Résumé des principales informations économiques du mardi 6 mars 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:CHOCOLAT: Lindt & Sprüngli a poursuivi sa croissance l'an dernier. Enrobant une nouvelle fois ses revenus malgré un environnement de marché exigeant et un repli des ventes aux Etats-Unis, le chocolatier zurichois a vu son bénéfice net progresser de 7,8% au regard de 2016, à 452,5 millions de francs. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a pour sa part gagné 5,8% à 595,4 millions de francs.RESTAURATION DE BORD: Gategroup confirme ses intentions de refaire son entrée à la Bourse suisse dès la fin du premier trimestre ou au cours du deuxième. Le spécialiste zurichois de la restauration de bord, propriété du géant chinois HNA, escompte lever environ 350 millions de francs. L'unique propriétaire actuel de Gategroup, HNA Aviation (Hong Kong), une entité de HNA, a l'intention de vendre la majorité de ses participations, tout en restant actionnaire à long terme.INDUSTRIE: Oerlikon a réalisé un solide exercice 2017. Le groupe industriel alémanique a vu son chiffre d'affaires bondir de 22,1% sur un an à 2,85 milliards de francs, pour un bénéfice net qui a chuté de plus de moitié (-60,8%) à 152 millions, en raison notamment d'un gain unique en 2016. L'entreprise basée à Pfäffikon (SZ), par la voix de son directeur général Roland Fischer a parlé mardi d'une "croissance profitable" pour qualifier l'exercice écoulé.MATÉRIEL INFORMATIQUE: Logitech a publié mardi ses prévisions de résultats pour son futur exercice décalé 2018/2019, tout en confirmant ses objectifs financiers à plus court terme. Le concepteur valdo-californien de périphériques informatiques anticipe une hausse de ses ventes et de son bénéfice d'exploitation pour 2018/2019. "Cet exercice constituera notre sixième année consécutive de croissance", souligne Bracken Darrell, patron de la firme.AUTOMOBILE: L'industrie automobile prend acte prudemment du déclin du diesel en Europe, lors du salon de Genève, et réagit avec prudence aux menaces de guerre commerciale du président américain Donald Trump. "Nous allons substantiellement diminuer notre recours au diesel, nous n'avons pas le choix", a annoncé Sergio Marchionne, patron de Fiat Chrysler, promettant des annonces lors de la présentation du futur plan stratégique du groupe le 1er juin.SOINS DENTAIRES: Le fournisseur de soins dentaires Coltene a vécu un exercice faste en 2017. Le groupe st-gallois a dégagé un bénéfice net de 19,1 millions de francs, en progression de 10,4% sur un an. Son chiffre d'affaires s'est affiché à 168 millions de francs, enregistrant une hausse de 4,6%, "supérieure à la moyenne du marché".TECHNIQUES DE SÉCURITÉ: Dormakaba a enregistré des résultats en hausse au premier semestre de son exercice décalé 2017/18. Le spécialiste des techniques de sécurité, né de la fusion du zurichois Kaba et de l'allemand Dorma, a généré un bénéfice net de 113,6 millions de francs, en progression de 8,1% sur un an. Les économies réalisées ont contribué à l'amélioration de la rentabilité.PUBLICITÉ: Goldbach Group a bouclé une année record en 2017. Le spécialiste zurichois de la vente d'espaces publicitaires dans les pays germanophones, que Tamedia est en passe d'acquérir, a dégagé un bénéfice net de 11,8 millions de francs, soit 34% de plus qu'un an auparavant. Malgré un marché difficile pour la publicité, les revenus ont crû de 3,2% en comparaison annuelle, à 512 millions de francs.INDUSTRIE: Feintool a dégagé un bénéfice net en recul de 13,5% en 2017 par rapport à 2016, à 27,7 millions de francs. Le chiffre d'affaires du fabricant bernois de composants et machines de formage/découpage affiche lui en revanche une hausse de 10,9% sur un an, à 612,3 millions, grâce à la branche automobile. L'entreprise basée à Lyss (BE) qualifie l'exercice écoulé de "réjouissant",INDUSTRIE: Forbo a vu sa rentabilité chuter l'an passé, pénalisée par une amende en France pour entente sur les prix. Le fabricant zougois de revêtements de sols et bandes de transport a dégagé un bénéfice net de 38,7 millions de francs, contre 127,6 millions en 2016. Une amende de 75 millions d'euros (86 millions de francs au cours actuel), infligée en octobre dernier par l'Autorité française de la concurrence, pour entente cartellaire entre les trois principaux fabricants de revêtements de sols, a pesé sur la performance.TECHNIQUES DE SÉCURITÉ: Dormakaba a enregistré des résultats en croissance au premier semestre de son exercice décalé 2017/18. Le spécialiste des techniques de sécurité, né de la fusion du zurichois Kaba et de l'allemand Dorma, a généré un bénéfice net de 113,6 millions en hausse de 8,1%. Le chiffre d'affaires a atteint 1,4 milliard de francs, contre 1,17 milliard au premier semestre de son exercice décalé 2016/2017.MACHINES ET VÉHICULES: Profitant d'une demande en hausse, Bucher Industries a vu ses résultats bondir en 2017. Le fabricant zurichois de machines et véhicules a enregistré un bénéfice net de 168 millions de francs, en hausse de 41,6% sur un an. La performance a été globalement réjouissante.CONJONCTURE: Les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% en février dernier par rapport à janvier, tiré par le secteur des transports aériens. Sur un an, le renchérissement est de 0,6%. L'indice correspondant calculé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) s'est ainsi établi à 101,1 points en février (décembre 2015=100). Les prix des produits indigènes ont augmenté de 0,2% sur un mois (+0,3% sur un an), à 100,9 points. Ceux des produits importés ont grimpé de 0,9% en comparaison mensuelle et même de 1,8% par rapport à l'an dernier, à 101,8 points.TRANSPORT AÉRIEN: Laudamotion, la nouvelle compagnie aérienne de Niki Lauda, volera depuis la Suisse. Neuf destinations de vacances seront proposées depuis Zurich et Bâle. Deux avions, pour un total de 150'000 places, partiront de la Suisse durant l'été 2018, a annoncé mardi la compagnie Condor, qui commercialise les vols de Laudamotion.COMMERCE: L'Union européenne (UE) est prête à protéger son industrie "avec force" et " rapidité" en cas de mesures protectionnistes américaines, a prévenu mardi Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne. Il a réitéré les appels à éviter une guerre commerciale. "Le protectionnisme coûte très cher à tout le monde, mais si un pays introduit des mesures protectionnistes, l'Union européenne va protéger son industrie", a déclaré le social-démocrate néerlandais au micro de la radio privée Europe 1.ats(AWP / 06.03.2018 17h25)