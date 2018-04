Résumé des principales informations économiques du mardi 24 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:BANQUE: Entamant sa dernière année de transformation, Credit Suisse a dopé ses résultats au premier trimestre 2018. Le numéro deux bancaire helvétique a dégagé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 694 millions de francs, en hausse de 16% au regard de la même période un an plus tôt. Le bénéfice avant impôts pour le trimestre sous revue s'établit à 1,05 milliard de francs, soit un bond de 57% sur un an, annonce Credit Suisse. La rentabilité affichée dépasse les attentes des analystes, hissant de près de 4% le titre de la grande banque à l'ouverture de la Bourse suisse.SPÉCIALITÉS CHIMIQUES: Clariant a démarré l'année sur des bases solides. Le chiffre d'affaires du fabricant bâlois de spécialités chimiques a progressé de 7% au premier trimestre pour s'établir à 1,72 milliard de francs. Le bénéfice d'exploitation (EBITDA) ajusté a, lui aussi, gagné 7% pour atteindre 268 millions, a annoncé le groupe de Muttenz (BL). "Tous les secteurs ont contribué à cette évolution, due essentiellement à une hausse des volumes", a commenté le patron de Clariant, Hariolf Kottmann, cité dans un communiqué.ALIMENTATION: Le spécialiste vaudois des produits frais Sylvain & CO passe en mains alémaniques. L'entreprise familiale a été rachetée par la société zurichoise Eisberg, propriété du groupe bâlois Bell. L'ensemble du personnel de Sylvain & CO, soit 180 personnes, est repris, a relevé Bell dans son communiqué, précisant que le directeur actuel, Sylvain Agassis, conservait également sa fonction. Le montant de la transaction n'a, lui, pas été dévoilé.TOURISME: Le Club Med en Suisse a collé en 2017 à ses objectifs de croissance affichés d'ici 2021. Aussi bien le nombre de clients que le volume d'affaires ont augmenté conformément aux attentes. L'année 2017 a été positive "après des années difficiles" liées aux tensions politiques notamment en Afrique du Nord, a dit devant la presse à Genève le directeur pour la Suisse Fabio Calo. Le nombre de clients s'est étendu de 4%, et même de 7% sur les long-courriers.BANQUE: Greenpeace dénonce à nouveau le financement des énergies fossiles par les grandes banques suisses. En soutien aux revendications de peuples autochtones, l'ONG a planté sur la Paradeplatz de Zurich un tipi au nez de Credit Suisse et d'UBS. Une délégation de femmes autochtones séjourne en Suisse cette semaine à l'invitation d'un réseau féminin engagé pour l'environnement et le climat, indique Greenpeace dans un communiqué. Elles représentent les Premières Nations d'Amérique du Nord en lutte contre les oléoducs d'entreprises qui menacent leurs terres et contreviennent aux droits des populations autochtones, explique l'organisation.MÉDICAMENTS: Le groupe pharmaceutique Merck songe à développer son site de Corsier-sur-Vevey (VD). Les autorités communales préparent avec le canton un nouveau Plan partiel d'affectation (PPA). Il devrait être mis à l'enquête publique cette année. Ce PPA vise une extension de la zone industrielle de Fenil. Il permettra à Merck d'agrandir son site de production et de créer à terme de nouveaux emplois, expliquent les partenaires dans un document commun. L'entreprise projette en effet d'acquérir un terrain adjacent pour agrandir ses installations.CAISSES DE PENSION: La situation de financement des institutions de prévoyance s'est légèrement détériorée en Suisse au premier trimestre, montre le moniteur de Swisscanto. Une correction du marché explique cette dégradation. Sur les trois premiers mois de l'année, le taux de couverture pondéré en fonction de la fortune estimé pour les institutions de prévoyance de droit privé a diminué de 2,7 points de pourcentage à 111,1%. Celui des caisses de droit public avec capitalisation totale s'est également replié de 2,6 points à 104,1%, relève le communiqué de Swisscanto.SERVICES FINANCIERS: Aduno a annoncé la démission avec effet immédiat de son patron Martin Huldi, qui a décidé de se consacrer à d'autres occupations. Le directeur financier Conrad Auerbach va assurer l'intérim au sein du prestataire zurichois de services financiers. "Ce changement fait suite à la demande de Martin Huldi et n'intervient en aucun cas dans le cadre de la procédure pénale menée par le Ministère public zurichois", a assuré l'établissement, faisant référence à l'affaire Pierin Vincenz.MARCHÉ DU TRAVAIL: Le marché du travail en Suisse poursuit son embellie. Le nombre d'offres d'emploi publiées en avril a bondi de 23,3% sur un an. La hausse se chiffre à 1,2% par rapport au mois précédent, selon l'indice Swiss Job de la société de conseil en recrutement spécialisé Michael Page. La Suisse romande affiche un recul de 0,6% des offres d'emploi publiées, tandis que la Suisse alémanique progresse de 1,6%.TECHNOLOGIES: Le réseau social Twitter a annoncé un bénéfice pour le deuxième trimestre consécutif. Son chiffre d'affaires comme le nombre d'utilisateurs actifs ont dépassé les attentes de Wall Street, grâce notamment à une forte croissance à l'international. Le site de micro-blogging a fait état d'un bénéfice au premier trimestre de 61 millions de dollars (59 millions de francs), soit huit cents par action, contre une perte de 61,6 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 16 cents, quatre de plus que le consensus établi par Thomson Reuters.AÉRONAUTIQUE: L'avionneur Boeing a dépassé les attentes au premier trimestre, marqué par des livraisons d'appareils commerciaux record. Le bénéfice net est ressorti à 2,48 milliards de dollars (2,43 milliards de francs), en hausse de 57% sur un an. Ces gros profits ont été nourris par de solides revenus, le constructeur aéronautique américain ayant vu son chiffre d'affaires progresser de 6,5%, à 23,38 milliards de dollars, contre 22,24 milliards anticipés.PHARMA: Après plusieurs offres infructueuses, le laboratoire pharmaceutique nippon Takeda se rapproche d'un accord pour racheter l'irlandais Shire, une acquisition à 46 milliards de livres (63 milliards de francs). En cas de succès, cette opération propulserait le groupe japonais dans la cour des grands. Le conseil d'administration de Shire a annoncé être favorable à la dernière offre du japonais, selon un communiqué publié mardi soir. Il se dit "prêt à recommander l'offre révisée de Takeda à ses actionnaires", ajoutant que les discussions entre les deux groupes vont se poursuivre pour parvenir à un accord définitif d'ici au 8 mai.MÉDIAS: Le câblo-opérateur américain Comcast a déposé une offre formelle pour acheter Sky pour 22 milliards de livres (29,9 milliards de francs). Le groupe de télévision britannique a retiré son soutien à la proposition concurrente de 21st Century Fox, bien inférieure. Après avoir fait part de son intérêt le 27 février, Comcast a annoncé à la Bourse de Londres le dépôt d'une offre à 12,50 livres par action, intégralement en numéraire. Il s'agit d'un énième épisode de la saga autour de la prise de contrôle de Sky.ats/(AWP / 25.04.2018 17h25)