Résumé des principales informations économiques du mardi 16 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:WEF 2018: Davos va redevenir le centre du monde à l'occasion de la 48e édition du Forum économique mondial (WEF), qui s'ouvre la semaine prochaine. Le président américain Donald Trump y tiendra la vedette. Il s'agira de la deuxième visite d'un président américain dans les montagnes grisonnes. Le dernier président américain à avoir fait le voyage de Davos est le démocrate Bill Clinton en 2000. Ses successeurs ont préféré éviter de se rendre dans la célèbre station.CHOCOLAT: Lindt & Sprüngli a continué sa progression l'an dernier, ses ventes dépassant la barre des 4 milliards de francs pour la première fois de son histoire. Le chocolatier zurichois a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% sur un an, à 4,09 milliards. Outre le gain de nouvelles parts de marché, Lindt & Sprüngli a crû de manière plus rapide que le marché du chocolat dans son ensemble. Dans un communiqué, le chocolatier de Kilchberg (ZH) s'est montré satisfait de cette "bonne performance" au regard de "conditions-cadre difficiles", telles que la saturation des marchés et la pression croissante sur les prix.HÔTELLERIE: L'année 2017 semble bien être celle du renouveau pour l'hôtellerie suisse. De janvier à novembre, le nombre de nuitées dans les établissements helvétiques a affiché une hausse de 4,8% par rapport à la même période de l'année précédente. L'hôtellerie suisse a enregistré 34,67 millions de nuits entre janvier et novembre 2017, révèle l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le seul mois de novembre a aussi connu une hausse de 4,8% sur un an, dans la lignée des précédents mois, sachant que seuls février (-1,5%) et mars (-0,7%) ont accusé de légères baisses en 2017.TOURISME: La Suisse pointe en deuxième position parmi les destinations européennes les plus prisées des Chinois, montre une enquête de l'Université de St-Gall. Seule la France séduit davantage. L'Europe représente 16% de tous les voyages des touristes chinois à l'étranger. Et la Suisse draine une bonne partie de cette clientèle: elle ne peut pas rivaliser avec la France, mais elle s'en sort mieux par exemple que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, révèle un communiqué du centre de recherche pour le tourisme et le transport de l'Université de St-Gall, qui se base sur un sondage réalisé en Chine.TÉLÉCOMMUNICATIONS: La panne perdure chez Swisscom. Déclarée lundi matin pour une raison toujours inconnue, elle prive de téléphone des milliers d'entreprises clientes de l'opérateur de télécommunications semi-public. "Les appels entrants et sortants des clients commerciaux avec les services Smart Business Connect ou Managed Business Communication ont été affectés", a expliqué Swisscom sur son site internet, précisant toutefois que la situation s'était "légèrement détendue" depuis lundi après-midi.TÉLÉCOMMUNICATIONS: L'opérateur téléphonique Salt songe à porter plainte contre son concurrent UPC. Ce dernier a indiqué il y a une semaine qu'il changera de fournisseur pour ses télécommunications mobiles dès le début 2019, passant de l'infrastructure de Salt à celle de Swisscom. La société sise à Renens (VD) se formalise ainsi tant du comportement de Swisscom que de celui d'UPC. L'annonce du changement de prestataire une année en avance est non seulement inutile, mais également non conforme aux termes du contrat, affirme le patron de Salt Andreas Schönenberger dans une interview publiée en ligne par la Handelszeitung.HORLOGERIE: Parmigiani a renoué avec la croissance l'an dernier, après un exercice 2016 "chahuté". La marque horlogère neuchâteloise, basée à Fleurier, a enregistré une progression à deux chiffres de ses ventes. "Nous avons eu une nette reprise, pratiquement sur tous les marchés", a souligné dans un entretien accordé à l'ats Flavien Gigandet, membre de la direction du groupe, en marge du Salon international de la haute horlogerie (SIHH) à Genève. Les touristes chinois, rassurés par le calme relatif sur le plan du terrorisme en Europe, sont de retour, notamment dans les boutiques de Lucerne et d'Interlaken (BE), très importantes pour la marque.FUSIONS ET ACQUISITIONS: L'an passé, les opérations de fusions et acquisition (M&A) ont connu en Suisse un niveau élevé. Au total, 395 transactions ont été réalisées avec des participations helvétiques, selon KPMG, soit 9% de plus que l'année précédente. En cause, les flux records de capital investissement et la pression croissante pour innover et se transformer, explique le cabinet d'audit et de conseil dans une étude. D'autres transactions sont escomptées en 2018 dans toutes les branches, liées au remaniement des modèles d'affaires.AGRICULTURE: Johann Schneider-Ammann se déplace vendredi à Berlin. Le conseiller fédéral va participer à la 83e édition de la Semaine verte internationale, la plus grande exposition du monde réunissant l'industrie alimentaire, l'agriculture et l'horticulture. Johann Schneider-Ammann va visiter le stand suisse - qui fête ses 20 ans d'existence - et "évoquera le potentiel de la numérisation dans l'agriculture", a précisé le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) dans un communiqué.SPÉCIALITÉS CHIMIQUES: Sika se renforce sur le marché italien. Le fabricant zougois de spécialités chimiques a pris une participation majoritaire dans le groupe Index Construction Systems and Products, qui pèse 115 millions de francs de chiffre d'affaires annuel. Index est notamment spécialisé dans les technologies d'étanchéité pour les toitures et les bâtiments, a précisé Sika dans un communiqué. Créée en 1978 et basée à Vérone, l'entreprise travaille principalement sur le marché italien, tout en étant présente dans plus de 100 autres pays.ENERGIE: Le géant pétrolier BP a annoncé avoir passé dans ses comptes une nouvelle charge de 1,7 milliard de dollars (1,62 milliard de francs) pour financer des indemnisations liées à la marée noire du Golfe du Mexique en 2010. Cette somme, qui sera enregistrée dans les résultats du quatrième trimestre de 2017, provient d'une évaluation plus élevée que prévu des demandes de remboursements dans ce dossier, qui devraient toutefois être moins importantes à l'avenir, selon un communiqué du groupe britannique.PATRIMOINE BÂTI: L'Etat de Vaud a débuté une série de travaux urgents afin de sécuriser le Théâtre de l'Alcazar à Montreux-Territet (VD). Cet ensemble de la fin du 19e siècle se trouve actuellement dans un état de grande vulnérabilité. Recensé en note "une" en 1979 et classé monument historique en 2001, le bâtiment de l'Alcazar a subi plusieurs incendies depuis 1984. Le dernier date du 11 janvier dernier, rappelle le canton dans un communiqué.ENERGIE: BKW a racheté les entreprises allemandes Podufal-Wiehofsky et KHP, spécialisées dans la planification générale. Les 47 employés des deux sociétés sont repris par le groupe énergétique bernois, afin de renforcer le réseau de BKW Engineering. Grâce à cette double acquisition, dont le montant n'a pas été divulgué, "un groupement d'entreprises proposant des prestations globales en matière de projets d'ingénierie, d'infrastructures, d'environnement et d'énergie voit ainsi le jour dans l'espace germanophone", a expliqué BKW dans un communiqué.CYBERSÉCURITÉ: Un logiciel de surveillance d'un niveau "très avancé" permettrait d'espionner des mobiles équipés d'Android en activant diverses fonctionnalités telles que l'enregistrement audio, selon Kapersky. Il serait actif depuis 2014. Ce logiciel, surnommé "Skygofree", se propage via de faux sites web ressemblant à ceux des principaux opérateurs mobiles, selon un communiqué publié par l'entreprise russe de cybersécurité Kaspersky Lab.INFORMATIQUE: Le géant américain Google a annoncé l'ouverture de près d'une demi-douzaine de centres de données et l'installation de trois nouveaux câbles sous-marins en 2018 et 2019. Il veut ainsi renforcer son infrastructure informatique dématérialisée (cloud). "Nous allons ouvrir nos centres aux Pays-Bas et à Montréal durant le premier trimestre, suivis par Los Angeles, la Finlande et Hong Kong, et bien d'autres à venir. En 2019, nous allons installer trois câbles sous-marins, pour relier le Chili à Los Angeles, les Etats-Unis au Danemark, et l'Irlande et Hong Kong à Guam", a détaillé sur le blog de l'entreprise Ben Treynor Sloss, vice-président en charge des infrastructures chez Google.ats/(AWP / 16.01.2018 17h25)