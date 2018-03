Résumé des principales informations économiques du mercredi 14 mars 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:HORLOGERIE: Swatch Group aborde 2018 avec optimisme, après une bonne année 2017 terminée en trombe. Le directeur général du numéro un mondial de l'horlogerie, Nick Hayek, souligne la bonne tenue des secteurs d'entrée et de milieu de gamme, et ne craint pas la concurrence des montres connectées. "Nous traversons les mois qui peuvent être considérés comme étant parmi les meilleurs de l'histoire du groupe", s'est réjoui Nick Hayek lors de la conférence de presse de bilan du groupe. Il a relevé une "forte accélération au deuxième semestre", en particulier lors du quatrième trimestre.HORLOGERIE: Nick Hayek, le directeur général de Swatch Group, a gagné davantage l'année dernière. Le patron du numéro un mondial de l'horlogerie a perçu une rémunération totale de près de 6,97 millions de francs en 2017, contre 6,13 millions de francs l'année précédente. Son salaire de base s'est monté à 1,56 million de francs, précise le le rapport annuel de rémunérations de Swatch Group. A quoi sont venus s'ajouter des bonus à hauteur de 3,1 millions, ainsi que des options sur actions et d'autres rémunérations.INFORMATIQUE: Microsoft étend son infrastructure "cloud" pour les clients professionnels en Europe. La multinationale américaine a l'intention de créer deux centres de données, dans les cantons de Genève et de Zurich, qui devraient être opérationnels dès 2019. Microsoft projette d'offrir des services cloud aux entreprises, administrations publiques et organisations non gouvernementales à partir de centres de données localisés dans les cantons de Genève et de Zurich.ARTICLES DE SPORT: Adidas a publié un bénéfice net 2017 en hausse et un chiffre d'affaires record. Le groupe aborde toutefois avec prudence 2018, qu'il considère comme une année tremplin pour améliorer sa rentabilité et se recentrer sur l'Asie, les États-Unis et la vente en ligne. L'an dernier, le bénéfice net de l'équipementier sportif allemand a avancé de 7,9% sur un an à 1,1 milliard d'euros (1,3 milliard de francs). Ce bénéfice a toutefois été fortement impacté au quatrième trimestre par la reforme fiscale américaine (-321% sur un an).TEXTILE: Le géant textile espagnol Inditex, propriétaire de Zara, a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 7% pour son exercice décalé 2017, à 3,37 milliards d'euros (3,9 milliards de francs), dépassant largement son grand rival suédois H&M. Ce résultat est très légèrement supérieur aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient en moyenne sur 3,35 milliards d'euros. La hausse du bénéfice net est néanmoins plus faible qu'en 2016 (+10%) et 2015 (+15%).VOYAGES: Comme attendu, lastminute.com group a plongé dans le rouge en 2017. Sous le poids des coûts de promotion de ses marques, notamment, le voyagiste en ligne tessino-néerlandais, qui porte désormais le nom lmgroup, a essuyé une perte nette de 7,8 millions d'euros. L'exercice 2016 s'était achevé sur un bénéfice net de 6,7 millions d'euros (7,8 millions de francs), rappelle l'entreprise sise à Amsterdam et Chiasso, confirmant l'avertissement sur résultat publié début février. Outre des frais de marketing en hausse de 6 millions sur un an, la perte reflète plusieurs effets exceptionnels.TÉLÉCOMMUNICATIONS: Les clients de Swisscom vont payer moins cher pour surfer sur internet à l'étranger. Le géant bleu a décidé de réduire ses tarifs d'itinérance à partir du 19 mars. En fonction de la destination, "presque tous les packs de données à l'étranger diminuent de 20 à 50%", a assuré Swisscom.CHEMIN DE FER: L'entreprise ferroviaire valaisanne BVZ Holding, qui exploite le Glacier Express, le Matterhorn Gotthard Bahn et le Gornergrat Bahn, a vu ses revenus grimper l'an dernier. Le bénéfice net a bondi de 42,7% sur un an à 12,5 millions de francs. Le chiffre d'affaires s'est quant à lui étoffé de 6% d'un exercice à l'autre et s'inscrit à 151,5 millions de francs. Le chemin de fer du Gornergrat reste la vedette, avec une ascension de près de 15% au niveau des recettes.PHARMACIE: Le fournisseur argovien de produits pharmaceutiques Siegfried a amélioré sa rentabilité l'an dernier. Les résultats s'inscrivent toutefois en dessous des prévisions des analystes. Le bénéfice net a bondi de 42,4% à 39,7 millions de francs. L'excédent d'exploitation (EBITDA) a quant à lui progressé de 17,8% à 114 millions, pour une marge afférente de 15,2%.AUTOMATES DE LABORATOIRE: L'équipementier de laboratoires zurichois Tecan a amélioré ses ventes tout comme sa rentabilité l'année dernière. Le bénéfice net a bondi de 22% par rapport à l'exercice 2016, à 66,5 millions de francs. L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'est inscrit en hausse de 18,3% à 105,3 millions de francs, pour une marge correspondante améliorée de 1,6 point de pourcentage à 19,2% après coûts d'acquisitions et d'intégration.TECHNOLOGIES: Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que l'Etat allait assigner en justice les géants du numérique Apple et Google pour "pratiques commerciales abusives", une sanction pouvant se chiffrer "en millions d'euros". "Je crois à une économie fondée sur la justice et je vais donc assigner Google et Apple devant le tribunal de commerce de Paris pour pratiques commerciales abusives" vis-à-vis des start-up françaises, a-t-il annoncé à un moment de tension commerciale avec les Etats-Unis après la décision de Donald Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium.TRANSPORT AÉRIEN: Le géant européen du transport aérien Lufthansa a annoncé avoir prolongé de cinq années le mandat de son patron, Carsten Spohr, à la veille de la présentation par le groupe allemand de son bilan financier 2017. "Carsten Spohr a réussi ces dernières années à faire avancer de manière constante la modernisation du groupe Lufthansa et jouit du plus grand niveau de confiance de la part de l'intégralité des membres du conseil de surveillance", a indiqué le directeur de cette instance, Karl-Ludwig Kley.TRANSPORT AÉRIEN: Tobias Pogorevc (47 ans) reprend la direction d'Helvetic Airways. Jusqu'ici responsable financier, il remplace Bruno Jans qui, après avoir oeuvré durant près de 10 ans comme patron, va désormais se consacrer à des "projets spécifiques" au sein de la compagnie aérienne. Tobias Pogorevc va prendre ses nouvelles fonctions le 1er avril prochain. Il sera épaulé par Simon Schatzmann, le directeur des opérations (COO).AUTOCARS: L'entreprise de bus Domo ne commencera ses activités en Suisse qu'en juin, au lieu de mars comme initialement prévu. La nécessité de se conformer au système tarifaire des transports publics (abonnement général et demi-tarif) explique ce retard. Les bus de Domo, qui relieront St-Gall à Genève Aéroport, Zurich Aéroport à Lugano et Coire à Sion, auraient dû circuler sur les routes helvétiques à partir du 25 mars. Les premiers trajets sont désormais programmés pour le 10 juin.TÉLÉCOMMUNICATIONS: Swisscom a été victime d'une cyberattaque lundi et mardi. Celle-ci a affecté le service d'hébergement web du géant bleu durant une trentaine d'heures, sans provoquer de véritables désagréments aux clients. Pour les internautes hébergés chez Swisscom, leur service de messagerie a pu, en partie, souffrir de quelques lenteurs mardi, tant pour l'envoi que pour la réception d'e-mails, a expliqué une porte-parole du numéro un suisse des télécommunications.ats(AWP / 14.03.2018 17h30)