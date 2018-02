Résumé des principales informations économiques du mardi 28 février 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:PUBLICITÉ: APG SGA a enregistré un mouvement de recul en 2017. Le bénéfice net du groupe genevois de publicité s'est déprécié de 28,1% en comparaison annuelle, à 50,72 millions de francs. Un gain immobilier exceptionnel de 22,6 millions de francs avait été observé en 2016 avec la vente d'un immeuble à Bâle, situation qui explique une baisse de près de 10% des revenus de ce secteur. Sur une base ajustée, le recul du bénéfice net a atteint 3,5%.INDUSTRIE: Malgré les difficultés du secteur des hydrocarbures, Sulzer a dopé ses résultats en 2017, grâce aux acquisitions. Le bénéfice net du groupe industriel zurichois s'inscrit à 83,2 millions de francs, en hausse de 41% sur un an. Le chiffre d'affaires s'est étoffé de 6% à plus de 3 milliards. Ajusté des effets de change, les ventes ont crû de 5,2%. En termes organiques toutefois, elles s'avèrent en repli de 4,4% en comparaison annuelle, en raison d'un carnet de commandes moins rempli en début d'exercice, indique mercredi Sulzer.RESTAURATION DE BORD: Gategroup a réalisé une performance de choix l'an dernier. A la faveur de l'intégration de Servair, notamment, le spécialiste zurichois de la restauration de bord, propriété du géant chinois HNA, a vu son bénéfice net plus que doubler (+161%) à 85,2 millions de francs. Le résultat vient couronner les efforts entrepris depuis plus de deux ans dans la mise en oeuvre de la stratégie "Gateway 2020", laquelle visait en premier un recentrage sur le coeur de métier de Gategroup.INDUSTRIE: Georg Fischer a poursuivi son développement en 2017, avec un chiffre d'affaires et une profitabilité en hausse. Le groupe industriel schaffhousois a dégagé l'an dernier un bénéfice net en hausse de 15%, à 258 millions de francs. Les ventes ont pour leur part progressé de 11%, à 4,15 milliards de francs. Corrigées des acquisitions et des effets de change, elles ont progressé de 10%, une marque "qui se situe clairement au-dessus de l'objectif annuel de 3 à 5% formulé dans la stratégie 2020.CHAUFFAGE - CLIMATISATION: Zehnder Group a vu sa rentabilité se tasser l'an dernier. Malgré des ventes en hausse, le spécialiste argovien de la climatisation a dégagé un bénéfice net de 16,5 millions d'euros, 41,3% de moins qu'un an auparavant. Le repli reflète cependant un gain unique engrangé en 2016 suite à la vente d'un ancien site chinois. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a de son côté chuté de 45,7% en l'espace d'un an à 23,5 millions d'euros (26,75 millions de francs).COMMERCE DE DÉTAIL: Le groupe bâlois de commerce de détail et de kiosques Valora a affiché l'an dernier un bénéfice net en recul de 9,9% à 57,1 millions de francs. Le bilan de l'exercice 2017 est toutefois qualifié de "réjouissant" par la direction de l'entreprise. Valora a acquis la chaîne de boulangeries allemande BackWerk et le producteur américain de bretzels Pretzel Baron et investi dans ses capacités de production.CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE: Le ministère public zurichois a ouvert une procédure pénale contre Pierin Vincenz. L'ancien patron de Raiffeisen fait l'objet d'une enquête pour gestion déloyale lorsqu'il présidait le prestataire zurichois de services financiers Aduno. Des perquisitions ont été effectuées mardi, a précisé le parquet dans un communiqué. Le ministère public du canton de Zurich a ouvert une procédure pénale contre Pierin Vincenz ainsi qu'un autre ancien membre du conseil d'administration d'Aduno.CONSTRUCTION: La demande dans le secteur principal de la construction a amorcé sa descente à fin 2017, signe d'un exercice 2018 difficile. Sur l'ensemble de l'année écoulée, les chiffres d'affaires ont encore crû de 4,1% pour atteindre 20,8 milliards de francs. Au quatrième trimestre 2017, les commandes ont diminué de 4,9%, indique l'enquête trimestrielle de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE).CONJONCTURE: Le baromètre conjoncturel du KOF s'est repris, après sa baisse de 3,7 points en janvier, à 107,6 points (chiffres révisés). En février, l'indicateur a progressé de 0,4 point, pour atteindre 108 points. "Le recul de janvier a ainsi été en partie corrigé", et le baromètre "s'est stabilisé à un niveau nettement supérieur à sa moyenne pluriannuelle", relève le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). L'éclaircie amorcée début 2017 semble donc se poursuivre.CONJONCTURE: Les analystes financiers se sont globalement montrés encore moins optimistes en février qu'en janvier, alors que l'indice mesurant leurs attentes avait atteint en décembre son plus haut niveau depuis avril 2010. Ils s'attendent à un affaiblissement du franc par rapport à l'euro et au dollar. L'indice Credit Suisse CFA Society Switzerland, qui mesure les attentes des analystes pour l'économie suisse sur les six prochains mois, a chuté en février à 25,8 points, selon le dernier sondage réalisé par Credit Suisse et l'institut CFA.FRANCE: Une première depuis six ans: la croissance a atteint l'an dernier le cap symbolique des 2% en France à la faveur d'une accélération de l'investissement. De bon augure alors que la consommation montre, elle, des signes d'essoufflement. Dans une première estimation publiée fin janvier, l'Insee avait estimé à 1,9% le rythme de croissance enregistré par l'économie tricolore en 2017. Mais mercredi, l'organisme public a revu ce chiffre à la hausse, à 2% tout rond.PUBLICITÉ: Le groupe de médias zurichois Tamedia a acquis une participation majoritaire (51%) dans la société genevoise Neo Advertising, spécialisée dans la publicité extérieure. Le montant de la transaction n'est pas divulgué. L'opération est entrée en vigueur à compter de mercredi.CHIMIE: Le groupe allemand de pharmacie et d'agrochimie Bayer a publié mercredi un bilan financier solide en 2017. Un exercice marqué par les préparatifs de la fusion avec l'américain Monsanto, escomptée au deuxième trimestre de cette année. L'an dernier, Bayer a dégagé un bénéfice net en hausse de 62% à 7,34 milliards d'euros (8,35 milliards de francs), pour un chiffre d'affaires quasiment stable, à 35 milliards d'euros.PAPIERS SPÉCIAUX: Cham Group a annoncé mercredi avoir finalisé la vente de ses activités papier spécialisé au groupe sud-africain Sappi. La transaction a obtenu l'aval des autorités de la concurrence. Le groupe entend se consacrer désormais aux activités immobilières. La valeur de la transaction est de 146,5 millions de francs et permet de générer des liquidités de 125 millions.ats/al(AWP / 28.02.2018 17h30)