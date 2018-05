Résumé des principales informations économiques du mardi 22 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:DEVISES: Le franc suisse tend à s'apprécier depuis une dizaine de jours sur le marché des changes. Contre l'euro, sur fond d'incertitudes politiques en Italie, il a atteint son plus haut niveau depuis deux mois. La monnaie unique européenne valait ainsi moins de 1,17 franc vers 16h45, 1,1689 franc précisément, en net recul par rapport au 1,1771 franc du milieu de matinée encore. Le niveau n'avait plus été constaté depuis le 22 mars dernier, moment où l'euro était en pleine ascension face à la devise helvétique.APPAREILS AUDITIFS: Sonova a réalisé un exercice annuel 2017/2018 à la hausse. Alors que le bénéfice net du numéro un mondial des prothèses et appareils auditifs s'est étoffé de 14% à 407,4 millions de francs, le chiffre d'affaires du groupe zurichois a grimpé de 10% à 2,65 milliards. Ces résultats reflètent "la mise en oeuvre conséquente de notre stratégie", s'est réjoui Arnd Kaldowski, le patron de la société basée à Stäfa. Ajusté d'effets extraordinaires, le résultat net réalisé par Sonova durant cet exercice clos fin mars se monte à 422, 7 millions de francs (+14%).CONJONCTURE: Les directeurs financiers (CFO) des entreprises suisses ont foi en l'avenir. Ils n'ont même plus été aussi optimistes depuis 2009, montre une enquête réalisée par Deloitte. Selon le sondage effectué par le cabinet de conseils, 88% des CFO ont "une vision positive des perspectives pour l'économie suisse au cours des douze prochains mois", écrit Deloitte dans un communiqué. A l'inverse, ils ne sont que 3% à s'attendre à une récession.TELECOMS: Les clients de Swisscom qui lancent des appels vers des téléphones mobiles depuis leur réseau fixe passent beaucoup trop à la caisse. Remis à l'ordre par le Surveillant des prix, l'opérateur de télécoms semi-public a accepté de lancer une option à prix réduit. Le raccordement téléphonique fixe couvre encore d'importants besoins, rappelle dans sa "newsletter" le Surveillant des prix. En tant que concessionnaire du service universel, Swisscom doit offrir un prix plafond de 7,5 centimes par minute (hors TVA) pour les appels d'appareil fixe à appareil fixe. Par contre, aucun tarif maximal ne lui est imposé pour les appels de fixe à portable.MUSIQUE: Le groupe japonais Sony a annoncé un accord pour acquérir EMI Music Publishing. Cette société est spécialisée dans l'édition musicale et dispose d'un catalogue de plus de deux millions de titres (Queen, Kanye West, Pink, Pharell Williams...). La transaction s'élève à 1,9 milliard de dollars. Sony, qui détient déjà une part minoritaire dans EMI via une de ses filiales, a signé un accord avec le fonds d'investissement Mubadala, basé à Abou Dhabi, pour lui racheter sa part de 60%. "A l'issue de la transaction, le groupe possédera indirectement environ 90%" d'EMI Music Publishing, a-t-il précisé dans un communiqué.SANTÉ: La Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique (IFPMA), établie à Genève, a 50 ans. Ce secteur "a fait sa part" pour rendre possible à terme un accès à la santé pour tous mais doit oeuvrer encore davantage, estime son directeur général Thomas Cueni. "Alors que nous pourrions désespérer des menaces sanitaires", comme les pandémies, "nous avons dans les faits vécu 50 ans d'avancées sur la santé", relève le Bâlois dans un rapport. Les vaccins sont désormais largement reconnus comme le moyen le plus simple et le moins coûteux de "sauver des vies", relève l'IFPMA.COMMERCE DE DETAIL: L'enseigne Marks & Spencer a annoncé la fermeture de plus d'une centaine de magasins au Royaume-Uni d'ici à 2022, afin d'accélérer la montée de ses ventes en ligne. Des milliers d'emplois sont menacés. Le vénérable groupe britannique, fondé en 1884, a fourni dans un communiqué les noms de 14 grands magasins d'alimentation, de vêtements et de produits d'équipement domestique qui vont fermer d'ici à l'année prochaine, qui s'ajoutent à 21 magasins déjà fermés depuis le lancement de cette restructuration à la fin 2016. Le reste des magasins concernés sera identifié plus tard.TECHNOLOGIES: Kudelski et U-blox s'associent dans le domaine des objets connectés. Les solutions de sécurité du groupe technologique vaudois seront intégrées dans plusieurs lignes de produits du fabricant zurichois de semi-conducteurs. Concrètement, l'accord signé entre les deux sociétés porte sur l'utilisation par U-blox de la suite de sécurité de l'Internet des objets de Kudelski. Le montant de la transaction n'est pas précisé.PRODUITS D'ISOLATION: Von Roll vend son site de production de Luhe, en Chine, à son partenaire commercial de longue date Goode EIS. Le produit de la vente avoisinera les 10 millions de francs, a précisé le conglomérat industriel soleurois. Le site de production de Luhe fabrique du papier mica, utilisé dans l'industrie. Von Roll produit ce type de matériaux sur deux autres sites de production en France et au Brésil.TECHNOLOGIES: Une coalition d'organisations a annoncé une campagne pour démanteler Facebook, qui possède Instagram, Messenger et WhatsApp. Elle argue que le réseau social tentaculaire "a trop de pouvoir sur nos vies et sur notre démocratie". Ces groupes ont créé un site internet et une page Facebook pour recueillir des soutiens à une pétition destinée à la Commission américaine du commerce. Ils exigent que le réseau social scinde ses services et "impose des règles strictes sur la vie privée".ats/lk(AWP / 22.05.2018 17h23)