Résumé des principales informations économiques du mardi 30 janvier 2018

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:SWATCH: l'horloger biennois a étoffé ses revenus et la rentabilité en 2017, grâce notamment au segment du luxe et le dynamisme de la région Asie-Pacifique. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires de relever leur rémunération, alors que la nouvelle année s'annonce sous de bons auspices pour l'horloger biennois."Le très bon début du mois de janvier confirme la reprise de la consommation dans la majorité des régions, pas seulement dans le segment Prestige et Luxe, mais aussi dans les segments de prix inférieurs", fait remarquer Swatch.EXPORTATIONS HORLOGÈRES: les exportations horlogères Ont retrouvé le chemin de la croissance en 2017, après deux années de repli, manquant de peu la barre des 20 mrd CHF. L'Asie a en particulier soutenu cette performance, générant la moitié des ventes du secteur."En 2018, les exportations devraient aussi évoluer de manière positive, à peu près dans le même ordre que l'année dernière", a indiqué mardi à AWP le président le Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), Jean-Daniel Pasche. Selon ce dernier, "la Chine continuera à jouer rôle important".Les perspectives conjoncturelles pour l'Europe étant bonnes, la fédération espère que les ventes dans cette région s'amélioreront, a relevé M. Pasche.BANQUE CANTONALE DU JURA: l'année 2017 s'est révélée bien meilleure qu'escompté pour la Banque cantonale du Jura (BCJ). L'établissement a crû dans toutes ses activités et a maintenu ses charges sous contrôle, malgré des investissements importants dans l'informatique. Le bénéfice a franchi un record et les actionnaires profiteront d'un hausse de dividende. La direction anticipe un retour à la normale pour l'année en cours.BAROMÈTRE KOF: le baromètre conjoncturel du KOF s'est replié en janvier pour la première fois depuis septembre 2017. L'économie suisse devrait malgré tout poursuivre sur sa lancée, même si elle bénéficie d'un vent favorable un peu plus faible que lors des mois précédents, ont indiqué mardi les économistes de l'institut de recherche zurichois.L'indicateur conjoncturel avancé a fléchi de 4,5 points en janvier pour s'établir à 106,9 points. Cette valeur est en-dessous des estimations des économistes de plusieurs banques suisses, qui tablaient sur une fourchette de 108,5 à 114,0 points pour le premier mois de l'année.TRAVAIL TEMPORAIRE: après deux années de crise, le secteur du travail temporaire a enregistré une croissance en 2017 avec une progression de 5,8% des heures travaillées. La hausse devrait se poursuivre sur l'exercice actuel, précise la faîtière de la branche Swissstaffing mardi.En 2017, le travail temporaire a permis de créer plus de 5000 emplois en Suisse.CROISSANCE ZONE EURO: la zone euro a atteint en 2017 un niveau de croissance proche de ceux qu'elle connaissait il y a 10 ans, avant la crise financière, confirmant la solidité de la reprise en Europe.La croissance du produit intérieur brut (PIB) s'est élevé l'an passé à 2,5% dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, contre 1,8% en 2016, a indiqué l'Office européen de statistiques Eurostat dans une première estimation publiée mardi.Ce chiffre est le meilleur enregistré par la zone euro depuis 2007, où la croissance s'était hissé à 3,0%.rp(AWP / 30.01.2018 17h25)