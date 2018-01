Résumé des principales informations économiques du mardi 23 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:CERTIFICATION: SGS a obtenu en 2017 des résultats en croissance, portés notamment par le segment des transports. Le groupe genevois, numéro un mondial de l'inspection et de la certification, a vu son bénéfice net avancer de 14,4% et se projette vers le numérique. "Nous avons une série de bons résultats, a dit devant la presse le patron Frankie Ng. Le bénéfice attribuable aux actionnaires s'établit au total à 621 millions de francs. A taux de change constant, il avance de 14,2%.MATÉRIEL INFORMATIQUE: Logitech a bouclé son 3e trimestre décalé 2017/2018 sur un chiffre d'affaires de 812 millions de dollars, en hausse de près de 22% sur un an. Malgré un bénéfice net amputé par la réforme fiscale américaine, le concepteur valdo-californien de périphériques informatiques relève ses prévisions pour l'entier de l'exercice. Les chiffres pour le trimestre avant les fêtes de fin d'année s'avèrent en général les plus solides pour Logitech. "Nous avons enregistré nos meilleures ventes trimestrielles et la plus forte croissance des sept dernières années", s'est réjoui le directeur général, Bracken Darrell, cité dans le communiqué.BÂTIMENT: Arbonia a vu son chiffre d'affaires total augmenter de 38,5% en 2017 sur un an à 1,38 milliard de francs. Le groupe thurgovien, qui s'est restructuré pour se recentrer sur ses activités-clés des techniques du bâtiment, des portes et fenêtres a tiré profit des acquisitions. La première consolidation des sociétés thurgovienne Looser (techniques du bâtiment) et allemande Koralle (parois de douches) a largement contribué à cette évolution positive, a indiqué le groupe sis à Arbon (TG). Corrigée des effets de change et des acquisitions, la croissance du chiffre d'affaires s'est réduite à 1,5%.MACHINES-OUTILS: Tornos a réalisé un exercice 2017 en forte croissance. Le fabricant prévôtois de machines-outils a inscrit un chiffre d'affaires en hausse de près d'un tiers sur un an (+31,3%) à 178,8 millions de francs. Les entrées de commandes ne sont pas en reste. Arrêtées à fin décembre, elles affichaient un montant de 207 millions de francs, une somme en progression de plus de moitié (+55,1%), a indiqué l'entreprise de Moutier. Les réserves correspondent à cinq mois de travail.BANQUES: EFG International a perdu une première manche face à la justice taïwanaise. La banque privée zurichoise va devoir rembourser 193,8 millions de dollars (près de 185 millions de francs) plus les intérêts à un assureur local. En désaccord, l'établissement financier compte contester devant la justice cette décision, souligne-t-il dans un communiqué. Il argue notamment que le tribunal taïwanais n'a pas tenu compte des lois en vigueur à Singapour.BANQUES: La Banque cantonale de Zoug a réalisé des résultats en croissance en 2017. Elle a proposé dans la foulée une hausse du dividende. L'établissement financier a généré un bénéfice net de 68 millions de francs. Ce résultat représente une progression de 10,6% par rapport à 2016, souligne la banque dans un communiqué.BANQUES: La Banque cantonale d'Appenzell (APPKB) a enregistré une croissance dans tous ses domaines d'activité lors de l'exercice 2017. Fort de cette performance, l'établissement a dégagé un bénéfice de quelque 12 millions de francs. Lors de la présentation des chiffres annuels, le directeur Ueli Manser a parlé d'un "très bon résultat" et d'une croissance saine. Le bénéfice net de 11,54 millions de francs se situe au niveau de l'année précédente, malgré une constitution de réserves plus élevée de 1,6 million.SYSTÈMES DE CÂBLEUSES: Komax a vu ses entrées de commandes et ses ventes progresser en 2017. Le fabricant lucernois de machines et de systèmes d'usinage de câbles se montre par ailleurs optimiste pour les premiers mois de 2018. L'année passée, les entrées de commandes ont bondi de 21,5% sur un an à 449,7 millions de francs, précise la firme dans un communiqué. Le chiffre d'affaires a lui gagné près de 10% à 410 millions. Le groupe ajoute que les ventes ont été plus importantes au cours du deuxième semestre que lors des six premiers mois de 2017.COMPOSANTS AUTOMOBILES: Autoneum a bien résisté à l'affaiblissement de la croissance de la production automobile l'an dernier. Le fabricant zurichois de composants destinés à cette industrie est parvenu à accroître ses ventes de 2,3% à 2,2 milliards de francs, malgré un repli en Amérique du Nord. Ajusté des effets de change et de la cession l'an dernier du site de Betim, au Brésil, ainsi que de celui de Chicago Heights, aux Etats-Unis en 2016, le chiffre d'affaires a progressé de 2,4% au regard de 2016, précise l'entreprise sise à Winterthour. Sur l'année sous revue, la production automobile mondiale n'a elle progressé que de 2%.INDUSTRIE: Landis+Gyr bénéficie de la baisse des impôts aux Etats-Unis. Le fabricant zougois de compteurs électriques compte libérer 22 millions de dollars (21 millions de francs) qu'il avait provisionnés à cet effet. Cette manne financière aura une incidence positive sur les résultats de 2018, souligne la firme sise à Zoug dans un communiqué. Le flux de trésorerie devrait ainsi gagner entre 15 à 20 millions de dollars par année et cela dès 2018. L'entreprise publiera ses chiffres détaillés le 5 juin.TRANSPORT AÉRIEN: EasyJet a annoncé un bond de 14,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice comptable 2017/2018. La compagnie aérienne à bas coût a profité d'une hausse du nombre de passagers et un meilleur revenu par siège. La compagnie britannique, leader notamment sur l'aéroport de Genève, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,140 milliard de livres (1,53 milliard de francs) lors des trois mois d'octobre à décembre.AÉRONAUTIQUE: Niki Lauda a été retenu pour racheter les actifs de la compagnie aérienne Niki qu'il avait fondée en 2003, ont annoncé les administrateurs de cette ex-filiale d'Air Berlin. L'ancien champion du monde autrichien de F1 a notamment été préféré au groupe hispano-britannique IAG/Vueling. Il s'agissait de la troisième offre formulée par Niki Lauda depuis septembre. Quant à IAG/Vueling, il avait retenu lors d'une précédente procédure fin décembre, qui a été annulée.PHARMA: Johnson & Johnson a annoncé avoir subi au quatrième trimestre une perte nette. Celle-ci est due à une charge exceptionnelle liée à la réforme fiscale adoptée aux Etats-Unis, sans laquelle le groupe pharmaceutique américain a dégagé un bénéfice légèrement supérieur aux attentes. Le bénéfice par action (BPA) ajusté de la multinationale, qui emploie plus de 6000 collaborateurs en Suisse, a été de 1,74 dollar au quatrième trimestre alors que les analystes l'attendaient à 1,72 dollar, selon Thomson Reuters I/B/E/S.FOOTBALL ET FINANCE: Le succès de Manchester United en Europa League lui a permis de valider son ticket pour la Ligue des champions, mais aussi de conserver son titre de club le plus riche au monde, devant le Real Madrid qui le talonne, selon l'étude annuelle du cabinet Deloitte. Le club anglais, qui vient d'attirer le très convoité joueur chilien Alexis Sanchez à coups de billets (salaire estimé à 570'000 euros par semaine avant impôts selon la presse anglaise) a cumulé sur la saison 2016/2017 des revenus de 676,3 millions d'euros (798 millions de francs).ats/(AWP / 23.01.2018 17h25)