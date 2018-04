Résumé des principales informations économiques du mardi 24 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:COMMERCE EXTÉRIEUR: Le commerce extérieur de la Suisse a connu un premier trimestre record. Les exportations désaisonnalisées ont augmenté de 0,2% par rapport aux trois mois précédents à 57,5 milliards de francs et les importations de 4,1% à 51 milliards. La tendance positive pour les exportations, observée ces derniers mois, s'est ainsi confirmée, a indiqué l'Administration fédérale des douanes (AFD) en publiant la statistique mensuelle du commerce extérieur. Tous les principaux secteurs ont évolué positivement entre janvier et fin mars.HORLOGERIE: Les exportations horlogères de la Suisse ont continué sur leur lancée positive en mars, mais à un rythme moins soutenu que lors des deux premiers mois de l'année. Elles ont progressé de 4,8% sur un an à 1,7 milliard de francs. Le premier trimestre 2018 a bouclé sur une progression de 10,1%, soit la plus forte hausse trimestrielle depuis juin 2012, a indiqué la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) dans son relevé mensuel.IMMOBILIER: Les prix des logements en location devraient encore baisser de 1,2% en Suisse cette année. Le mouvement de recul est généralisé. Dans la région lémanique et en Valais, la baisse devrait atteindre 2%. En Suisse occidentale, un recul de 1,5% est anticipé, selon le cabinet de conseils Wüest Partner dans son rapport "Immo-Monitoring".ELECTRICITE: Dans un contexte difficile, Swissgrid a enregistré des résultats en recul en 2017. Le gestionnaire national et propriétaire du réseau électrique à très haute tension affiche un bénéfice net de 65,3 millions de francs, contre 91,9 millions une année plus tôt. Il s'inquiète de l'exclusion de la Suisse du marché couplé. La vague de froid sur le continent européen début 2017 a posé des défis au réseau, a souligné devant les médias à Zurich Yves Zumwald, directeur général de l'entreprise. En été, la situation s'est avérée tendue en raison des nombreux flux de transit et de la production nationale élevée.POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) devrait inscrire une perte de 5 milliards de francs au premier trimestre. L'évolution s'explique par la hausse des taux d'intérêt depuis début 2018, l'affaiblissement du dollar et la correction intervenue sur le marché des actions. A l'inverse, l'institut d'émission monétaire a profité des paiements d'intérêts et de dividendes tirés de ses placements ainsi que des taux d'intérêt négatifs, a expliqué UBS dans un document rédigé par un de ses économistes. Le résultat pour la période couvrant janvier à fin mars sera publié jeudi.TOURISME: Les Bed and Breakfast suisses ont enregistré en 2017 un recul des nuitées de 6% par rapport à l'année précédente. Tandis que l'offre en établissements et en lits a globalement fléchi, l'occupation a elle augmenté. Le nombre de membres de Bed and Breakfast Switzerland est passé de 912 à 843 entre 2016 et 2017, indique l'organisation faîtière. Un recul qui s'explique principalement par des cessations d'activité liée à l'âge des exploitants des maisons d'hôtes. Les lits disponibles ont par conséquent reculé de 7,1%.COMPOSANTS INDUSTRIELS: Phoenix Mecano a réalisé un début d'année en croissance. Le chiffre d'affaires brut du fabricant alémanique de boîtiers et composants industriels a augmenté de 5,3% au premier trimestre sur un an à 169,7 millions d'euros (200,8 millions de francs). Exprimées en monnaies locales, les ventes présentent même une hausse de 9,1% par rapport aux trois premiers mois de l'exercice précédent, a indiqué le groupe basé à Stein am Rhein (SH) et Kloten (ZH) qui tient ses compte dans la monnaie unique européenne. Toutes les divisions ont enregistré une croissance organique.TRANSPORT ET LOGISTIQUE: Kühne+Nagel a signé un premier trimestre probant. Le groupe schwyzois de transport et logistique a amélioré aussi bien ses ventes que sa rentabilité. Le bénéfice net s'est étoffé de 11,5% à 184 millions de francs, alors que le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a progressé de 12,9% à 236 millions, a annoncé le groupe dans un communiqué. Quant au chiffre d'affaires, il a augmenté de 13,1% pour s'établir à 4,86 milliards.INDUSTRIE: Feintool continue de bénéficier de l'environnement de marché positif et de sa position sur le marché. Au premier trimestre, le fabricant bernois de composants et machines de formage/découpage a étoffé ses ventes de 11,2% à 161,3 millions de francs. Ajusté des effets de change, le chiffre d'affaires s'est enrobé de 8,8%, précise l'entreprise basée à Lyss (BE) dans un communiqué. La reprise, l'an dernier, de la société chinoise Metal Forming Technology Center a contribué pour 2,1% à cette croissance.ALIMENTATION: Nestlé a inauguré deux nouvelles usines en Chine, dans la ville de Taizhou, dans l'est du pays. L'investissement s'élève à 150 millions de francs. Les nouvelles usines Nestlé Health Sciences et Galderma doivent répondre aux besoins des consommateurs pour les aliments destinés à des fins médicales spéciales et pour les produits de soins de la peau. Cet investissement souligne la confiance de Nestlé dans les perspectives d'avenir du marché chinois, a affirmé le groupe.BANQUES: Le conseil d'administration de Raiffeisen a été mieux rémunéré l'année dernière. Il a touché la somme globale de 2,41 millions de francs, ce qui correspond à une hausse de 43,5% par rapport à 2016. Dans son rapport annuel, le numéro trois bancaire helvétique a justifié cette hausse par une charge de travail supplémentaire, sachant que l'établissement a été déclaré d'importance systémique.BANQUES: Julius Baer a enregistré une nouvelle victoire devant la justice dans son bras de fer avec les autorités allemandes. La Cour suprême de Zurich a rejeté la plainte déposée en 2014 contre la banque de gestion par le Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) après la reprise de Bank Cantrade. Le tribunal zurichois de deuxième instance a tranché en faveur de Julius Baer dans une décision datant du 18 avril. Cette dernière n'est pas encore juridiquement contraignante, a précisé l'établissement zurichois dans un communiqué.ASSURANCES: La caisse-maladie lucernoise Concordia a bouclé l'année 2017 sur des résultats positifs. L'assureur a enregistré l'an dernier un bénéfice de 174 millions de francs, contre un résultat de 102 millions un an plus tôt. Les affaires liées à l'assurance-maladie et accidents ont généré 114 millions de francs. Celles dédiées aux autres assurances ont représenté 60 millions. Le groupe a par ailleurs acquis 17'000 nouveaux assurés dans l'assurance de base, a-t-il indiqué dans un communiqué.INDUSTRIE SOLAIRE: Meyer Burger a annoncé son intention de recourir à une nouvelle instance dans le litige qui l'oppose au chinois Wuxi Shangji Automation. Le groupe bernois reproche à ce dernier d'avoir enfreint une licence protégeant sa technologie de système de gestion de scies à fil diamanté (DWMS). Le tribunal intermédiaire de Nanjing a rejeté en première instance l'action en justice de Meyer Burger, a indiqué dans un communiqué le fournisseur de l'industrie solaire.FRANCE: L'emblématique homme d'affaires français Vincent Bolloré et des cadres de son groupe éponyme ont été placés en garde à vue. En cause: des soupçons de corruption ayant permis à une filiale d'obtenir des concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. Le milliardaire de 66 ans était entendu dans des locaux de la police anticorruption dans la banlieue de Paris, ont indiqué à l'AFP des sources concordantes, confirmant une information du quotidien Le Monde.ats/(AWP / 24.04.2018 17h25)