Résumé des principales informations économiques du mercredi 11 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:Berne (awp/ats) - CHOCOLAT: Barry Callebaut a bien entamé l'exercice décalé 2017/2018. A l'issue du premier semestre, clos fin février, le chocolatier industriel zurichois a vu son bénéfice net bondir de 21,7% en un an à 173 millions de francs. Les revenus ont progressé plus modérément, soit de 0,3% à 3,55 milliards. Barry Callebaut a bouclé une bonne saison pour le chocolat, comme le démontrent les résultats semestriels, s'est réjoui au siège du groupe à Zurich Antoine de Saint-Affrique, son directeur général. Solide, la performance a été portée par l'ensemble des produits et des régions, ainsi que tous les moteurs de croissance clé.IMMOBILIER: Les taux des hypothèques fixes en Suisse ont rebondi au premier trimestre 2018. La période de taux bas historiques pourrait bientôt toucher à sa fin, selon le baromètre de comparis.ch. Les taux des hypothèques fixes sur dix ans ont enregistré une hausse de 13 points de base, à 1,58%. Une forte hausse s'est opérée entre début janvier et mi-février, les taux culminant au plus haut depuis deux ans.INDUSTRIE: Les avoirs du groupe industriel zurichois Sulzer sont gelés momentanément aux Etats-Unis. La mesure est la conséquence des sanctions américaines contre des oligarques et des sociétés russes. L'information parue dans plusieurs médias alémaniques a été confirmée par le porte-parole de Sulzer Rainer Weihofen. "En raison des sanctions à l'encontre de Viktor Vekselberg, les banques américaines ont gelé nos comptes". M. Vekselberg est le milliardaire russe à la tête du groupe via son véhicule d'investissement Renova.MÉDIAS: Ringier a vu son excédent brut d'exploitation augmenter en 2017 malgré des revenus en baisse, notamment dans les médias imprimés. Le groupe de presse zurichois a vu la part de ses recettes provenant du numérique progresser une nouvelle fois. Sans les importants investissements réalisés ces dernières années dans le modèle d'affaires numériques "nous serions ruinés", a déclaré l'éditeur Michael Ringier lors de la présentation du rapport annuel 2017. Les activités numériques représentent désormais 42% des revenus (38% en 2016) et 66% de l'excédent brut d'exploitation du groupe (contre 62%).TRANSPORT AÉRIEN: Swiss a transporté davantage de passagers au premier trimestre, malgré un nombre de vols en baisse. La compagnie aérienne en mains du groupe allemand Lufthansa a accueilli 3,73 millions de passagers, soit une hausse de 1,9% sur un an. Parallèlement, le nombre de vols effectués a diminué de 2,5% à 32'380, a indiqué Swiss. Exprimée en sièges-kilomètres offerts (SKO), l'offre s'est étoffée de 2,6% par rapport au premier trimestre 2017. Le taux moyen de remplissage des avions s'est amélioré de 0,3 point pour atteindre 77,9%.JAPON: Des scientifiques japonais ont analysé de massifs gisements de terres rares dans les fonds marins de l'océan Pacifique, estimant qu'ils pourraient représenter plusieurs centaines d'années de la consommation mondiale de certains de ces matériaux. Ces gisements découverts en 2013 pourraient contenir plus de 16 millions de tonnes de ces minéraux précieux, utilisés dans la fabrication de produits de haute technologie (éoliennes, smartphones, moteurs électriques, etc.), selon une étude publiée par la revue Scientific Reports.CHINE: Pékin va étendre "considérablement" le champ d'activité des banques étrangères en Chine et leur permettre de concurrencer les entreprises chinoises sur un pied d'égalité, a déclaré le gouverneur de la banque centrale, Yi Gang. Cet engagement, pris au Forum de Boao pour l'Asie, fait écho aux promesses du gouvernement d'ouvrir le secteur financier mais intervient à un moment de tensions commerciales accrues entre la Chine et les Etats-Unis.MARCHÉS: La Chine entend lancer dès cette année une plate-forme d'échanges connectant les Bourses de Londres et Shanghai, tout en quadruplant le quota autorisé des échanges boursiers entre les places chinoises et Hong Kong, alors que Pékin affiche sa volonté d'ouverture des marchés financiers. A l'heure où le Royaume-Uni s'efforce de préserver l'attractivité de la City en vue de l'après-Brexit, la plate-forme Londres-Shanghai doit permettre aux investisseurs chinois d'échanger des titres cotés sur la place britannique, tandis que des investisseurs étrangers pourront avoir accès, via Londres, à la place boursière shanghaïenne.TRANSPORT AÉRIEN: Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France-KLM et président d'Air France, a dit qu'il ne pourrait "pas comprendre" que les syndicats n'entrent pas en négociations après la proposition faite par la direction de la compagnie, affectée par un septième jour de grève. Interrogé sur Europe 1, il a également estimé que l'Etat avait un rôle à jouer, disant qu'il attendait des pouvoirs publics qu'ils tirent "les conséquences" des actuelles assises du transport aérien, dont la fin est programmée en septembre.TRANSPORT AÉRIEN: L'intersyndicale qui appelle à la grève pour les salaires à Air France a décidé majoritairement de se rendre jeudi à la négociation proposée par la direction, mais sans lever les préavis, ont annoncé leurs représentants. Au septième jour d'une grève menée depuis février par épisodes, le SNPL et le SPAF, représentatifs chez les pilotes, l'ont indiqué à l'AFP, tout comme FO. La CGT n'était en revanche pas certaine de se rendre à ce rendez-vous de négociation salariale programmé jeudi à 09h00.AUTOMOBILE: Le patron de Volkswagen Matthias Müller, sur la sellette et susceptible d'être congédié dès vendredi, pourrait toucher environ 45 millions d'euros (52,8 millions de francs) après son départ, selon les règles internes prévues par le leader de l'automobile. L'indemnité de départ d'un membre du directoire, avant le terme de son mandat et sans "raison sérieuse" qui lui soit imputable, s'élève "à deux ans maximum" de salaire, conformément au code allemand de gouvernance d'entreprise, indique le rapport annuel du groupe pour 2017 consulté par l'AFP.ENERGIE: Varo Energy, qui exploite la raffinerie de Cressier (NE), renonce à son projet d'introduction à la Bourse d'Amsterdam annoncé mi-mars. Le groupe invoque les "conditions de marché" pour motiver sa marche arrière. Varo va continuer d'utiliser son bilan solide et ses flux de trésorerie positifs pour investir prudemment conformément à sa stratégie de croissance, a-t-il indiqué dans un communiqué succinct. L'entreprise entend également consolider sa position sur ses principaux marchés dans le nord-ouest de l'Europe.ats/al(AWP / 11.04.2018 17h30)