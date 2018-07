Résumé des principales informations économiques du mardi 31 juillet 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:POLITIQUE MONÉTAIRE: Après un début d'année dans le rouge, la Banque nationale suisse (BNS) a renoué avec les chiffres noirs au premier semestre 2018. A la faveur de l'appréciation du franc et par conséquent de gains sur ses positions en monnaies étrangères, l'institut d'émission a dégagé un bénéfice de 5,11 milliards de francs, contre un montant de 1,22 milliard un an auparavant. Alors que la BNS avait achevé le premier trimestre sur une perte de 6,8 milliards de francs, elle a bouclé le suivant sur un bénéfice de 11,96 milliards de francs, contre une perte de 6,88 milliards douze mois auparavant, ressort-il du rapport intermédiaire publié mardi par la banque centrale helvétique. D'avril à fin juin 2018, le résultat des positions en devises étrangères a bondi à 12,25 milliards, contre une moins-value de 5,15 milliards un an plus tôt.BANQUES: Credit Suisse a connu une forte poussée de ses résultats au deuxième trimestre 2018. La grande banque a dégagé un bénéfice net plus que doublé en rythme annuel, à 647 millions de francs, indique-t-elle mardi. "Nous avons de nouveau enregistré une très bonne performance au deuxième trimestre", a déclaré Tidjane Thiam, directeur général, cité dans le communiqué.TRANSPORT: Swiss a réalisé un très bon 1er semestre. Le bénéfice opérationnel de la filiale de Lufthansa a bondi de 68% à 330 millions de francs, tandis que le chiffre d'affaires s'étoffait de 10% à 2,58 milliards, selon un communiqué publié mardi. Swiss a bénéficié d'une plus grande efficacité rendue possible par la modernisation de sa flotte et par l'élargissement de ses capacités, avec l'entrée en service des Boeing 777-300ET et des avions C Series, relève la compagnie.ACCESSOIRES INFORMATIQUES: Le spécialiste des périphériques informatiques Logitech a dégagé au premier trimestre, clos fin juin, des résultats en forte hausse. Le groupe vaudois a dans la foulée relevé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice décalé 2018/2019 qui devrait profiter de l'acquisition d'un fabricant américain de microphones. Les recettes dégagées par la société entre avril et juin ont bondi de 15% à 608 millions de dollars (quasiment autant en francs).INDUSTRIE MINIÈRE: Le géant minier et du négoce de matières premières zougois Glencore affiche des ambitions de croissance pour la plupart ses activités d'extraction au terme du premier semestre 2018. La pogression doit être notamment soutenue par le redémarrage et l'extension des capacités sur le site de Katanga, en Répulique démocratique du Congo. Le groupe de Baar a ainsi étoffé sa production semestrielle de cuivre de 8% en comparaison annuelle à 696'200 tonnes et celle de cobalt de 31% à 16'700 tonnes. Le volume de cuivre effectivement vendu s'est toutefois contracté de 32'000 tonnes.SERVICES FINANCIERS: Le gestionnaire d'actifs GAM a bouclé le premier semestre 2018 sur un bénéfice net IFRS amputé de près de deux tiers (-62%) en rythme annuel, à 25,4 millions de francs. Dans un communiqué, le groupe zurichois explique cette contre-performance essentiellement par le correctif lié à la reprise de Cantab en octobre 2016, comme annoncé le 13 juillet. Le produit d'exploitation est ressorti à 287 millions de francs, en hausse de 11%, et les charges à 195,7 millions (+7%). Le résultat opérationnel avant impôts a bondi de 21% à 91,3 millions et le bénéfice net sous-jacent de 22% à 71,7 millions.CONJONCTURE: La croissance au deuxième trimestre a ralenti dans la zone euro, inquiète des tensions commerciales, tandis que le taux de chômage en juin stagnait et l'inflation accélérait en juillet, selon des chiffres parus mardi. Dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, le Produit Intérieur Brut (PIB) a crû d'avril à fin juin de 0,3% par rapport aux trois premiers mois de l'année, selon l'estimation provisoire de l'Office européen des statistiques Eurostat.POLITIQUE MONÉTAIRE: Pour la première fois depuis septembre 2016, la Banque du Japon (BoJ) a annoncé mardi de petits ajustements. Ces derniers visent à introduire davantage de flexibilité dans son programme de rachat d'actifs, cinq ans après le lancement d'une vaste réforme monétaire qui a pour l'instant échoué. Au cours de ses dernières réunions, la BoJ avait opté pour le statu quo, contrastant avec ses homologues, la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed). Mais cette fois, des rumeurs avaient laissé entrevoir la possibilité de changements, pour tenter de minimiser les effets secondaires négatifs de ses mesures sur les marchés et les banques.INFORMATIQUE: Le fleuron japonais de l'électronique grand public Sony a fait état mardi d'un quasi triplement de son bénéfice net au premier trimestre sur un an, grâce à des ventes en forte hausse, notamment dans la division des jeux, le tout le conduisant à relever ses prévisions annuelles. Au cours des mois d'avril à juin, Sony a dégagé un gain net de 226,45 milliards de yens (2,01 milliards de francs), aidé par une rentrée exceptionnelle liée à la cession et revalorisation comptable de parts de Spotify.INFORMATIQUE: Le pionnier nippon des jeux vidéo Nintendo a annoncé mardi une hausse notable de 44% de son bénéfice net au premier trimestre 2018/19, à 30,6 milliards de yens (235 millions d'euros), se félicitant des performances de la console Switch et surtout des divertissements associés. Nintendo, dont le bénéfice d'exploitation trimestriel a quasiment doublé sur un an, a conservé ses prévisions annuelles.ALIMENTATION: Le groupe agroalimentaire américain Kraft veut que tous ses emballages soient recyclables et réutilisables d'ici 2025, dans le but de réduire son empreinte environnementale. Le producteur du Ketchup va s'associer avec des experts et des organisations spécialisés pour atteindre cet objectif visant à réduire la quantité et le volume de déchets d'emballages, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.awp(AWP / 31.07.2018 17h30)