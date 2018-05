Résumé des principales informations économiques du mercredi 16 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:PHARMA: Felix Ehrat, responsable juridique de Novartis, va quitter au 1er juin le groupe pharmaceutique bâlois. Ce départ est lié à l'affaire Essential Consultants, la sulfureuse société détenue par Michael Cohen, l'avocat du président des Etats-Unis Donald Trump. "Ce contrat, même s'il ne peut pas être remis en cause d'un point de vue juridique, était une erreur. En tant que signataire de contrat avec l'ancien directeur général, je prends l'entière responsabilité de cette décision pour mettre fin à la polémique", a déclaré Felix Ehrat.COMMERCE DE DÉTAIL: Fenaco a réalisé en 2017 le meilleur résultat depuis sa création il y a 25 ans. La coopérative agricole bernoise, qui possède notamment les magasins Landi, a vu son chiffre d'affaires progresser de 5,3% à 6,3 milliards de francs. Le bénéfice consolidé est passé de 97 millions de francs à 99 millions d'une année sur l'autre. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a augmenté de 4% à 129 millions de francs.COMMERCE DE DÉTAIL: Max Havelaar a affiché un chiffre d'affaires record en 2017, année de son 25e anniversaire. La Fondation a engrangé des ventes pour 701 millions de francs en Suisse avec ses produits labellisés "fairtrade" (commerce équitable), soit une hausse de 11,6% sur un an. La consommation par habitant a atteint 83 francs, a calculé Max Havelaar, qualifiant ce chiffre de "record du monde."BONBONS: Ricola boucle l'exercice 2017 sur un chiffre d'affaires bien enrobé. Le fabricant de bonbons bâlois a accru ses ventes de 5,8% en comparaison annuelle, à près de 325 millions de francs. Les marchés lointains ont particulièrement contribué à la croissance. Après correction des effets de change, le chiffre d'affaires a progressé de 4,8%, précise l'entreprise familiale de Laufon (BL). Ses spécialités aux herbes suisses ont convaincu à l'international, en particulier les marchés asiatiques ainsi que les États-Unis et le Canada.TECHNOLOGIES: La Suisse espère faire le "buzz " lors du salon de l'innovation VivaTech, la semaine prochaine à Paris. Elle mise sur "une volière de drones" pour attirer l'attention du grand public sur sa maîtrise technologique. Cette campagne se poursuivra ensuite à Las Vegas en janvier et jusqu'à Dubaï en 2021. "Pour ceux qui ne connaissent pas la Suisse de la 'tech', je prends l'exemple du coucou. Je leur dis que les drones suisses sont les coucous 4.0", a affirmé mercredi le chef de Présence Suisse, Nicolas Bideau, lors de la présentation à la presse du pavillon suisse à VivaTech.COMMERCE DE DÉTAIL: Migros et ses partenaires sociaux ont conclu la nouvelle Convention collective nationale de travail (CCNT) pour la période 2019-2022. Le plus grand employeur privé de Suisse se félicite d'avoir maintenu les acquis en dépit des difficultés du secteur. Le nouveau contrat remplace celui expirant au 31 décembre 2018. "Les prestations et acquis sociaux étendus de la CCNT Migros sont maintenus malgré les conditions difficiles du marché", écrit le géant orange.TOURISME: Airbnb et Zurich Tourisme ont trouvé un accord concernant le prélèvement d'une taxe de séjour dès le 1er août dans tout le canton. La plateforme américaine de location de logements en ligne devient également membre de Zurich Tourisme. La "City Tax" de 2,50 francs par personne et par nuit sera automatisée par les hôtes pour toutes les réservations et versée à l'organisation zurichoise.PAIEMENT SANS CONTACT: Worldline détiendra une participation de 20% dans Twint. L'opération, annoncée mardi en parallèle à la cession par SIX de son unité de services de paiement au groupe français, renforce les possibilités d'expansion de la solution de paiement mobile helvétique. La transaction sera finalisée dans le courant de l'année, précise la société en charge du développement de l'app de paiement éponyme. Les actionnaires actuels - à savoir les six principales banques suisses ainsi que SIX - conservent leurs participations.VITICULTURE: La cave valaisanne Provins s'installe en terre alémanique. La coopérative a ouvert mercredi une succursale à Zurich-Altstetten, qui officiera notamment comme showroom, espace d'accueil et de dégustation. "C'est la première fois dans son histoire que la Maison dispose concrètement d'un espace au service de ses clients alémaniques", a commenté le président de Provins, Pierre-Alain Grichting.INDUSTRIE: Le constructeur ferroviaire français Alstom, qui doit passer sous contrôle de l'allemand Siemens, a publié un bénéfice net en hausse de 64% sur son exercice décalé 2017/18, à 475 millions d'euros (557 millions de francs). Il prévoit une nouvelle amélioration de sa marge cette année. Le chiffre d'affaires de cet exercice terminé fin mars est en hausse de 9%, à 7,95 milliards d'euros, la croissance organique (à taux de change et périmètres constant) atteignant 10%.ats/(AWP / 16.05.2018 17h25)