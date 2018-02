Résumé des principales informations économiques du mardi 27 février 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:ASSURANCES: Swiss Life a accéléré sa croissance en 2017. Affichant des recettes de primes en hausse et réduisant ses coûts, l'assureur zurichois, numéro un suisse de la prévoyance professionnelle, a vu son bénéfice net s'étoffer de 9% sur un an à 1,01 milliard de francs. Le résultat d'exploitation ajusté des charges de restructuration a pour sa part augmenté de 5% au regard de 2016 à 1,47 milliard de francs.MACHINES D'EMBALLAGES: Bobst a fait bondir ses résultats en 2017, confirmant la bonne performance annoncée en novembre lors de la journée des investisseurs. Le fabricant vaudois de machines d'emballage a dégagé un bénéfice net en hausse de 26,8%, à 106,9 millions de francs. Cette hausse provient essentiellement de l'augmentation du résultat opérationnel (EBIT) et de l'impact sur les impôts différés de la future baisse des taux d'imposition dans le canton de Vaud et à la nouvelle législation fiscale approuvée aux Etats-Unis fin 2017.OPTIQUE: Visilab a battu son propre record de ventes en 2017, à la faveur de sa stratégie "omnichannel". Le chiffre d'affaires du numéro un suisse de l'optique a augmenté de 5,9% sur un an à 251 millions de francs, avec une part de marché à 27%. "Une croissance substantielle sur fonds de marché stable", a souligné devant la presse à Zurich son président Daniel Mori.BANQUE: L'année 2017 a réservé une météo au beau fixe pour la Banque cantonale de Genève (BCGE), avec un bénéfice net en hausse et un résultat opérationnel record. En augmentation de 3,3% par rapport à 2016, le bénéfice net atteint 81,6 millions de francs. Mieux encore, le résultat opérationnel s'établit pour la première fois à 128,3 millions, en progression de près de 16%.IMMOBILIER: Le marché immobilier suisse est malmené par la pression sur les loyers, la hausse du nombre de logements vacants et une expansion record des nouveaux logements locatifs. La reprise de l'économie arrive à point nommé pour stimuler la demande, selon une étude de Credit Suisse.SALAIRES: Les négociations salariales chez Swisscom ont abouti. Le géant bleu et ses partenaires sociaux syndicom et transfair ont convenu d'un relèvement de 1,1% de la masse salariale en 2018. L'augmentation des rémunérations des collaborateurs soumis à la convention collective de travail (CCT) dépendra de leur performance et de la position dans la bande salariale.MARCHÉ DU TRAVAIL: Près de 11'000 salariés du secteur de la coiffure bénéficieront d'une nouvelle convention collective à partir du 1er mars. Le Conseil fédéral a publié mardi la déclaration de force obligatoire. Les syndicats Unia et Syna, ainsi que l'organisation professionnelle CoiffureSUISSE se félicitent de cette décision.MARCHÉS: Les entrées en Bourse s'enchaînent sur le marché helvétique. Trois entreprises vont prochainement faire leur entrée sur SIX Swiss Exchange: l'entreprise bâloise de techniques médicales Medartis, le fabricant zurichois de capteurs Sensirion et le réseau social privé basé à Zurich aSmallWorld.GREVE: Les syndicats CGT et FO du groupe zurichois LafargeHolcim ont appelé les salariés de la branche ciment en France à faire grève mardi. Ils souhaitent obtenir une prime exceptionnelle. La "quasi-totalité" des sites sont à l'arrêt, a annoncé la CGT. "Un site sur deux fonctionne", a, de son côté, indiqué la direction, sans plus de précisions.PHARMA: Basilea Pharmaceutica a étoffé son chiffre d'affaires et nettement réduit sa perte au terme de l'exercice 2017. Le débours du groupe biotechnologique bâlois s'inscrit à 19,4 millions de francs, contre près de 51,3 millions voici un an. Le chiffre d'affaires totalise 101,5 millions de francs, en hausse de 54% au regard de l'exercice 2016, annonce mardi Basilea. Les seules ventes du fongicide Cresemba et de l'antibiotique Zevtera ont gonflé de 130% à 16,3 millions.BÂTIMENT: Arbonia a étoffé sa rentabilité l'an dernier, après sa vaste transformation. L'équipementier du bâtiment thurgovien a vu le bénéfice net de ses activités poursuivies bondir à 37,6 millions de francs, contre 5,4 millions un an plus tôt. En comprenant les activités cédées, le bénéfice a été multiplié par six à 46,4 millions de francs.IMMOBILIER: PSP Swiss Property a enregistré des profits en hausse l'an dernier. La société immobilière zougoise a amélioré son bénéfice hors effet de revalorisation de 3,3% à 178,3 millions de francs. Le résultat brut d'exploitation (EBITDA) a atteint 242,8 millions de francs, en hausse de 0,5% sur un an. La progression du bénéfice est due avant tout à la vente du projet résidentiel Salmenpark II à Rheinfelden (AG).IMMOBILIER: Allreal a poursuivi sa croissance l'an dernier. Le groupe immobilier zurichois, également actif dans l'entreprise générale, a vu son bénéfice net progresser en l'espace d'un an de 1% à 113,3 millions de francs. En tenant compte des effets de revalorisation, il a en revanche chuté de plus de 25% à 129,2 millions. Le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (EBIT) a pour sa part dégringolé de 29,4% à 187,5 millions de francs.BANQUES: Bellevue Group a retrouvé les chiffres noirs en 2017, confirmant l'annonce faite fin janvier. Le groupe bancaire zurichois a dégagé un bénéfice après impôts de 21,5 millions de francs contre une perte de 0,7 million l'année précédente. Le résultat opérationnel a plus que doublé en comparaison annuelle, à 29,3 millions de francs.MÉDIAS: Le câblo-opérateur américain Comcast a lancé mardi une offre public d'achat sur le groupe de télévision britannique Sky. L'opération valorise ce dernier à 22,1 milliards de livres (28,7 milliards de francs). Y voyant une "opportunité stratégique d'acquérir un leader de la production et la diffusion de contenus au Royaume-Uni et en Europe", Comcast propose de racheter chaque action au prix de 12,50 livres, soit 11% de plus que la valeur de l'action à la fermeture de la Bourse de Londres lundi (11,05 livres).ats/al(AWP / 27.02.2018 17h30)