a démarré mardi. Le prix proposé s'inscrit dans le haut de la fourchette, a précisé Polyphor. Il implique une capitalisation boursière de 420 millions de francs et un flottant de quelque 37%. Le produit brut de l'IPO atteint 165 millions.TECHNIQUES DE SÉCURITÉ: Dormakaba s'est félicité de la finalisation du l'acquisition de Klaus Group, leader du marché de la serrurerie dans plusieurs pays sud-américains. Basée à Lima, la société fabrique des clés brutes ainsi que d'autres produits en cuivre. L'année dernière, elle a réalisé un chiffre d'affaires de près de 12 millions de dollars (11,9 millions de francs). Cette acquisition permet à l'unité Key Systems du groupe zurichois de renforcer sa présence dans la région et de profiter d'un réseau de distribution établi pour écouler ses propres produits, notamment ses fraiseuses pour clés et ses solutions d'automation.