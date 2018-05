Résumé des principales informations économiques du mardi 8 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:MARCHÉ DU TRAVAIL: Le taux chômage n'a plus été aussi bas depuis six ans en Suisse. Profitant d'une conjoncture favorable, il s'est inscrit à 2,7% en avril, en baisse de 0,2 point par rapport au mois précédent. Dévoilé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ce recul a surpris par son ampleur. La majorité des économistes, sollicités par l'agence financière awp, tablaient plutôt sur un taux de 2,9% pour avril, voire 2,8%.TRAVAIL TEMPORAIRE: Adecco a timidement démarré l'année. Le numéro un mondial du travail temporaire a enregistré un bénéfice net de 130 millions d'euros (155 millions de francs) au premier trimestre, en recul de 26% par rapport à la même période de l'an dernier. Le chiffre d'affaires s'est affiché à 5,69 milliards d'euros, en légère baisse de 1% sur un an, a annoncé Adecco dans un communiqué.CIMENT: LafargeHolcim a étoffé ses ventes au premier trimestre 2018, malgré une rentabilité en repli. Le géant zurichois, premier cimentier mondial, a généré un chiffre d'affaires en progrès de 3,1% sur un an à 5,83 milliards de francs. Le marché a toutefois sanctionné la performance. Les ventes ont été portées par l'augmentation des volumes de ciment au 1er trimestre, et s'entendent sur une base comparable. "La poursuite de la croissance du chiffre d'affaires est encourageante et confirme les perspectives favorables dont bénéficient nos activités", estime le directeur de LafargeHolcim, Jan Jenisch, cité dans un communiqué.ASSURANCES: L'assureur zurichois Swiss Life a perçu des recettes de primes en hausse de 7% au premier trimestre sur un an à 6,99 milliards de francs, malgré des volumes stables sur son marché suisse d'origine. Les revenus issus des frais et des commissions ont augmenté de 16% à 395 millions de francs. "Nous avons très bien commencé l'année", a relevé Patrick Frost, directeur général du groupe Swiss Life, cité dans un communiqué. "Swiss Life est parvenu à poursuivre sa croissance dans les activités reposant sur le versement de frais et de commissions", a-t-il souligné.TRANSPORT AÉRIEN: La phase de restructuration touche à sa fin pour Swiss à Genève. La compagnie aérienne atteindra l'équilibre financier et sera même bénéficiaire à la fin de l'année, a assuré à l'agence awp Lorenzo Stoll, directeur pour la Suisse romande. D'ici à décembre 2019, le personnel de Swiss opérant à Cointrin pourrait être doublé, passant de 250 à 500 employés. "Nous aurions besoin d'une centaine de pilotes et copilotes supplémentaires, autant pour le personnel de cabine et le reste pour le personnel au sol", a énuméré Lorenzo Stoll, conditionnant ces engagements à une extension de la flotte et à la croissance liée de l'activité.COMMERCE DE DÉTAIL: Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont progressé au cours du premier trimestre, principalement grâce aux produits alimentaires. L'évolution a été plus contrastée dans le reste des secteurs, a indiqué l'institut d'études GfK. Le commerce de détail suisse a vu ses ventes croître de 1,6% au premier trimestre. Pâques précoce a eu une influence particulièrement importante sur le chiffre d'affaires du secteur alimentaire, qui a enregistré une hausse de 3,7%. Les auteurs de l'étude précisent toutefois qu'une correction est attendue en avril.ASSURANCES: La CPT a renoué avec les chiffres noirs en 2017. L'assureur maladie bernois a réalisé un bénéfice de 56,8 millions de francs, après une perte de 14,2 millions l'année précédente. Les recettes de primes du groupe ont augmenté de 2,2% sur un an à 1,74 milliard de francs, annonce la CPT. Les charges d'assurance s'inscrivent, elles, à 1,6 milliard, contre 1,62 milliard l'exercice précédent.BANQUES: L'année 2017 a été largement positive pour le groupe bancaire genevois Reyl. Le bénéfice net consolidé s'est étendu de près de 85% millions à 24,1 millions de francs et les avoirs administrés se sont étoffés de près de 20% à 15,8 milliards. Les apports nets se sont élevés à 1,6 milliard d'argent frais, a dit le groupe. Les produits d'exploitation et le résultat opérationnel avant provisions atteignent 130,2 millions, en hausse de 29,7%, et 32,5 millions, en augmentation de plus de 75%. Côté solidité financière, le ratio Tier 1 s'établit à 15,6% au-dessus des exigences requises.CONJONCTURE: La situation des affaires a progressé en avril, mais de manière contrastée selon les secteurs d'activité. Dans l'ensemble, l'essor de l'économie suisse reste intact, selon le centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. L'indicateur de la situation des affaires du KOF a légèrement augmenté en avril, après un léger fléchissement le mois précédent, indique l'enquête conjoncturelle. Globalement, il se maintient à un niveau favorable, atteint pour la dernière fois en 2014.IMMOBILIER: Le marché du logement et le marché hypothécaire ont continué de se refroidir en Suisse au premier trimestre. L'indice de bulle immobilière compilé par UBS s'est inscrit à 1,10 point, après 1,32 point en fin d'année dernière et 1,38 au trimestre antérieur. "Le rapport entre les loyers et les prix d'achat indique une dépendance importante et persistante du marché de l'immobilier aux taux d'intérêt, ce qui n'est pas très sain", souligne le numéro un bancaire suisse dans un communiqué.COMMERCE DE DÉTAIL: Dufry a bien démarré l'année. Grâce à une performance opérationnelle améliorée, le spécialiste bâlois des boutiques hors taxes a réduit sa perte nette à 47,5 millions de francs au premier trimestre, après 60,8 millions lors des trois premiers mois de 2017. "Les conditions de marché positives enregistrées en 2017 se sont poursuivies sur les premiers mois de 2018 dans toutes les divisions, avec une croissance organique comparable aux trimestres précédents, apportant une bonne base pour le démarrage" de la saison estivale, a indiqué le directeur général Julian Diaz, cité dans un communiqué.SIDÉRURGIE: Schmolz+Bickenbach a vu son bénéfice net bondir à 59 millions d'euros (69,9 millions de francs) au premier trimestre, contre 16,5 millions au terme de la même période l'an passé. Le chiffre d'affaires du sidérurgiste germano-lucernois s'est inscrit en hausse de 17,1% à 828,9 millions. L'intégration du groupe français Ascométal depuis le 1er février a eu des "effets significatifs", a indiqué Schmolz+Bickenbach. Elle est d'une part visible sur le plan des volumes, des ventes et des postes de dépense plus élevés, mais a amené aussi une contribution légèrement négative au niveau du bénéfice brut d'exploitation ajusté (EBITDA).POLITIQUE MONÉTAIRE: Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, sera reconduit à la tête de la Banque des règlements internationaux (BRI) pour un deuxième mandat de trois ans, a annoncé l'institution sise à Bâle. Jens Weidmann, souvent cité comme un candidat potentiel à la succession du président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi en 2019, préside la BRI depuis novembre 2015, quand il avait succédé au Français Christian Noyer.POLITIQUE MONÉTAIRE: Les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) pourraient ne pas représenter un risque aussi important que beaucoup ne le craignaient pour les marchés financiers et les pays émergents, a déclaré à Zurich son président Jerome Powell. Jerome Powell a toutefois ajouté que le sentiment sur le risque à l'échelle mondiale devait être surveillé alors que la Fed met en oeuvre sa politique de relèvement graduel de ses taux directeurs largement annoncée.PHARMA: Le laboratoire pharmaceutique japonais Takeda s'apprête à doubler sa taille par l'absorption de son homologue irlandais Shire sur lequel il a formulé, d'un commun accord, une offre ferme d'acquisition de 46 milliards de livres (62 milliards de francs). Un tel montant est inédit pour une société japonaise, tous secteurs confondus. "Sur le plan macro-économique, rien qu'avec cette transaction, les investissements directs japonais à l'étranger vont dépasser le rythme annuel habituel", a commenté Daisuke Karakama, un économiste du groupe financier Mizuho sur la plate-forme d'informations Newspicks.ats/(AWP / 08.05.2018 17h25)