Résumé des principales informations économiques du mardi 9 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:POLITIQUE MONÉTAIRE: Comme attendu, la Banque nationale suisse (BNS) affiche une performance record pour 2017. Tirant notamment profit de l'affaiblissement du franc, l'institut d'émission a dégagé un bénéfice de 54 milliards de francs, plus du double des 24,5 milliards affichés en 2016. Selon les chiffres provisoires dévoilés, la BNS a réalisé un gain de 49 milliards de francs sur les positions en monnaies étrangères. Outre l'affaiblissement du franc, la banque centrale a aussi tiré profit de l'appréciation du cours de l'or, son stock de 1040 tonnes de précieux métal générant une plus-value de 3 milliards.POLITIQUE MONÉTAIRE: Les cantons sont satisfaits du bénéfice attendu à près de 54 milliards de francs par la Banque nationale suisse (BNS) au titre de l'exercice 2017. Il s'agit d'"un bon résultat", se réjouit le ministre jurassien Charles Juillard, président de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF). "Nous sommes satisfaits", a indiqué à l'ats Charles Juillard, grand argentier du canton du Jura. Concernant la BNS elle-même, ce gros montant ne constitue pas une surprise, dans la mesure où la performance après neuf mois en 2017 le laissait présager.POLITIQUE MONÉTAIRE: Les réserves en devises de la Banque nationale suisse (BNS) ont évolué à la hausse en décembre dernier. A fin 2017, elles se montaient à près 744 milliards de francs, soit une augmentation de 5,8 milliards en un mois. Le montant total des réserves, en excluant les stocks d'or, a atteint fin décembre 749,4 milliards de francs, a indiqué la BNS. Il s'était fixé à 743,4 milliards au terme du mois précédent.MARCHÉ DU TRAVAIL: Le marché du travail s'est légèrement détendu en Suisse l'an dernier et la tendance va vers une nouvelle amélioration. Le taux de chômage moyen s'est établi à 3,2% de la population active, contre 3,3% en 2016. "Environ 10 ans après le début de la crise financière, l'économie suisse se montre robuste. Les perspectives économiques positives permettent de penser que le recul du chômage va se poursuivre", s'est réjoui devant les médias à Berne Boris Zürcher, chef de la Direction du travail au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Un taux de 2,9% est attendu cette année.MARCHÉ DU TRAVAIL: Neuchâtel reste le canton suisse le plus touché par le chômage. Il a affiché un taux moyen de 5,6% sur l'ensemble de l'année 2017, en retrait toutefois par rapport à l'année précédente (5,8%). Les autres cantons romands ont également enregistré des baisses sur une année, hormis Fribourg et le Jura qui ont stagné, selon les chiffres publiés mardi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Genève a présenté un taux de chômage moyen annuel de 5,3% (-0,2 point par rapport à 2016), suivi par le Jura (4,6%), Vaud (4,5%, -0,2) et le Valais (3,6%, -0,3).COMMERCE DE DÉTAIL: Le commerce de détail s'enlise en Suisse. Ses ventes ont certes légèrement progressé l'an dernier, mais sans profiter de l'embellie conjoncturelle, a relevé Credit Suisse dans son étude annuelle du secteur. "Il y a eu une amélioration en 2017, même si celle-ci a été timide", a remarqué Sara Carnazzi Weber, responsable d'analyse sectorielle pour le numéro deux bancaire helvétique, devant la presse à Lausanne.COMMERCE DE DÉTAIL: Les Suisses n'ont pas peur de se déplacer pour effectuer leurs emplettes à l'étranger. Ils sont prêts à faire une heure de trajet supplémentaire pour se rendre dans un magasin hors du territoire helvétique, démontre une étude de Credit Suisse. Se référant aux chiffres du "Microrecensement mobilité et transports" établis par l'Office fédéral de la statistique (OFS), les économistes de Credit Suisse ont remarqué que les consommateurs helvétiques couvraient une distance moyenne de 14 kilomètres aller-retour pour leurs achats en Suisse, contre 69 kilomètres pour un trajet transfrontalier.COMMERCE DE DÉTAIL: Les chiffres d'affaires du commerce de détail ont augmenté en novembre en Suisse. En termes nominaux, une hausse de 0,2% a été enregistrée par rapport à la même période en 2016. En tenant compte du renchérissement, mais aussi des corrections des jours ouvrables et fériés, une baisse de 0,2% sur un an a toutefois été constatée, a relevé l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.SPÉCIALITÉS CHIMIQUES: Sika a poursuivi sa croissance l'an dernier. Le fabricant zougois de spécialités chimiques a vu son chiffre d'affaires franchir le cap des 6 milliards de francs, à 6,25 milliards, soit de 8,9% de plus qu'en 2016, en monnaies locales. De nouveaux records se profilent en matière de rentabilité. Toutes les régions ont contribué à la hausse des revenus, Sika parvenant à conquérir de nouvelles parts de marché, précise l'entreprise établie à Baar. La dynamique s'est même accélérée en fin d'année, le dernier trimestre 2017 s'achevant sur un bond de ventes de 12% en devises locales. D'octobre à fin décembre, la croissance organique s'est hissée à 8,5%.TECHNOLOGIES: Le géant zurichois de l'électrotechnique ABB soutient désormais le sport automobile. Il sponsorisera la Formule E, une compétition de voitures à propulsion électrique. La Fédération internationale de l'Automobile (FIA) et ABB ont annoncé ce partenariat mardi à Londres. La compétition sera à l'avenir connue sous le nom de "ABB FIA Formula E Championship".ARGENT REKA: La Caisse suisse de voyage (Reka) a connu l'an passé un troisième exercice consécutif de recul dans son secteur des moyens de paiement. Le chiffre d'affaires de l'argent Reka, soit les chèques Reka, Reka Rail et Reka-Lunch a fléchi de 2,9%, à 611,7 millions de francs. En 2016 déjà, les revenus s'étaient contractés de 4,4% à 629,7 millions de francs, après un tassement de 3% l'année précédente au regard du record de 679 millions en 2014. La caisse de voyage explique le tassement intervenu en 2017 par le fait que des entreprises, soucieuses de réduire leurs coûts, ont renoncé à offrir la prestation à leurs employés.LOGICIELS BANCAIRES: Crealogix renforce ses activités au Moyen-Orient. Le spécialiste zurichois des logiciels bancaires va acquérir son concurrent catalan Innofis. La transaction, dont le montant n'est pas dévoilé, sera réglée via un échange d'actions. Etablie à Barcelone et fondée en 2012, Innofis est particulièrement bien implantée au Moyen-Orient, servant plusieurs instituts bancaires clefs de la région, relève Crealogix. La jeune entreprise espagnole, qui emploie plus de 120 ingénieurs et spécialistes, dégage un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de francs et affiche déjà une bonne rentabilité.CERTIFICATION: SGS poursuit ses emplettes. Le groupe genevois, numéro un mondial de l'inspection et de la certification, rachète l'américain Vanguard Sciences, basé à North Sioux City dans le Dakota du Sud. La société réalise notamment des tests dans les domaines microbiologique, chimique et physique, a précisé SGS. Le montant de l'acquisition annoncée n'a pas été dévoilé. Fondé en 2008, Vanguard Sciences compte 95 employés et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de plus de 11 millions de dollars (10,7 millions de francs).ats/(AWP / 09.01.2018 17h25)