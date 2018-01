Résumé des principales informations économiques du mercredi 10 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:CONJONCTURE: Raiffeisen est optimiste pour l'économie suisse cette année, notamment en raison du redressement conjoncturel mondial. Le numéro trois bancaire du pays table sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,1%. Pour expliquer cette nette hausse par rapport aux deux années précédentes plutôt faibles, le chef économiste de Raiffeisen, Martin Neff, s'appuie notamment sur le moral conjoncturel intact à l'échelle internationale et la croissance robuste en Europe. Même si la force du franc pèse toujours, la remontée de l'euro procure un certain apaisement, relève le groupe bancaire.TRANSPORT AÉRIEN: Swiss a établi un nouveau record en termes d'affluence l'an dernier. La compagnie aérienne nationale, contrôlée par le géant allemand Lufthansa, a transporté pas moins de 16,89 millions de passagers en 2017, 2,3% de plus que son plus haut historique de 2016. Les vols ont été moins nombreux qu'en 2016, baissant de 4% à 140'074 liaisons, dont 121'885 sur les lignes européennes (-4,1%) et 18'189 sur les lignes intercontinentales (-3.3%), détaille Swiss dans un communiqué. La croissance du nombre de passagers reflète en partie la modernisation de la flotte de la compagnie depuis 2016.CONJONCTURE: Trois ans après l'abandon du taux plancher liant franc et euro par la Banque nationale suisse (BNS), le mouvement d'appréciation de la monnaie helvétique est désormais terminé, estiment les économistes de Swiss Life. D'ici la fin de l'année, la monnaie unique devrait se négocier à 1,22 franc. L'actuelle phase de dépréciation du franc pourrait cependant être mise à mal par les risques que font peser les élections en Italie, le Brexit et la constitution d'un nouveau gouvernement en Allemagne, relève l'assureur zurichois. L'abandon du taux plancher n'en a pas moins laissé de profondes marques au niveau de l'emploi et du commerce de détail, a noté devant la presse à Zurich Marc Brütsch, économiste de Swiss Life.TOURISME: Les Suisses reviennent vers les agences de voyages. Les aspects de sécurité, liés à la géopolitique mais aussi aux faillites de transporteurs, poussent toujours davantage de clients à rechercher les services des bureaux spécialisés. Les catastrophes ou les attaques terroristes restent les principaux défis du secteur. Et la disparition au cours des derniers mois de plusieurs compagnies aériennes européennes, dont Air Berlin et Nikki, n'a pas contribué à tranquilliser les touristes helvétiques.HÔTELLERIE: Incontournables pour les hôteliers suisses, les plateformes de réservation en ligne (OTA) continuent à imposer leurs conditions. Les acteurs de la branche cherchent toutefois à s'émanciper en adoptant leur propre stratégie numérique. La part des réservations de chambres d'hôtel effectuées depuis ces sites ne cesse de grimper. Elle est passée à plus de 27% en 2016, selon une étude de l'Institut de tourisme de la HES-SO Valais. Les OTA tirent profit de leur avancée technologique et leurs efforts en marketing.COMMERCE DE DÉTAIL: Touché par l'érosion des ventes dans ses points de vente, Ex-Libris fermera cette année 43 de ses 57 magasins, dont son dernier en Suisse romande, à Bienne. La filiale de Migros active dans les livres et produits multimédias supprimera 114 de ses 330 emplois. A l'image de l'ensemble de la branche du commerce de détail, Ex-Libris souffre de la baisse des prix consécutive à l'appréciation du franc et de la vive concurrence des acteurs étrangers du commerce en ligne, explique Migros. L'entreprise s'est adaptée ces dernières années à cette évolution, devenant le plus grand fournisseur helvétique sur internet dans son domaine.CIMENT: LafargeHolcim, confronté à un scandale en Syrie, est ciblé par des syndicats internationaux dans une autre affaire. Plusieurs centrales ont accusé le cimentier franco-suisse d'avoir renoncé à signer un accord-cadre mondial (ACM). Selon la faîtière syndicale européenne industriALL et l'Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, établies à Genève, cet arrangement devait être conclu mercredi. Une cérémonie devait être présidée par le directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT) Guy Ryder.PHOTOGRAPHIE: Kodak va lancer sa monnaie virtuelle adossée à une plateforme destinée aux photographes, la KodakCoin. Cette annonce a fait bondir le cours de l'action de l'ancien géant américain de la photographie. Le titre de sa maison mère Eastman Kodak, vieille de 130 ans, a plus que doublé à la Bourse de New York, prenant 121% (à 6,85 dollars) mardi à Wall Street.RESTAURATION DE BORD: Gategroup renforce sa présence en Asie. Le spécialiste zurichois des plateau-repas lance une coentreprise avec la compagnie aérienne sud-coréenne Asiana Airlines, dont il devient l'unique partenaire à l'aéroport d'Incheon, l'un des principaux hubs mondiaux. Le partenariat porte sur les 30 prochaines années, a relevé Gategroup. L'entreprise zurichoise, rachetée fin 2016 par le conglomérat chinois HNA Group, détiendra 60% dans la future coentreprise. Outre Incheon, Gategroup verra sa présence renforcée sur les autres "aéroports clefs en Corée".TECHNOLOGIES: Au Japon le bitcoin fait fureur et des "idoles", ces nymphettes qui monopolisent les palmarès musicaux de l'archipel, ont décidé d'exploiter le filon en lançant un groupe dédié aux monnaies virtuelles. Les huit filles de l'équipe, prénommée "Kasotsuka Shojo" (littéralement virtual currency girls), représentent chacune une crypto-monnaie, telles que le bitcoin, Ethereum ou encore Ripple, et arborent un masque à l'effigie de leur devise.ALLEMAGNE: IG Metall, la plus importante centrale syndicale allemande, s'est dit prête à durcir le mouvement de grève dans l'industrie à la veille du début d'une série de négociations avec le patronat dans les Länder. Elle veut ainsi appuyer ses revendications de hausse de salaire et de réduction du temps de travail. "Nous avons commencé avec des grèves d'avertissement et nous allons les élargir dans les prochains jours", déclare Jörg Hofmann, le président d'IG Metall dans un entretien au quotidien allemand Passauer Neue Presse.AUTOMOBILE: AXA Winterthur et Tamedia s'allient pour pénétrer le marché automobile suisse. L'assureur a pris une participation de 50% dans la plateforme autoricardo.ch, en main du groupe de médias. Les deux sociétés veulent emprunter "des voies nouvelles" pour stimuler le marché suisse des véhicules d'occasion, tout en offrant d'autres services en matière de mobilité. Le montant de la transaction, qui doit obtenir le feu vert de la Commission fédérale de la concurrence (COMCO), n'a pas été divulgué.MODE: Chicorée a su rebondir après le repli de ses ventes de 2016. La chaîne de magasins de mode a vu son chiffre d'affaires progresser de 11% l'an dernier, à 145 millions de francs. La société familiale zurichoise se réjouit d'avoir pu enregistrer une année 2017 fructueuse, malgré un environnement de marché toujours délicat pour la branche du textile, marqué par le tourisme d'achat, la force du franc et l'accroissement du commerce en ligne.ASSURANCES: Allianz Suisse étoffe ses capacités dans le domaine de la protection juridique. Le groupe d'assurances a racheté la DAS Suisse à la société allemande ERGO. Cette acquisition permettra à Allianz Suisse de se positionner parmi les trois leaders helvétiques de la protection juridique, a expliqué la filiale suisse de l'assureur allemand. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.FINANCE: La société de gestion d'actifs genevoise Quareo Capital et le gérant londonien de fonds asiatiques Tiburon Partners vont unir leurs forces. Les deux entités ne formeront plus qu'un seul groupe, qui gérera plus de 2,3 milliards de francs d'actifs. La fusion est soumise à l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et de la Financial Conduct Authority (FCA), l'autorité de tutelle du secteur financier britannique.ats/(AWP / 10.01.2018 17h25)