Résumé des principales informations économiques du mardi 6 février 2018

Berne (ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:MARCHES. La Bourse de Tokyo a terminé en recul de 4,73% mardi, sa plus lourde perte depuis quinze mois. Elle est retombée à son plus bas niveau depuis mi-octobre, dans le sillage des marchés américains. L'indice Nikkei a cédé 1071,84 points à 21'610,24 points. Le Nikkei n'avait pas accusé une baisse aussi marquée en pourcentage depuis le 9 novembre 2016. Il accuse un repli de 10,4% par rapport à son pic de clôture du 23 janvier.PHARMA. Issue du laboratoire bâlois Actelion et en activité depuis le 15 juin, Idorsia a essuyé une perte nette pour sa première année d'existence. La société pharmaceutique de Jean-Paul Clozel tire toutefois un bilan positif de ses six premiers mois et demi. La perte nette inscrite lors de son exercice 2017 a atteint 14 millions de francs selon la norme comptable américaine GAAP, moindre que les 22,9 millions escomptés par les observateurs, a indiqué mardi l'entreprise d'Allschwil (BL). En données non-GAAP, elle affiche un bénéfice de 5 millions.ARTICLES DE SPORT. Intersport International Corporation (IIC) a réalisé de bonnes affaires l'an dernier. Le détaillant en vêtements et équipements de sport a vu ses revenus s'étoffer en l'espace d'un an de 3,3% à 11,5 milliards de francs. A taux de change constants, la hausse s'est inscrite à 3,8%.COMPOSANTS INDUSTRIELS. Après un premier semestre mitigé, Dätwyler a connu une seconde partie d'année 2017 favorable. Alors que le fournisseur uranais de composants industriels a vu ses revenus s'étoffer à 1,291 milliard de francs, soit 6,2% de plus qu'en 2016, le bénéfice net a quant à lui plus que doublé passant de 57,6 à 123,7 millions.AMEUBLEMENT. Le géant de l'ameublement Ikea a acquis une parcelle de 49'000 mètres carrés à Riddes (VS). Il compte y implanter son dixième magasin en Suisse d'ici trois ans. L'entreprise prévoit deux ans de planification et de préparation avant le début des travaux de construction qui doivent durer 12 mois, indique-t-elle.CONCURRENCE. La Commission de la concurrence (COMCO) a terminé son enquête contre la filiale suisse du fabricant suédois de tronçonneuses et d'outils pour le jardin Husqvarna et le bernois Bucher Langenthal. Ce dernier s'est vu infliger une amende de 610'000 francs. Ouverte le 31 mai 2016, l'enquête a démontré que les deux sociétés ont conclu un accord horizontal illicite sur les prix et la répartition des clients lors de la commercialisation d'essence pour appareils de la marque Aspen.BANQUE. Credit Suisse a annoncé que les transactions sur l'ETN VelocityShares, un produit financier lié à la volatilité des marchés actions dont elle détient 32%, cesseraient d'ici le 20 février. Ce produit a perdu une grande partie de sa valeur lundi, et fait chuter mardi l'action de la banque.SYNDICATS. Le syndicat Unia est parvenu à maintenir l'effectif de ses membres "à un niveau élevé" l'an dernier, comptabilisant plus de 200'000 membres à fin 2017. Le domaine des services, plus grand secteur d'Unia avec 56'000 membres, a poursuivi son évolution favorable, enregistrant une croissance de 2%. L'effectif des membres est resté pratiquement stable dans la construction (-1,3%) ainsi que les arts et métiers (-0,4%).COMMERCE DE DETAIL. Le commerce de détail n'a pas décollé l'an dernier en Suisse. A la traîne du reste de l'économie, le secteur a vu son chiffre d'affaires stagner en 2017, a constaté l'institut GfK. Bonne nouvelle en revanche, la tendance à la baisse des années précédentes a été endiguée, a écrit GfK dans un communiqué. Les ventes se sont légèrement contractées dans l'alimentation (-0,1% par rapport à 2016), alors qu'elles sont restées stables dans le non alimentaire.GRECE. L'affaire des pots-de-vin présumés versés en Grèce par le géant pharmaceutique bâlois Novartis a tourné mardi au scandale politique. Dix ténors des précédents gouvernements seraient impliqués, mais la plupart dénoncent une machination du pouvoir. La liste inclut au total deux ex-premiers ministres et huit ex-ministres notamment de la santé, soit une bonne partie du gotha de l'opposition au premier ministre de gauche, Alexis Tsipras.REASSURANCE. Le géant allemand de la réassurance Munich Re a annoncé un bénéfice en recul de 85% en 2017, en raison d'une série de catastrophes naturelles. Le groupe a généré l'an dernier un bénéfice net part du groupe de 375 millions d'euros (430 millions de francs), conforme à sa prévision d'un "petit bénéfice" communiquée à l'issue des résultats du 3e trimestre au cours duquel il avait essuyé une lourde perte (1,4 milliard d'euros) à cause des catastrophes naturelles.AUTOMOBILE. General Motors (GM) est tombé dans le rouge au quatrième trimestre en raison d'une charge de 7,3 milliards de dollars liée à la récente réforme fiscale l'ayant obligé à revoir sa comptabilité. La perte nette s'élève à 5,2 milliards de dollars (4,8 milliards de francs), contre un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars à la même période en 2016. Ce déficit est lié au fait que le premier constructeur automobile américain a dû effectuer une comptabilisation différée de crédits d'impôts.AUTOMOBILE. Des perquisitions ont été menées mardi au siège d'Audi et dans son usine de Neckarsulm, en Allemagne. Elles ont été réalisées dans le cadre de l'enquête sur l'implication de la marque dans le scandale des émissions polluantes des moteurs diesel de Volkswagen, sa maison-mère, a annoncé le parquet de Munich. Des fouilles ont aussi été effectuées dans certains domiciles privés.ENERGIE. Les capacités des éoliennes en mer européennes ont augmenté de 25% en 2017, un bond qualifié de "spectaculaire" par l'association du secteur WindEurope, qui a publié son bilan annuel mardi. Treize nouvelles fermes d'éoliennes ont été achevées et la capacité totale s'est accrue de 3,1 gigawatts (GW), portant le total de l'éolien offshore à 15,8 GW.ats(AWP / 06.02.2018 17h25)